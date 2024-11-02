2 часа
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
8 ноя в 11:00
от 2 000₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Суздальские ремесла: мастер-классы
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, создавая уникальные изделия на мастер-классах по ремеслам. Выберите занятие по душе и заберите с собой сувенир
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия с суздальским стрельцом
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Начало: На Торговой площади
9 ноя в 15:00
16 ноя в 15:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 ноября 2024Отлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещению.
- ЛЛюбовь31 октября 2024Были на мастер-классе по колокольному звону. Непередаваемые эмоции. Звонарь Мария чудесная. Очень много узнали нового про эту профессию. Звонили сами, Мария помогала, главное что все от души идет!
- ТТатьяна30 октября 2024Первое, что хочется сказать - это спасибо Сергею и Алене, то чем вы занимаетесь вызывает восхищение! Мастер-класс начался с погружения в историю в гончарного дела, очень познавательно. Мастерская по-настоящему домашняя и семейная. Советую всем при посещении Суздаля запланировать посещение мастерской!
- ЕЕлена27 октября 2024Мастер-класс нам очень понравился. Сергей душевный и веселый человек. Чувствовали себя, как у друзей в гостях. Интересно, весело, познавательно. Идите компанией, Сергей поддержит любую беседу. Веселье обеспечено!!!
- ДДарья9 августа 2024Выбрала мастер-класс по плетению из бересты, понравились и организация, и подача материала. Мастер хотел передать свои знания,всем участникам уделил достаточно внимания, чтобы всё получилось. За один час успели сплести повязки на голову. Спасибо большое Марии и Юрию.
- ММарина7 августа 2024Суздаль - город, словно сошедший со страниц русских сказок, хотела бы сказать большое спасибо организатору Марии за то, что помогает
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Гончарная мастерская»
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