Исторический парк «Бастионъ» – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Исторический парк «Бастионъ»» в Сортавале, цены от 10 750 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Семь чудес Карелии за два дня
Пешая
На автобусе
28 отзывов
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 окт в 12:00
2 ноя в 12:00
от 10 750 за человека
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
На автобусе
21 отзыв
2 дня 18 часов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 окт в 12:00
2 ноя в 07:00
от 16 650 за человека
Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
На автобусе
На поезде
2 дня
Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 ноя в 08:19
8 ноя в 08:19
11 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    20 августа 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Я получила огромное удовольствие от поездки в Сортавала и Рускеала. Двухдневный тур с посещением интересных и красивейших мест организован отлично,
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    все продуманно, высокий профессиональный уровень экскурсоводов (Александр, Олеся, Наталья). Вежливое и внимательное отношение к туристам, решение возникших проблем, помощь в ориентировке пр туру. Единственный непредвиденный момент был при организации обеда во второй день во ВРЕМЕНАХ ГОДА. Не все туристы готовы есть нетрадиционные блюда и рыбу. Должен быть выбор. В результате вопрос решили, но на это было потрачено время и нервы. В остальном все было здорово и совсем не хотелось уезжать. С удовольствием буду рекомендовать СКАНИУР своим друзьям.

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
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    полученные впечатления от экскурсий. Один недостаток - не продумано возвращение на ж/д вокзал Сортавалы, хотя было написано что место окончание экскурсии - ж/д вокзал Сортавала. И опять выручили гиды… Спасибо!!!!

  • С
    Сергеева
    7 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
    Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
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    Виды потрясают, хоть и зима, есть на что посмотреть, не пожалели ни капли. Водопады, бескрайние леса, реки и озера потрясли и остались в сердце. Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Исторический парк «Бастионъ»»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Семь чудес Карелии за два дня
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  3. Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожские шхеры
  4. Ладожское озеро
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Памятник «Рунопевец»
  7. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Исторический парк «Бастионъ»" можно забронировать 3 тура от 10 750 до 16 650. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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