читать дальше

раздавать аудиогиды, чтобы не толпиться и сквозь шум машин и мотоциклов без глушителей (здесь прямо беда с ними) пытаться расслышать слова, выдать планшет со слайдами, а также сместить время на рабочее время храмов и выделять возможность зайти на 10 минут.