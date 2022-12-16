Жизнь купцов, сложные судьбы именитых монахинь и заключенных тюрьмы — мой подход заключается в том, чтобы рассказывать людям о людях, затрагивая эмоции. Мои гости самостоятельно делают выводы и проводят параллели прошлого с настоящим. Открывая хроники и легенды, вы пройдете по монастырям и тихим улочкам, полюбуетесь картинными видами и влюбитесь в наш город-музей.

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Описание

Про идею экскурсии

Моя прогулка построена на любопытных фактах и ключевых исторических событиях России в целом, связанных с Суздалем. А кто пишет историю? Мы поговорим о них — об известных (и не очень) людях разных лет, которые прямо или косвенно повлияли на развитие и облик этого города.

Например, вы услышите об искусствоведе А. Д. Варганове, без которого Суздаль не был бы городом-музеем. Вас тронет история Соломонии Сабуровой, жены Василия III. Вспомним и первую супругу Петра I, Евдокию Лопухину. А еще обсудим сложности суздальского купечества.

Маршрут — классика Суздаля

За пару часов мы изучим пять мест, без которых не узнать древний город. Встретимся у Торговых рядов, посетим Александровский и Ризоположенский монастыри, с холма посмотрим на Покровскую обитель и дойдем до Спасо-Евфимиева монастыря. В конце маршрута окажемся на лучшей смотровой площадке — виды отсюда восхищают даже скептиков! Попутно я буду рада показать вам живописные уголки города, которые не найти самостоятельно.

Организационные детали