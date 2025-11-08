Гастрономическая экскурсия «Из истории трактирных заведений в Суздале» (всё включено)

… а ещё по трактирам, ресторанам, чайным, кружечным дворам и гербергам! Приглашаем вас в мир питейных увеселений старинного Суздаля.
Расскажем, как в городе появлялись первые заведения для гуляк и чистой публики, что стало любимым блюдом ямщиков и как обманывали официанты. А ещё угостим амарантовым чаем и цикорием, чтобы вы попробовали прошлое на вкус.
Описание экскурсии
Маршрут пройдёт по территории торгово-ремесленного посада Суздаля и кремля.
Вы узнаете:
- чем отличался трактир от герберга
- кто такие верные люди, ларёчные целовальники, питухи и пропойцы
- почему именно с 1901 года в трактире Аронова перестали продавать спиртные напитки и чем всё это закончилось
- что такое кабацкое кормление и квасня
- какую роль играли в трактирах завсегдатаи и что такое торговля в распой
- почему первые трактирные заведения не имели режима работы, а карточные игры и драки брали на откуп
- почему в трактирах поощрялись различные зрелища и драки, а при ренсковых погребах были книжные лавки
- и многое другое
А ещё вы окунётесь в чайно-кофейные истории:
- попробуете знаменитый амарантовый чай и цикорный кофе
- поймёте, почему именно Суздаль считается родиной такого кофе
- выясните, почему в Суздале, да и по всей России, появляются чайные дома, а чай долгое время недоступен для простого населения
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены дегустация напитков и билеты в кремль
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 16 лет
- Экскурсию можно организовать для группы до 10 человек. Доплата за каждого участника свыше 3 человек составит 1000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 15144 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
Отзывы и рейтинг
5
5
Татьяна
9 ноя 2025
Экскурсия нам очень понравилась! К своему удивлению, мы узнали много того, о чем раньше даже и не догадывались - и о истории города и о истории развития гастрономических и питейных
