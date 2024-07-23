А Андрей Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Замечательный экскурсовод!

Л Лариса Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Отличная экскурсия, выбор не большой в такой ценовой категории

П Павел Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов Экскурсия было интересная, экскурсовод Ольга Игоревна рассказала много интересного. Но времени не хватило…

М Марина Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов читать дальше благодаря нашему экскурсоводу Ольге мы узнали о храмах и монастырях, о особенностях строительства суздальских колоколен, очень понравилась Кидекша. Намоленное, благодатное место. Сейчас в городе готовятся к празднованию 1000 летия, поэтому в городе много дорожных строительных работ, нужно это учитывать, собираясь в поездку. Спасибо организаторам экскурсии и нашему экскурсоводу, увезли с собой много новых впечатлений. Хочется приехать снова 13 июня были на обзорной экскурсии по Суздалю с посещением Кидекши. Один день на осмотр Суздаля это очень мало. Но

Е Елена Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.

С Светлана Санино и Свято-Никольский женский монастырь Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.

Т Татьяна Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли

М Марина Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов читать дальше исторические факты, но заботился куда зайти погреться, где перекусить без отрыва от осмотра. В Суздале были первый раз, после интересного погружения в историю, хочется приехать ещё раз в теплое время и продолжить знакомство с достопримечательностями города и окрестностями. Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал

P Ps30 Санино и Свято-Никольский женский монастырь Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.