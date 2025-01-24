Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества

Отправиться в гости к прабабушке и погрузиться в мир русской деревни

Индивидуально
для 5 чел.
Наша экскурсия по Музею деревянного зодчества порадует и детей, и родителей.

Вы погуляете по воссозданной русской деревне, где так легко уловить дух старины: увидите деревянные домики и резные наличники, встретите животных.

Ребята узнают об устройстве избы и услышат о быте 200 лет назад.

Обещаем много интерактива!
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Нескучный музей под открытым небом

На высоком берегу речки Каменки стоят подлинные деревянные постройки, собранные со всего края. По извилистой улочке мы выйдем к дому небогатой семьи, где всё выглядит, как 200 лет назад. Посмотрим, как жили крестьяне и чем их быт отличался от других семей. Сходим в церковь — культурный центр любого русского села, заглянем в мельницы и часовню. А если повезет, встретим храброго песика, белоснежных гусей и пушистую кошку Прасковью.

О прошлом — увлекательно!

Экскурсия длится 1,5 часа — это время, в течение которого дети готовы впитывать новую информацию. Рассказы полностью рассчитаны на маленьких путешественников. Например, ребята узнают:

  • Каково это — быть ребенком в 19 столетии
  • Как 7-летние мальчики помогали в хозяйстве
  • Какие обязанности были у 10-летней девочки
  • Кто и когда ходил в школу, а кто с малышами сидел
  • Во что играли, что читали (и читали ли вообще)
  • Как наказывали шалунов, где мылись, как лечились, что ели и пили

Организационные детали

  • Экскурсия проходит только по музею Деревянного зодчества
  • Входные билеты для взрослых оплачиваются дополнительно (400 руб. с человека). Детям до 16 лет вход бесплатный. Билет для гида не нужен.
  • Рекомендуемый возраст детей от 6-8 лет до 12-14, всё очень индивидуально (вы лучше знаете своего ребенка)
  • Костюмы арендуются по желанию и в стоимость не входят

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около музея Деревянного зодчества
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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