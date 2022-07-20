Наша экскурсия по Музею деревянного зодчества порадует и детей, и родителей.
Вы погуляете по воссозданной русской деревне, где так легко уловить дух старины: увидите деревянные домики и резные наличники, встретите животных. Ребята узнают об устройстве избы и услышат о быте 200 лет назад.
Вы погуляете по воссозданной русской деревне, где так легко уловить дух старины: увидите деревянные домики и резные наличники, встретите животных. Ребята узнают об устройстве избы и услышат о быте 200 лет назад.
Описание экскурсии
Нескучный музей под открытым небом
На высоком берегу речки Каменки стоят подлинные деревянные постройки, собранные со всего края. По извилистой улочке мы выйдем к дому небогатой семьи, где всё выглядит, как 200 лет назад. Посмотрим, как жили крестьяне и чем их быт отличался от других семей. Сходим в церковь — культурный центр любого русского села, заглянем в мельницы и часовню. А если повезет, встретим храброго песика, белоснежных гусей и пушистую кошку Прасковью.
О прошлом — увлекательно!
Экскурсия длится 1 час — это время, в течение которого дети готовы впитывать новую информацию. Рассказы полностью рассчитаны на маленьких путешественников. Например, ребята узнают:
- Каково это — быть ребенком в 19 столетии
- Как 7-летние мальчики помогали в хозяйстве
- Какие обязанности были у 10-летней девочки
- Кто и когда ходил в школу, а кто с малышами сидел
- Во что играли, что читали (и читали ли вообще)
- Как наказывали шалунов, где мылись, как лечились, что ели и пили
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей от 7-8 лет до 12-14, всё очень индивидуально (вы лучше знаете своего ребенка)
- Экскурсия проходит только по музею Деревянного зодчества
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 600 ₽/взрослый, 400 ₽/дети до 14 лет, бесплатно для детей до 7 лет. Билет для гида не нужен.
- Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около музея Деревянного зодчества
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Екатерина — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1213 туристов
Нас зовут Сергей и Екатерина. С 2005 года мы работаем гидами и безумно влюблены в Суздаль. Проводим взрослые и детские экскурсии, обзорные и тематические, на русском и английском языках. У
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Клевая, лёгкая экскурсия. Сергей шикарный экскурсовод; влюблённый в своё дело. Интересно было всем, и большим, и маленьким. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Помимо экскурсии Сергей дал массу
Вам был полезен этот отзыв?
Отличный экскурс в прошлое и жизнь крестьян. Большое спасибо эксурсоводу Екатерине за увлекательный рассказ. Ребёнок 8 лет и взрослые слушали с интересом. 1,5 часа пролетели очень быстро. Само место сказочное! … Очень всем рекомендую. Только надо приезжать не под само закрытие, чтобы было время ещё погулять самим.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень легкая и быстрая экскурсия. Сергей захватил внимание детей (мальчики 9 и 12 лет) рассказывал подробно, сопровождал с иллюстрациями.
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Сергей покорил с первого общения на сайте, даже через сообщения чувствуется приветливость, увлеченность делом и профессионализм! Встреча только укрепила первое впечатление! Увлек детей с первой секунды, рассказывает интересно, задорно и
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Впечатления от экскурсии только положительные. Ребёнок 7ми лет с интересом слушал рассказ Сергея и рассматривал заготовленные заранее предметы старины. Признаться, взрослые слушали и рассматривали заготовленные предметы с не меньшим интересом.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия хорошо подготовлена, продумана, отлично организована.
Ребёнку понравилось, узнали новые факты и детали старорусского быта.
С Сергеем можно смело планировать экскурсию даже в самую дождливую погоду, как оказалось, это не помеха. Всё продумано и решаемо.
Сергей, спасибо!
Ребёнку понравилось, узнали новые факты и детали старорусского быта.
С Сергеем можно смело планировать экскурсию даже в самую дождливую погоду, как оказалось, это не помеха. Всё продумано и решаемо.
Сергей, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества»
Мини-группа
до 11 чел.
В трендеПечём по-русски: от калача до пряника
В Суздале вас ждёт уникальный кулинарный опыт: выпечка калачей, кренделей и пряников в компании опытного мастера. Интересно и новичкам, и профессионалам
Начало: На Красноармейской улице
14 авг в 15:00
15 авг в 11:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Красноармейская
13 авг в 10:00
14 авг в 11:00
от 2200 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Приготовить своими руками традиционное лакомство и узнать в процессе его историю
Начало: На ул. Красноармейской
13 авг в 15:00
14 авг в 11:00
от 2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Суздаль: самый русский город
Открыть удивительную историю и архитектуру города с гидом и художником-реставратором храмов
Начало: На ул. Кремлевская дом 9, Школа искусств
13 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от 12 800 ₽ за всё до 9 чел.
от 14 100 ₽ за экскурсию