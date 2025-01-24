На высоком берегу речки Каменки стоят подлинные деревянные постройки, собранные со всего края. По извилистой улочке мы выйдем к дому небогатой семьи, где всё выглядит, как 200 лет назад. Посмотрим, как жили крестьяне и чем их быт отличался от других семей. Сходим в церковь — культурный центр любого русского села, заглянем в мельницы и часовню. А если повезет, встретим храброго песика, белоснежных гусей и пушистую кошку Прасковью.
Экскурсия длится 1,5 часа — это время, в течение которого дети готовы впитывать новую информацию. Рассказы полностью рассчитаны на маленьких путешественников. Например, ребята узнают: