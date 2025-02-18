Питомник хаски – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Питомник хаски» в Сортавале, цены от 67 300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
На автобусе
6 дней
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
18 фев в 08:00
4 мар в 08:00
98 700 за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
На автобусе
На снегоходах
9 дней
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
16 фев в 08:30
1 мар в 08:30
139 000 за человека
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
На автобусе
На снегоходах
На катере
3 дня
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Промчаться по льду Ладожского озера, увидеть Валаамский архипелаг и посетить «Рускеалу»
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
21 фев в 08:00
28 фев в 08:00
67 300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Питомник хаски»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
  2. Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
  3. Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожские шхеры
  4. Ладожское озеро
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Питомник хаски
  7. Памятник «Рунопевец»
  8. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Сортавале в феврале 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Питомник хаски" можно забронировать 3 тура от 67 300 до 139 000.
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