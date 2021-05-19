Полезная информация о Ставрополе
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Местное время в Ставрополе
01:3039
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ставрополь
|По-английски
|Stavropol
|Столица региона
|Ставрополь является столицей региона
|Население города
|702 879 чел.
|Аэропорт
|Ставрополь STW
|Часовой пояс
|Europe/Samara
|Средняя высота
|92 м. от уровня моря
Где находится Ставрополь на карте
Ставрополь
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