Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
6 мая в 19:00
13 мая в 19:00
500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Начало: Ул. Минеральная, д. 62, Старая Русса
Расписание: По субботам в 14:30
3 мая в 14:30
10 мая в 14:30
1400 ₽ за человека
Групповая
«Братья Карамазовы»: спектакль-променад
Погружение в атмосферу романа Достоевского с помощью 3D-наушников. Прогулка по Старой Руссе и её знаковым местам ждёт вас
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу в 18:30, в воскресенье в 11:00
3 мая в 18:30
4 мая в 11:00
1650 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 апреля 2025Достаточно информативная и очень интересная экскурсия по основным историческим достопримечательным местам Старой Руссы! Советую всем, особенно тем кто впервые здесь или был, но хочет получше узнать историю и особенности ландшафта города!)
- ТТурист19 марта 2025Прекрасная пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, которые пролетают незаметно. Экскурсовод О.Прокофьева в высшей степени профессионально и эмоционально смогла сформировать целостный образ как самого писателя и его семьи, так и образ прекрасного старинного русского города.
- ЕЕлена16 августа 2024В отличие от другого экскурсовода, с которым пошли ранее, впечатление осталось хорошее. Пожелания, почему не "5" - было бы отлично
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Дом Грушеньки»
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