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Полезная информация о Ставрополе

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Местное время в Ставрополе
01:3039
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСтаврополь
По-английскиStavropol
Столица регионаСтаврополь является столицей региона
Население города702 879 чел.
АэропортСтаврополь STW
Часовой поясEurope/Samara
Средняя высота92 м. от уровня моря

Где находится Ставрополь на карте

Ставрополь фото города
Ставрополь

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