Каждый вторник мы приглашаем Вас погрузиться в атмосферу места, где жил, творил и черпал своё...

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1 отзыв
Каждый вторник мы приглашаем Вас погрузиться в атмосферу места, где жил, творил и черпал своё вдохновение великий русский писатель! Экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского в Старой Руссе — единственном городе, выбранным великим русским писателем по собственному желанию.

Вы узнаете о том, как семья Достоевских жила в Старой Руссе, в сопровождении местного краеведа посетите ключевые достопримечательности и знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича.
Русса Достоевского
Русса Достоевского
Русса Достоевского
Русса Достоевского
Русса Достоевского
Русса Достоевского

Что вы увидите 🤩

  • Старинная улица Параскевы Пятницы
  • Памятник Ф. М. Достоевскому
  • Церковь Георгия Победоносца (XV век) (без посещения)
  • Чудотворная икона Старорусской Божией Матери
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского (без посещения)
  • Набережная Достоевского
  • Дом Грушеньки
  • Соборная площадь
  • Музей романа «Братья Карамазовы» (без посещения)

Что вас ожидает:

    Старинная улица Параскевы Пятницы и памятник Ф. М. Достоевскому
    Улица Параскевы Пятницы (ныне улица Сварога), на которой находился дом священника Румянцева. В этом доме семья Достоевских остановилась, впервые оказавшись в Старой Руссе. Здесь Ф. М. Достоевский писал главы романа «Бесы». Памятник работы знаменитого московского скульптора В. М. Клыкова, установленный к 180-летию со дня рождения великого писателя.
    Церковь Георгия Победоносца (XV век) (без посещения) и Чудотворная икона Старорусской Божией Матери
    Деревянный интерьер придаёт ей неповторимость, самобытность. Была приходским храмом семьи Достоевских, здесь Достоевские крестили младшего сына Алёшу. (без посещения). Главная святыня Старой Руссы, самая большая выносная икона в мире с удивительной историей.
    Дом-музей Ф. М. Достоевского (без посещения) и набережная Достоевского
    Единственная недвижимая собственность писателя, где он писал свой последний роман «Братья Карамазовы», знаменитую «Пушкинскую речь», работал над «Дневником писателя». Уютная зелёная набережная вдоль реки Перерытицы. Идеальное место для неторопливых прогулок. Здесь любил гулять и сам Фёдор Михайлович.
    Дом Грушеньки и Соборная площадь
    Судьба старорусской Агриппины Ивановны Меньшовой, проживавшей в этом доме, послужила материалом для создания литературного образа знаменитой Грушеньки Светловой из романа «Братья Карамазовы». До XX века называлась Торговой. Здесь же на углу находилась лавка Плотникова, где можно было найти всё, что продавалось в столичных магазинах и где любил совершать покупки Ф. М. Достоевский.
    Музей романа «Братья Карамазовы» (без посещения)
    В июле 2018 года в старинном особняке на набережной Достоевского открылся уникальный Музей романа «Братья Карамазовы». Экспозиция рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человекДля группы 1-15 человек
    Взрослый
    450 ₽
    Детский
    360 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Минеральная ул., 59, Старая Русса
    Завершение: Воскресенская площадь
    Когда и сколько длится?
    Когда: По вторникам в 15:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По вторникам в 15:00

    Василина С.
    Василина С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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