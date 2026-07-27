Создать наличник с зеркалом, скульптуру или милую кружку с надписью — в нашей студии нет ничего невозможного! Приглашаем вас отвлечься от суеты будней и погрузиться в творчество: поработать с глиной и слепить что-то особенное. Опытные керамисты помогут на каждом этапе, поэтому не переживайте — у вас всё обязательно получится!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Вы сами выберете, что хотите создать, и освоите одну из техник работы с глиной:

Ручная лепка — формирование изделия из цельного куска глины

Отминка по готовой форме

Скульптура — лепка объёмных декоративных фигур

Создание интерьерного наличника с зеркалом

Наши мастера расскажут об особенностях работы с глиной, помогут воплотить вашу идею и поддержат на всех этапах работы. Вдохновением станет и сама атмосфера мастерской — из её окон открывается вид на старинные суздальские храмы.

Организационные детали