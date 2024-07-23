Однодневные – экскурсии в Суздале

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Суздале, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, древний Суздаль
Пешая
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Пешая
419 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
9 авг в 14:00
10 авг в 13:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
На машине
35 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
На автобусе
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Свято-Никольский монастырь и храм Бориса и Глеба: духовное путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, его святынь и легенд, посетив Свято-Никольский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 июля 2024
    Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Замечательный экскурсовод!
  • Л
    Лариса
    17 июля 2024
    Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Отличная экскурсия, выбор не большой в такой ценовой категории
  • П
    Павел
    14 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
    Экскурсия было интересная, экскурсовод Ольга Игоревна рассказала много интересного. Но времени не хватило…
  • М
    Марина
    15 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
    13 июня были на обзорной экскурсии по Суздалю с посещением Кидекши. Один день на осмотр Суздаля это очень мало. Но
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    благодаря нашему экскурсоводу Ольге мы узнали о храмах и монастырях, о особенностях строительства суздальских колоколен, очень понравилась Кидекша. Намоленное, благодатное место. Сейчас в городе готовятся к празднованию 1000 летия, поэтому в городе много дорожных строительных работ, нужно это учитывать, собираясь в поездку. Спасибо организаторам экскурсии и нашему экскурсоводу, увезли с собой много новых впечатлений. Хочется приехать снова

  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
    Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
    У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли
  • М
    Марина
    12 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
    Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал
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    исторические факты, но заботился куда зайти погреться, где перекусить без отрыва от осмотра. В Суздале были первый раз, после интересного погружения в историю, хочется приехать ещё раз в теплое время и продолжить знакомство с достопримечательностями города и окрестностями.

  • P
    Ps30
    27 октября 2023
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.
  • А
    Александр
    24 июня 2023
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Интересная экскурсия. Содержательная, познавательная,с яркими впечатлениями Экскурсовод Ирина любит свою работу и умеет заинтеросовать своим рассказом.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Знакомьтесь, древний Суздаль
  2. Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
  3. Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
  4. Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
  5. Санино и Свято-Никольский женский монастырь
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Покровский монастырь
  9. Торговые Ряды
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 200 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 491 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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