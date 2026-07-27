Создать наличник с зеркалом, скульптуру или милую кружку с надписью — в нашей студии нет ничего невозможного! Приглашаем вас отвлечься от суеты будней и погрузиться в творчество: поработать с глиной и слепить что-то особенное.
Опытные керамисты помогут на каждом этапе, поэтому не переживайте — у вас всё обязательно получится!
Опытные керамисты помогут на каждом этапе, поэтому не переживайте — у вас всё обязательно получится!
Описание мастер-класса
Вы сами выберете, что хотите создать, и освоите одну из техник работы с глиной:
- Ручная лепка — формирование изделия из цельного куска глины
- Отминка по готовой форме
- Скульптура — лепка объёмных декоративных фигур
- Создание интерьерного наличника с зеркалом
Наши мастера расскажут об особенностях работы с глиной, помогут воплотить вашу идею и поддержат на всех этапах работы. Вдохновением станет и сама атмосфера мастерской — из её окон открывается вид на старинные суздальские храмы.
Организационные детали
- Все материалы, инструменты, глазуровка и обжиги входят в стоимость
- После лепки изделие проходит сушку, глазуровку и обжиг. Готовую работу можно самостоятельно забрать из мастерской через 45 дней или оформить доставку СДЭК (оплачивается получателем)
- С вами будет мастер из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15, 14:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 162 туристов
Мы — арт-пространство в центре Суздаля, где можно найти уникальные изделия из керамики, дерева, кожи и других материалов в необычных техниках изготовления, выполненных руками местных мастеров. А ещё в наших уютных мастерских проходят интересные мастер-классы, на которых вы сможете создать настоящее произведение искусства, расслабиться и отдохнуть душой.
Входит в следующие категории Суздаля
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