Что вас ожидает

Нескучный музей под открытым небом

На высоком берегу речки Каменки стоят подлинные деревянные постройки, собранные со всего края. По извилистой улочке мы выйдем к дому небогатой семьи, где всё выглядит, как 200 лет назад. Посмотрим, как жили крестьяне и чем их быт отличался от других семей. Сходим в церковь — культурный центр любого русского села, заглянем в мельницы и часовню. А если повезет, встретим храброго песика, белоснежных гусей и пушистую кошку Прасковью.

О прошлом — увлекательно!

Экскурсия длится 1,5 часа — это время, в течение которого дети готовы впитывать новую информацию. Рассказы полностью рассчитаны на маленьких путешественников. Например, ребята узнают:

Каково это — быть ребенком в 19 столетии

Как 7-летние мальчики помогали в хозяйстве

Какие обязанности были у 10-летней девочки

Кто и когда ходил в школу, а кто с малышами сидел

Во что играли, что читали (и читали ли вообще)

Как наказывали шалунов, где мылись, как лечились, что ели и пили

Организационные детали