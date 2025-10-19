Суздаль считают сердцем Золотого кольца — его памятники входят в сокровищницу мирового наследия, а сама атмосфера творит чудеса, легко перенося людей из 21 века в Древнюю Русь. С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с историей белокаменных шедевров. Погуляете по старинным улочкам под перезвон колоколов. И поймете, почему режиссеры сделали Суздаль русским Голливудом.

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Описание билета

Музей под открытым небом

Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля. Вы услышите историю основания города и погрузитесь в древнерусскую культуру. Встретите главные произведения Суздальского кремля: великолепные Архиерейские палаты, которые когда-то были частью настоящего замка, собор Рождества Богородицы, чьи голубые купола можно увидеть в отдаленных частях города, и скромную деревянную церковь Николая Чудотворца.

Оттуда вы прогуляетесь по улочкам, любуясь старинными храмами, монастырями и колокольнями. На примере Успенской церкви изучите редкий для города стиль нарышкинского барокко. Перенесетесь в домонгольские времена в древнейшей суздальской обители — Ризоположенской. А также погрузитесь в насыщенное прошлое края, изучая территорию неприступного Спасо-Евфимиевского и величественного Покровского женского монастырей.

Русский Голливуд

Суздаль послужил съемочной площадкой для многих отечественных фильмов, поэтому вполне вероятно, что многие места вам будут уже знакомы. Вы посетите места, где снимали кино «Царь», «Метель», «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублев». А также по пути узнаете, где купить оригинальные сувениры и откуда открываются лучшие виды на город.

Маршрут

— Суздальский кремль, где находятся церковь Рождества Христова, Архиерейские палаты, церковь Успения Пресвятой Богородицы

— Успенская церковь

— Ризоположенский монастырь

— Торговые ряды

— Спасо-Евфимиевский монастырь

— Самая древняя из сохранившихся улиц Суздаля

— Покровский женский монастырь

— Места киносъемок

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Обращаем внимание, что Спасо-Евфимиевский монастырь работает по расписанию: с воскресенья по пятницу с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 19:00. Стоимость входного билета — 400 руб.

Если вы хотите посетить монастырскую трапезную, выбирайте первую половину дня для прогулки — заведение работает каждый день с 11:00 до 16:30

В стоимость аудиоэкскурсии включен входной билет в Суздальский кремль, а также рекомендации, где можно вкусно и недорого перекусить после прогулки

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

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