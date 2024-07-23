2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
9 авг в 14:00
10 авг в 13:00
1 200₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Село Кидекша - столица Юрия Долгорукого
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Свято-Никольский монастырь и храм Бориса и Глеба: духовное путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, его святынь и легенд, посетив Свято-Никольский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 июля 2024Замечательный экскурсовод!
- ЛЛариса17 июля 2024Отличная экскурсия, выбор не большой в такой ценовой категории
- ППавел14 июля 2024Экскурсия было интересная, экскурсовод Ольга Игоревна рассказала много интересного. Но времени не хватило…
- ММарина15 июня 202413 июня были на обзорной экскурсии по Суздалю с посещением Кидекши. Один день на осмотр Суздаля это очень мало. Но
- ЕЕлена10 июня 2024Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.
- ССветлана16 мая 2024Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
- ТТатьяна19 апреля 2024У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли
- ММарина12 марта 2024Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал
- PPs3027 октября 2023Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.
- ААлександр24 июня 2023Интересная экскурсия. Содержательная, познавательная,с яркими впечатлениями Экскурсовод Ирина любит свою работу и умеет заинтеросовать своим рассказом.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Однодневные»
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