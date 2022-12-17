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Описание
Что вас ожидает
Музей под открытым небом
Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля. Вы услышите историю основания города и погрузитесь в древнерусскую культуру. Встретите главные произведения Суздальского кремля: великолепные Архиерейские палаты, которые когда-то были частью настоящего замка, собор Рождества Богородицы, чьи голубые купола можно увидеть в отдаленных частях города, и скромную деревянную церковь Николая Чудотворца.
Оттуда вы прогуляетесь по улочкам, любуясь старинными храмами, монастырями и колокольнями. На примере Успенской церкви изучите редкий для города стиль нарышкинского барокко. Перенесетесь в домонгольские времена в древнейшей суздальской обители — Ризоположенской. А также погрузитесь в насыщенное прошлое края, изучая территорию неприступного Спасо-Евфимиевского и величественного Покровского женского монастырей.
Русский Голливуд
Суздаль послужил съемочной площадкой для многих отечественных фильмов, поэтому вполне вероятно, что многие места вам будут уже знакомы. Вы посетите места, где снимали кино «Царь», «Метель», «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублев». А также по пути узнаете, где купить оригинальные сувениры и откуда открываются лучшие виды на город.
Маршрут
— Суздальский кремль, где находятся церковь Рождества Христова, Архиерейские палаты, церковь Успения Пресвятой Богородицы — Успенская церковь — Ризоположенский монастырь — Торговые ряды — Спасо-Евфимиевский монастырь — Самая древняя из сохранившихся улиц Суздаля — Покровский женский монастырь — Места киносъемок
Организационные детали
Обращаем внимание, что Спасо-Евфимиевский монастырь работает по расписанию: с воскресенья по пятницу с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 19:00. Стоимость входного билета — 400 руб.
Если вы хотите посетить монастырскую трапезную, выбирайте первую половину дня для прогулки — заведение работает каждый день с 11:00 до 16:30.
В стоимость аудиоэкскурсии включен входной билет в Суздальский кремль, а также рекомендации, где можно вкусно и недорого перекусить после прогулки
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около Суздальского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Суздале
Провёл 1564 экскурсии для 1699 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.