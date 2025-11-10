Мои заказы

Крепостная стена – экскурсии в Ставрополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепостная стена» в Ставрополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 17:00
Завтра в 20:00
от 3000 ₽ за человека
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
Сегодня в 12:00
11 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
    Максим влюбил нас в Ставрополь. Очень хорошая экскурсия, наполненная, информативная. Много красивых и исторически значимых мест посетили. Самостоятельно это не
    читать дальше

    обойти за такое время. Интересная подача информации, речь, внимательность. Огромная благодарность Максиму. Вы превзошли наши ожидания. Развития и процветания Вам, вашей семье и Ставрополю. С приветом, из Казахстана🩷

  • Н
    Надежда
    15 сентября 2025
    От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
    От всей души благодарим Максима за незабываемое путешествие по Ставрополю!
    Мы с супругом бываем в городе наездами, а в этот раз
    читать дальше

    захотелось побольше узнать о нем.
    Очень удобно, что экскурсия была на авто. Мы посмотрели и исторический центр, и современные кварталы.
    Влюбились в историю, атмосферу и красоту Ставрополя, ощутив её уникальность. Экскурсия подарила массу впечатлений и вдохновила посмотреть на город совсем другими глазами!
    Ждем новых маршрутов и экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Крепостная стена»

Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в декабре 2025
Сейчас в Ставрополе в категории "Крепостная стена" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
