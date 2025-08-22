Каждый вторник мы приглашаем Вас погрузиться в атмосферу места, где жил, творил и черпал своё вдохновение великий русский писатель! Экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Старинная улица Параскевы Пятницы и памятник Ф. М. Достоевскому Улица Параскевы Пятницы (ныне улица Сварога), на которой находился дом священника Румянцева. В этом доме семья Достоевских остановилась, впервые оказавшись в Старой Руссе. Здесь Ф. М. Достоевский писал главы романа «Бесы». Памятник работы знаменитого московского скульптора В. М. Клыкова, установленный к 180-летию со дня рождения великого писателя. Церковь Георгия Победоносца (XV век) (без посещения) и Чудотворная икона Старорусской Божией Матери Деревянный интерьер придаёт ей неповторимость, самобытность. Была приходским храмом семьи Достоевских, здесь Достоевские крестили младшего сына Алёшу. (без посещения). Главная святыня Старой Руссы, самая большая выносная икона в мире с удивительной историей. Дом-музей Ф. М. Достоевского (без посещения) и набережная Достоевского Единственная недвижимая собственность писателя, где он писал свой последний роман «Братья Карамазовы», знаменитую «Пушкинскую речь», работал над «Дневником писателя». Уютная зелёная набережная вдоль реки Перерытицы. Идеальное место для неторопливых прогулок. Здесь любил гулять и сам Фёдор Михайлович. Дом Грушеньки и Соборная площадь Судьба старорусской Агриппины Ивановны Меньшовой, проживавшей в этом доме, послужила материалом для создания литературного образа знаменитой Грушеньки Светловой из романа «Братья Карамазовы». До XX века называлась Торговой. Здесь же на углу находилась лавка Плотникова, где можно было найти всё, что продавалось в столичных магазинах и где любил совершать покупки Ф. М. Достоевский. Музей романа «Братья Карамазовы» (без посещения) В июле 2018 года в старинном особняке на набережной Достоевского открылся уникальный Музей романа «Братья Карамазовы». Экспозиция рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По вторникам в 15:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинная улица Параскевы Пятницы
- Памятник Ф.М. Достоевскому
- Церковь Георгия Победоносца (XV век) (без посещения)
- Чудотворная икона Старорусской Божией Матери
- Дом-музей Ф.М. Достоевского (без посещения)
- Набережная Достоевского
- Дом Грушеньки
- Соборная площадь
- Музей романа «Братья Карамазовы» (без посещения)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральная ул., 62, Старая Русса
Завершение: Воскресенская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
У нас была вечерняя экскурсия по городу и это было лучшее начало поездки и знакомство в городом. Очень рекомендую, погода была супер, свет у церквей и храмов закатный просто волшебство создает. Экскурсовод была вовлеченная и эмоциональная, это придает всегда живости и интереса. Спасибо большое1
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Е
Экскурсия очень понравилась… Творчество и жизнь писателя не особо освещена в учебном процессе школы. Было очень интересно услышать о Достоевском Ф. М. Как о простом человеке, гражданине, семьянине… Впечатлило то, что домик в Старой Руссе - это единственное недвижимое имущество гениального писателя. Ольга Васильевна очень приятный, грамотный и увлеченный своим делом экскурсовод. Огромное спасибо!!!
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О
Экскурсия: интересная, познавательная, интенсивная в меру, увлекательная. Раскрывает тайны истории Старой Руссе ее гостей и коренных жителей. Получила огромное удовольствие. Экскурсия закончилась под свет уличных фонарей. Это помогло погрузиться в историю. И добавило шарм. На следующий день посетила с восторгом картинную галерею!!! СУПЕР!!! Маленький городок с богатой историей!!!
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О
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательный. Я узнала много интересных фактов из жизни Ф. М. Достоевского и историческом прошлом города.
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О
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательный. Я узнала много интересных фактов из жизни Ф. М. Достоевского и историческом прошлом города.
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Н
Прекрасная экскурсия! Ольга Васильевна - профессионал своего дела, экскурсию провела не жалея голоса и ног своих. Спасибо огромное!
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