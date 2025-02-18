6 дней
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
18 фев в 08:00
4 мар в 08:00
98 700₽ за человека
9 дней
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
16 фев в 08:30
1 мар в 08:30
139 000₽ за человека
3 дня
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Промчаться по льду Ладожского озера, увидеть Валаамский архипелаг и посетить «Рускеалу»
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
21 фев в 08:00
28 фев в 08:00
67 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Питомник хаски»
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