Наша экскурсия по Музею деревянного зодчества порадует и детей, и родителей. Вы погуляете по воссозданной русской деревне, где так легко уловить дух старины: увидите деревянные домики и резные наличники, встретите животных. Ребята узнают об устройстве избы и услышат о быте 200 лет назад.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нескучный музей под открытым небом

На высоком берегу речки Каменки стоят подлинные деревянные постройки, собранные со всего края. По извилистой улочке мы выйдем к дому небогатой семьи, где всё выглядит, как 200 лет назад. Посмотрим, как жили крестьяне и чем их быт отличался от других семей. Сходим в церковь — культурный центр любого русского села, заглянем в мельницы и часовню. А если повезет, встретим храброго песика, белоснежных гусей и пушистую кошку Прасковью.

О прошлом — увлекательно!

Экскурсия длится 1 час — это время, в течение которого дети готовы впитывать новую информацию. Рассказы полностью рассчитаны на маленьких путешественников. Например, ребята узнают:

Каково это — быть ребенком в 19 столетии

Как 7-летние мальчики помогали в хозяйстве

Какие обязанности были у 10-летней девочки

Кто и когда ходил в школу, а кто с малышами сидел

Во что играли, что читали (и читали ли вообще)

Как наказывали шалунов, где мылись, как лечились, что ели и пили

Организационные детали