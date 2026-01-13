📜 Узнаете интересные факты о знаменитых и малоизвестных людях
🏛 Посетите ключевые исторические места Суздаля
🌄 Полюбуетесь потрясающими видами с лучших смотровых площадок
📚 Погрузитесь в истории купечества и монастырской жизни
🗺 Откроете для себя живописные уголки города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться прогулками по городу и увидеть Суздаль во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговые ряды
Александровский монастырь
Ризоположенский монастырь
Покровская обитель
Спасо-Евфимиев монастырь
Описание экскурсии
Про идею экскурсии
Моя прогулка построена на любопытных фактах и ключевых исторических событиях России в целом, связанных с Суздалем. А кто пишет историю? Мы поговорим о них — об известных (и не очень) людях разных лет, которые прямо или косвенно повлияли на развитие и облик этого города. Например, вы услышите об искусствоведе А. Д. Варганове, без которого Суздаль не был бы городом-музеем. Вас тронет история Соломонии Сабуровой, жены Василия III. Вспомним и первую супругу Петра I, Евдокию Лопухину. А еще обсудим сложности суздальского купечества.
Маршрут — классика Суздаля
За пару часов мы изучим пять мест, без которых не узнать древний город. Встретимся у Торговых рядов, посетим Александровский и Ризоположенский монастыри, с холма посмотрим на Покровскую обитель и дойдем до Спасо-Евфимиева монастыря. В конце маршрута окажемся на лучшей смотровой площадке — виды отсюда восхищают даже скептиков! Попутно я буду рада показать вам живописные уголки города, которые не найти самостоятельно.
Организационные детали
Памятники архитектуры посещать не будем, но если храмы будут открыты, и вы захотите зайти в них, то мы, конечно, это сделаем
Важно! Экскурсия не адаптирована для детей
Одевайтесь тепло: Суздаль со всех сторон окружен полями, и у нас ветрено
Всем гостям, посетившим мою экскурсию, я дарю авторский гайд «Топ мест Суздаля»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около торговых рядов (Торговая площадь)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1726 туристов
Суздаль — самый лучший город на земле, по-моему мнению! Обожаю его зимой под белым покрывалом и летом под лучами закатного солнца!
Я, Даша, юрист по образованию, но в душе — путеводитель-рассказчик. читать дальшеуменьшить
В историю меня влюбила учительница ещё в 7 классе, и тогда же у меня появилась идея проводить экскурсии по городу. Как только представилась возможность — я ею воспользовалась.
Уже больше 2,5 лет я показываю город гостям моими глазами и делюсь историями, которые цепляют именно меня. Информацию изучаю самостоятельно, состою в реестре гидов, аттестована как экскурсовод по Владимирской области.
Веду экскурсии в лёгком формате — мало дат, много интересных фактов! Вместе с вами мы будем размышлять, вспоминать и иронизировать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
101
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7
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–
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Н
Наталья
Спасибо Дарье, что провела нам замечательную прогулку, несмотря на то, что город завалило снегом) Очень легко, познавательно, с фактами и деталями! Столько нового узнали, хотя до этого уже много раз были в Суздале. Однозначно рекомендую гида
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Елена
В этом городе все совпало: отдых, тишина, спокойствие, неторопливость… а об его истории в настоящем и прошлом нам поведала Дарья. Заранее договорились о расширении программы и ничуть не пожалели. Хоть читать дальшеуменьшить
я в Суздали не в первый раз, но всегда интересно открыть для себя что-то новое. Что мне понравилось: четкая организация, доступная подача материала, без спешки прогулялись по знаковым местам, заглянули куда хотели, никто никого не подгонял. С Дарьей комфортно было общаться, она открыла нам пару «секретных» фото локаций и посоветовала места для самостоятельного посещения. Мне все понравилось)).
+2
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Алена
Прогулялись с Дарьей по заснеженному Суздалю. Спасибо, все очень понравилось! Беседа вышла наполненной и интересной, очень рекомендую гида)
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Е
Елена
Спасибо Дарье за пешее приключение! Всё рассказано в лёгкой,доступной форме. Очень приятно наблюдать, как она любит Суздаль и влюбляет в него туристов:) Успехов!
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И
Ибрагимова
Спасибо большое Дарье за чудесную экскурсию! Наше знакомство с Суздалем прошло на 150 балов!
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Виктор
Приятная прогулка по городу Суздаль в сопровождении милого гида Дарьи состоялась 24 сентября. Дарья показала и рассказала и о истории города и о знаменитых местах, где снимались прекрасные фильмы! Рассказала о крепостях, которыми славится Суздаль. Время пролетело с гидом быстро и интересно. Спасибо за прекрасную прогулку и экскурсию! Советуем данного гида!