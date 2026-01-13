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Суздаль - город и люди

Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Экскурсия «Суздаль - город и люди» приглашает вас на увлекательное путешествие по историческому Суздалю.

Открывая страницы прошлого, вы познакомитесь с жизнью знаменитых и не очень людей, оставивших свой след в истории
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этого города.

Прогулка включает в себя посещение ключевых монастырей и живописных уголков, которые раскроют перед вами всю красоту и уникальность Суздаля.

Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и вдохновляющей, позволяя гостям увидеть исторические параллели и сделать собственные выводы о связи прошлого с настоящим.

Организационные детали тщательно продуманы, чтобы каждый момент путешествия был комфортным и насыщенным

5
109 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнаете интересные факты о знаменитых и малоизвестных людях
  • 🏛 Посетите ключевые исторические места Суздаля
  • 🌄 Полюбуетесь потрясающими видами с лучших смотровых площадок
  • 📚 Погрузитесь в истории купечества и монастырской жизни
  • 🗺 Откроете для себя живописные уголки города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться прогулками по городу и увидеть Суздаль во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди
Суздаль - город и люди

Что можно увидеть

  • Торговые ряды
  • Александровский монастырь
  • Ризоположенский монастырь
  • Покровская обитель
  • Спасо-Евфимиев монастырь

Описание экскурсии

Про идею экскурсии

Моя прогулка построена на любопытных фактах и ключевых исторических событиях России в целом, связанных с Суздалем. А кто пишет историю? Мы поговорим о них — об известных (и не очень) людях разных лет, которые прямо или косвенно повлияли на развитие и облик этого города.
Например, вы услышите об искусствоведе А. Д. Варганове, без которого Суздаль не был бы городом-музеем. Вас тронет история Соломонии Сабуровой, жены Василия III. Вспомним и первую супругу Петра I, Евдокию Лопухину. А еще обсудим сложности суздальского купечества.

Маршрут — классика Суздаля

За пару часов мы изучим пять мест, без которых не узнать древний город. Встретимся у Торговых рядов, посетим Александровский и Ризоположенский монастыри, с холма посмотрим на Покровскую обитель и дойдем до Спасо-Евфимиева монастыря. В конце маршрута окажемся на лучшей смотровой площадке — виды отсюда восхищают даже скептиков! Попутно я буду рада показать вам живописные уголки города, которые не найти самостоятельно.

Организационные детали

  • Памятники архитектуры посещать не будем, но если храмы будут открыты, и вы захотите зайти в них, то мы, конечно, это сделаем
  • Важно! Экскурсия не адаптирована для детей
  • Одевайтесь тепло: Суздаль со всех сторон окружен полями, и у нас ветрено
  • Всем гостям, посетившим мою экскурсию, я дарю авторский гайд «Топ мест Суздаля»

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около торговых рядов (Торговая площадь)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1726 туристов
Суздаль — самый лучший город на земле, по-моему мнению! Обожаю его зимой под белым покрывалом и летом под лучами закатного солнца! Я, Даша, юрист по образованию, но в душе — путеводитель-рассказчик.
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В историю меня влюбила учительница ещё в 7 классе, и тогда же у меня появилась идея проводить экскурсии по городу. Как только представилась возможность — я ею воспользовалась. Уже больше 2,5 лет я показываю город гостям моими глазами и делюсь историями, которые цепляют именно меня. Информацию изучаю самостоятельно, состою в реестре гидов, аттестована как экскурсовод по Владимирской области. Веду экскурсии в лёгком формате — мало дат, много интересных фактов! Вместе с вами мы будем размышлять, вспоминать и иронизировать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
101
4
7
3
1
2
1
Н
Спасибо Дарье, что провела нам замечательную прогулку, несмотря на то, что город завалило снегом)
Очень легко, познавательно, с фактами и деталями! Столько нового узнали, хотя до этого уже много раз были в Суздале. Однозначно рекомендую гида
Спасибо Дарье, что провела нам замечательную прогулку, несмотря на то, что город завалило снегом)
Спасибо Дарье, что провела нам замечательную прогулку, несмотря на то, что город завалило снегом)
Спасибо Дарье, что провела нам замечательную прогулку, несмотря на то, что город завалило снегом)
Спасибо Дарье, что провела нам замечательную прогулку, несмотря на то, что город завалило снегом)
Спасибо Дарье, что провела нам замечательную прогулку, несмотря на то, что город завалило снегом)
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Елена
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и прошлом нам поведала Дарья. Заранее договорились о расширении программы и ничуть не пожалели. Хоть
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я в Суздали не в первый раз, но всегда интересно открыть для себя что-то новое. Что мне понравилось: четкая организация, доступная подача материала, без спешки прогулялись по знаковым местам, заглянули куда хотели, никто никого не подгонял. С Дарьей комфортно было общаться, она открыла нам пару «секретных» фото локаций и посоветовала места для самостоятельного посещения. Мне все понравилось)).

В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и+2
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и
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Алена
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
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Е
Спасибо Дарье за пешее приключение! Всё рассказано в лёгкой,доступной форме. Очень приятно наблюдать, как она любит Суздаль и влюбляет в него туристов:)
Успехов!
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И
Спасибо большое Дарье за чудесную экскурсию! Наше знакомство с Суздалем прошло на 150 балов!
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Виктор
Приятная прогулка по городу Суздаль в сопровождении милого гида Дарьи состоялась 24 сентября. Дарья показала и рассказала и о истории города и о знаменитых местах, где снимались прекрасные фильмы! Рассказала о крепостях, которыми славится Суздаль. Время пролетело с гидом быстро и интересно. Спасибо за прекрасную прогулку и экскурсию! Советуем данного гида!
Приятная прогулка по городу Суздаль в сопровождении милого гида Дарьи состоялась 24 сентября. Дарья показала и
Приятная прогулка по городу Суздаль в сопровождении милого гида Дарьи состоялась 24 сентября. Дарья показала и
Приятная прогулка по городу Суздаль в сопровождении милого гида Дарьи состоялась 24 сентября. Дарья показала и
Приятная прогулка по городу Суздаль в сопровождении милого гида Дарьи состоялась 24 сентября. Дарья показала и
Приятная прогулка по городу Суздаль в сопровождении милого гида Дарьи состоялась 24 сентября. Дарья показала и
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