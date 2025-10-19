Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Прикоснуться к древнерусскому наследию в одном из самых красивых городов-заповедников страны
Суздаль считают сердцем Золотого кольца — его памятники входят в сокровищницу мирового наследия, а сама атмосфера творит чудеса, легко перенося людей из 21 века в Древнюю Русь. С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с историей белокаменных шедевров. Погуляете по старинным улочкам под перезвон колоколов. И поймете, почему режиссеры сделали Суздаль русским Голливудом.
Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля. Вы услышите историю основания города и погрузитесь в древнерусскую культуру. Встретите главные произведения Суздальского кремля: великолепные Архиерейские палаты, которые когда-то были частью настоящего замка, собор Рождества Богородицы, чьи голубые купола можно увидеть в отдаленных частях города, и скромную деревянную церковь Николая Чудотворца.
Оттуда вы прогуляетесь по улочкам, любуясь старинными храмами, монастырями и колокольнями. На примере Успенской церкви изучите редкий для города стиль нарышкинского барокко. Перенесетесь в домонгольские времена в древнейшей суздальской обители — Ризоположенской. А также погрузитесь в насыщенное прошлое края, изучая территорию неприступного Спасо-Евфимиевского и величественного Покровского женского монастырей.
Русский Голливуд
Суздаль послужил съемочной площадкой для многих отечественных фильмов, поэтому вполне вероятно, что многие места вам будут уже знакомы. Вы посетите места, где снимали кино «Царь», «Метель», «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублев». А также по пути узнаете, где купить оригинальные сувениры и откуда открываются лучшие виды на город.
Маршрут
— Суздальский кремль, где находятся церковь Рождества Христова, Архиерейские палаты, церковь Успения Пресвятой Богородицы — Успенская церковь — Ризоположенский монастырь — Торговые ряды — Спасо-Евфимиевский монастырь — Самая древняя из сохранившихся улиц Суздаля — Покровский женский монастырь — Места киносъемок
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Обращаем внимание, что Спасо-Евфимиевский монастырь работает по расписанию: с воскресенья по пятницу с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 19:00. Стоимость входного билета — 400 руб.
Если вы хотите посетить монастырскую трапезную, выбирайте первую половину дня для прогулки — заведение работает каждый день с 11:00 до 16:30
В стоимость аудиоэкскурсии включен входной билет в Суздальский кремль, а также рекомендации, где можно вкусно и недорого перекусить после прогулки
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Взрослые граждане рф: билет + аудиотур
3570 ₽
Учащиеся и студенты с 14 лет: билет + аудиотур
2520 ₽
Дети до 14 лет: билет + аудиотур
1785 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Суздальского кремля
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19095 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Все понравилось, 6 часов гуляли и слушали
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Анна
В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв, Анна! Мы рады, что вам во многом понравилась наша аудиоэкскурсия и вы нашли в ней интересные читать дальшеуменьшить
моменты. Понимаем, что каждому может не подойти определенная тема, но нам важно слышать, что вы цените формат аудиоэкскурсий за свободу выбора темпа и независимость. Надеемся, что в будущем мы сможем предложить вам экскурсии, которые будут ближе к вашим интересам. Спасибо за вашу обратную связь!
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Александра
К сожалению аудио экскурсией мне не удалось воспользоваться, не получилось, все таки наверное живая экскурсия лучше, но если сохранилась аудио программа, я могу сегодня послушать, так как я уже много моностырей в Суздале посмотрела самостоятельно. и смогу понять о чем речь идет по аудио
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Сожалеем, что вам не удалось воспользоваться нашей аудио экскурсией! Однако, поскольку у вас остается бессрочный доступ к аудиогиду, мы рекомендуем читать дальшеуменьшить
его послушать. Если вы уже посетили много монастырей самостоятельно, то сможете понять, о чем речь и, возможно, узнать что-то новое и интересное. Возможно, это станет отличной возможностью для вас окунуться еще глубже в историю и культуру Суздаля и захотеть вернуться снова!
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Констнтин
Аудиоэкскурсия была хорошо создана. Дикторы с отличным голосом, рассказывали не долго и передавали суть. Такой формат позволяет неспешно прогуляться по городу, не раз осмотреть достопримечательности и внимательно послушать аудиогида. Однако читать дальшеуменьшить
с билетом можно только прогуляться по территории Суздальского кремля. Как мне кажется, что лучше всего не продавать билеты, т. к. некоторые не захотят только гулять по территории Кремля, но и посетить Рождественский собор, а также архиерейские палаты (экспозиции). Тогда купленный билет будет недействителен для контролёра. Желаю успехов создателям экскурсии и новых идей для их реализации.
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О
Ольга
Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более групповые экскурсии.
Есть одно но: к приложению нужно приспособиться, и лучше читать дальшеуменьшить
это сделать заранее, до начала экскурсии. Без интернета тоже не всегда работает приложение, так что свои нюансы в таких экскурсиях есть. И билет вместо Кремля у нас оказался в монастырь)) так что продажа билета вместе с экскурсией не является преимуществом, все равно билет покупали, но это некритично. В целом всё нормально, и есть поддержка в мессенджерах, так что иногда такой формат экскурсий выручает.
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Ольга
Очень удобный формат экскурсии, нет привязки к времени и дате, информации для ознакомления вполне достаточно, по времени занимает больше 2 часов, единственно нужно изменить фотографии некоторых храмов
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