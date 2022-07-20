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Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества

Отправиться в гости к прабабушке и погрузиться в мир русской деревни
Наша экскурсия по Музею деревянного зодчества порадует и детей, и родителей.

Вы погуляете по воссозданной русской деревне, где так легко уловить дух старины: увидите деревянные домики и резные наличники, встретите животных. Ребята узнают об устройстве избы и услышат о быте 200 лет назад.
5
16 отзывов
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества

Описание экскурсии

Нескучный музей под открытым небом

На высоком берегу речки Каменки стоят подлинные деревянные постройки, собранные со всего края. По извилистой улочке мы выйдем к дому небогатой семьи, где всё выглядит, как 200 лет назад. Посмотрим, как жили крестьяне и чем их быт отличался от других семей. Сходим в церковь — культурный центр любого русского села, заглянем в мельницы и часовню. А если повезет, встретим храброго песика, белоснежных гусей и пушистую кошку Прасковью.

О прошлом — увлекательно!

Экскурсия длится 1 час — это время, в течение которого дети готовы впитывать новую информацию. Рассказы полностью рассчитаны на маленьких путешественников. Например, ребята узнают:

  • Каково это — быть ребенком в 19 столетии
  • Как 7-летние мальчики помогали в хозяйстве
  • Какие обязанности были у 10-летней девочки
  • Кто и когда ходил в школу, а кто с малышами сидел
  • Во что играли, что читали (и читали ли вообще)
  • Как наказывали шалунов, где мылись, как лечились, что ели и пили

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст детей от 7-8 лет до 12-14, всё очень индивидуально (вы лучше знаете своего ребенка)
  • Экскурсия проходит только по музею Деревянного зодчества
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 600 ₽/взрослый, 400 ₽/дети до 14 лет, бесплатно для детей до 7 лет. Билет для гида не нужен.
  • Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около музея Деревянного зодчества
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Екатерина
Сергей и Екатерина — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1213 туристов
Нас зовут Сергей и Екатерина. С 2005 года мы работаем гидами и безумно влюблены в Суздаль. Проводим взрослые и детские экскурсии, обзорные и тематические, на русском и английском языках. У
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нас есть лицензия во все музеи Владимира и Суздаля. Мы придерживаемся достоверных исторических фактов, но всегда готовы разбавить их шутками, легендами и преданиями. Скука, занудство и сомнительная информация — это не про нас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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2
1
J
Клевая, лёгкая экскурсия. Сергей шикарный экскурсовод; влюблённый в своё дело. Интересно было всем, и большим, и маленьким. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Помимо экскурсии Сергей дал массу
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полезных советов, куда сходить, где поесть, и даже с какой точки лучше всего смотреть фестиваль воздушных шаров. Спасибо большое! Мы обязательно вернёмся в Суздаль и пойдём с Сергеем дальше изучать город🥰

Клевая, лёгкая экскурсия. Сергей шикарный экскурсовод; влюблённый в своё дело. Интересно было всем, и большим, и
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Анастасия
Отличный экскурс в прошлое и жизнь крестьян. Большое спасибо эксурсоводу Екатерине за увлекательный рассказ. Ребёнок 8 лет и взрослые слушали с интересом. 1,5 часа пролетели очень быстро. Само место сказочное! … Очень всем рекомендую. Только надо приезжать не под само закрытие, чтобы было время ещё погулять самим.
Отличный экскурс в прошлое и жизнь крестьян. Большое спасибо эксурсоводу Екатерине за увлекательный рассказ. Ребёнок 8
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К
Очень легкая и быстрая экскурсия. Сергей захватил внимание детей (мальчики 9 и 12 лет) рассказывал подробно, сопровождал с иллюстрациями.
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Я
Сергей покорил с первого общения на сайте, даже через сообщения чувствуется приветливость, увлеченность делом и профессионализм! Встреча только укрепила первое впечатление! Увлек детей с первой секунды, рассказывает интересно, задорно и
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не скучно! Ловко жонглирует современным сленгом, переплетая с историей и, тем самым, держит внимание детей, а они в свою очередь больше усваивают информации от такой подачи! Взрослые тоже слушали во все уши. В итоге 2 часа пролетели секундой, а дети от поездки запомнили катание на горках, кузнеца и… экскурсию с Сергеем(хотя посетили много разных МК и экскурсий)! Огромное спасибо! В следующий визит только к Вам!

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Ю
Впечатления от экскурсии только положительные. Ребёнок 7ми лет с интересом слушал рассказ Сергея и рассматривал заготовленные заранее предметы старины. Признаться, взрослые слушали и рассматривали заготовленные предметы с не меньшим интересом.
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Особенно понравилась в рассказе постоянная параллель между прошлым и настоящим. Конечно же, нужно отдать должное высокому уровню подготовки и осведомленности Сергея. Сам музей нам тоже очень понравился. Обязательно к посещению в Суздале. Большое спасибо Сергею!

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И
Экскурсия хорошо подготовлена, продумана, отлично организована.
Ребёнку понравилось, узнали новые факты и детали старорусского быта.
С Сергеем можно смело планировать экскурсию даже в самую дождливую погоду, как оказалось, это не помеха. Всё продумано и решаемо.
Сергей, спасибо!
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