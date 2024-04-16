Авторские туры на 6 дней в Сортавалу

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Сортавале, цены от 20 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два дивных берега Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 62 500 за человека
Водный мир Приладожья
🚶 Пешая
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
99 900 за человека
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 20 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Два дивных берега Карелии
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • и
    иван
    12 февраля 2024
    Два дивных берега Карелии
    Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
  • О
    Ольга
    9 февраля 2024
    Два дивных берега Карелии
    «Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку». Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура». Мы очень довольны! Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Водный мир Приладожья
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Водный мир Приладожья
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «6-дневные туры»

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  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 20 800 до 99 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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