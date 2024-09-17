3 дня
Карельский эксклюзив. Путешествие в Северное Приладожье
Начало: Республика Карелия, Сортавала
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
62 200₽ за человека
3 дня
Снегоходные каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
75 900₽ за человека
5 дней
Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
от 109 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария17 сентября 2024Отличная организация и сопровождение в течение тура.
- ККристина17 сентября 2024Благодарна Анне, что дала мне возможность перегрузиться и предоставила такой тур.
- ИИван9 сентября 2024Все отлично, инструкторы Никита и Марина лучшие. Советую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Туры на собачьих упряжках»
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