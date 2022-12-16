Суздаль - город и люди

Через древние места и явления увидеть грани безграничной русской души

5
2 отзыва
Жизнь купцов, сложные судьбы именитых монахинь и заключенных тюрьмы — мой подход заключается в том, чтобы рассказывать людям о людях, затрагивая эмоции. Мои гости самостоятельно делают выводы и проводят параллели прошлого с настоящим.

Открывая хроники и легенды, вы пройдете по монастырям и тихим улочкам, полюбуетесь картинными видами и влюбитесь в наш город-музей.
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Про идею экскурсии

Моя прогулка построена на любопытных фактах и ключевых исторических событиях России в целом, связанных с Суздалем. А кто пишет историю? Мы поговорим о них — об известных (и не очень) людях разных лет, которые прямо или косвенно повлияли на развитие и облик этого города.
Например, вы услышите об искусствоведе А. Д. Варганове, без которого Суздаль не был бы городом-музеем. Вас тронет история Соломонии Сабуровой, жены Василия III. Вспомним и первую супругу Петра I, Евдокию Лопухину. А еще обсудим сложности суздальского купечества.

Маршрут — классика Суздаля

За пару часов мы изучим пять мест, без которых не узнать древний город. Встретимся у Торговых рядов, посетим Александровский и Ризоположенский монастыри, с холма посмотрим на Покровскую обитель и дойдем до Спасо-Евфимиева монастыря. В конце маршрута окажемся на лучшей смотровой площадке — виды отсюда восхищают даже скептиков! Попутно я буду рада показать вам живописные уголки города, которые не найти самостоятельно.

Организационные детали

  • Памятники архитектуры посещать не будем, но если храмы будут открыты, и вы захотите зайти в них, то мы, конечно, это сделаем
  • Важно! Экскурсия не адаптирована для детей
  • Одевайтесь тепло: Суздаль со всех сторон окружен полями, и у нас ветрено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около торговых рядов (Торговая площадь)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 дек 2022
Отличная экскурсия для знакомства с городом!
Е
5 дек 2022
Спасибо Дарье. Очень приятная и познавательная прогулка по Суздалю. Побываете там, куда сами никогда бы не зашли.

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