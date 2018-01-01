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Старинная улица Параскевы Пятницы и памятник Ф. М. Достоевскому

Улица Параскевы Пятницы (ныне улица Сварога), на которой находился дом священника Румянцева. В этом доме семья Достоевских остановилась, впервые оказавшись в Старой Руссе. Здесь Ф. М. Достоевский писал главы романа «Бесы». Памятник работы знаменитого московского скульптора В. М. Клыкова, установленный к 180-летию со дня рождения великого писателя.

Церковь Георгия Победоносца (XV век) (без посещения) и Чудотворная икона Старорусской Божией Матери

Деревянный интерьер придаёт ей неповторимость, самобытность. Была приходским храмом семьи Достоевских, здесь Достоевские крестили младшего сына Алёшу. (без посещения). Главная святыня Старой Руссы, самая большая выносная икона в мире с удивительной историей.

Дом-музей Ф. М. Достоевского (без посещения) и набережная Достоевского

Единственная недвижимая собственность писателя, где он писал свой последний роман «Братья Карамазовы», знаменитую «Пушкинскую речь», работал над «Дневником писателя». Уютная зелёная набережная вдоль реки Перерытицы. Идеальное место для неторопливых прогулок. Здесь любил гулять и сам Фёдор Михайлович.

Дом Грушеньки и Соборная площадь

Судьба старорусской Агриппины Ивановны Меньшовой, проживавшей в этом доме, послужила материалом для создания литературного образа знаменитой Грушеньки Светловой из романа «Братья Карамазовы». До XX века называлась Торговой. Здесь же на углу находилась лавка Плотникова, где можно было найти всё, что продавалось в столичных магазинах и где любил совершать покупки Ф. М. Достоевский.

Музей романа «Братья Карамазовы» (без посещения)

В июле 2018 года в старинном особняке на набережной Достоевского открылся уникальный Музей романа «Братья Карамазовы». Экспозиция рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя.

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