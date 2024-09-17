Туры на собачьих упряжках – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Туры на собачьих упряжках» в Сортавале, цены от 62 200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Карельский эксклюзив. Путешествие в Северное Приладожье
На снегоходах
3 отзыва
3 дня
Карельский эксклюзив. Путешествие в Северное Приладожье
Начало: Республика Карелия, Сортавала
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
62 200 за человека
Снегоходные каникулы в Карелии
На снегоходах
3 отзыва
3 дня
Снегоходные каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
75 900 за человека
Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
На снегоходах
3 отзыва
5 дней
Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
от 109 400 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Туры на собачьих упряжках»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельский эксклюзив. Путешествие в Северное Приладожье
  2. Снегоходные каникулы в Карелии
  3. Новый год в Карелии. 5 дней в «Ягодной деревне»
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожское озеро
  4. Ладожские шхеры
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Набережная
  7. Памятник «Рунопевец»
Сколько стоит тур в Сортавале в декабре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Туры на собачьих упряжках" можно забронировать 3 тура от 62 200 до 109 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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