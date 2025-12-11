Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Суздале

Найдено 9 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Суздале, цены от 1588 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обаяние суздальской самобытности
Пешая
3 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обаяние суздальской самобытности
Кремль, монастыри, древние избы и вкус русской старины
Завтра в 08:00
14 дек в 08:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале
Пешая
30 минут
12 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: На улице Коровники
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Игры и загадки древнего Суздаля
Пешая
2 часа
92 отзыва
Квест
до 5 чел.
Игры и загадки древнего Суздаля
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:30
13 дек в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Билеты
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
Сегодня в 15:00
13 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Суздаль - колыбель России
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Во время экскурсии по Суздалю вы увидите старинные памятники архитектуры, познакомитесь с историей города и сравните его виды с образами 100-летней давности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Белокаменный детокс: Суздаль, Владимир, церковь Покрова на Нерли и Андрей Рублёв
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белокаменный детокс: Суздаль, Владимир, церковь Покрова на Нерли и Андрей Рублёв
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
13 дек в 08:30
15 дек в 08:30
24 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Вышитые украшения» в Суздале
1.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мастер-класс «Вышитые украшения» в Суздале
Познакомиться с русской филигранной вышивкой и создать первое украшение
Начало: В центре Суздаля
Завтра в 10:00
13 дек в 08:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
По Суздалю на автомобиле
На машине
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Суздалю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Суздалю на автомобиле - комфортный способ узнать историю города. Погрузитесь в атмосферу древности, не выходя из машины
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Кремлёвские тайны Суздаля
Пешая
1.5 часа
45 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Кремлёвские тайны Суздаля
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: На Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
13 дек в 13:30
20 дек в 14:00
1588 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Суздалю в декабре 2025
Сейчас в Суздале в категории "Для иностранцев" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1588 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 518 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
