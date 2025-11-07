Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 дек в 12:00
16 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 20:00
11 дек в 17:00
от 3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид7 ноября 2025Отличная экскурсия, рекомендую!
- ААнтонина17 сентября 2025Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
- ГГеннадий15 августа 2025Огромная благодарность Максиму, за прекрасный экскурс по городу Ставрополю, очень много новой интересной информации узнал о городе, гид представил на
- ССветлана13 августа 2025Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого города, подсказал какие места
- ЮЮлия7 августа 2025Впервые на таком виде экскурсии. Очень понравилось. Тебя ничего не отвлекает, ты погружаешься в рассказ. Увлекательно, интересно. Всем советую.
- ЛЛидия24 июля 20252 часа пролетели незаметно. Было интересно, познавательно. Узнала новые для меня факты о городе. Рекомендую прогуляться с Максимом.
- РРоман1 июля 2025За моими плечами десятки прогулок в разных уголках нашей страны. Ставрополь хоть и не отличается обилием туристических мест, но невероятно
- ЕЕкатерина21 июня 2025Выросла рядом со Ставрополем, а по сути не знала совсем ничего 🫣 экскурсия была очень интересная и познавательная 👍
- ГГалина11 июня 2025Были впервые в Ставрополье и на иммерсивном спектакле. Взяли на заметку новый формат экскурсиий. Экскурсовод Анна большая молодцы, было очень душевно. Спасибо огромное за эмоции и слёзы ❤️
- ВВячеслав9 июня 2025Добрый день. Максим провел нам обзорную экскурсию по центру Ставрополя.
Посмотрели все что можно успеть за 1,5 часа. Интересно и познавательно! Рекомендую. Вячеслав
- ННаталья24 мая 2025На экскурсии были с сыном 11лет. В Ставрополе впервые. Максим рассказал об истории основания, развития города, познакомил с основными достопримечательностями,
- ЮЮлия22 мая 2025Очень интересный формат, рассказ структурирован и интересен. Подойдет для детей.
- ККсения18 мая 2025Благодарим Максима за приятную
экскурсию. Ответил на все наши вопросы, интересно и живо рассказывал. Темп экскурсии приятный. Город понравился и впечатлил. Экскурсию и экскурсовода рекомендую!
- ММихайлова12 апреля 2025Самое главное, что зацепило - душевность, я ценю, когда с любовью сделано. Я хоть и росла в Ставрополе, но знаю
- ННаталия9 марта 2025Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень
- ААгтон8 марта 2025Всё понравилось! Видно, что Максим много знает и любит свое дело. Приятно провели время и много узнали интересного. Заказывайте, не сомневайтесь 👍
- ЕЕвгений24 февраля 2025очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить
- ААлексей24 февраля 2025Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%
- ООльга19 февраля 2025Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!
- ИИрина19 февраля 2025Прекрасная экскурсия, чтобы узнать город изнутри. Больше похоже на прогулку с приятелем или родственником, который знакомит со своим городом. Много
