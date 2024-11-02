Ю Юлия Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской Отлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещению.

Л Любовь Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей Были на мастер-классе по колокольному звону. Непередаваемые эмоции. Звонарь Мария чудесная. Очень много узнали нового про эту профессию. Звонили сами, Мария помогала, главное что все от души идет!

Т Татьяна Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской Первое, что хочется сказать - это спасибо Сергею и Алене, то чем вы занимаетесь вызывает восхищение! Мастер-класс начался с погружения в историю в гончарного дела, очень познавательно. Мастерская по-настоящему домашняя и семейная. Советую всем при посещении Суздаля запланировать посещение мастерской!

Е Елена Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской Мастер-класс нам очень понравился. Сергей душевный и веселый человек. Чувствовали себя, как у друзей в гостях. Интересно, весело, познавательно. Идите компанией, Сергей поддержит любую беседу. Веселье обеспечено!!!

Д Дарья Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей Выбрала мастер-класс по плетению из бересты, понравились и организация, и подача материала. Мастер хотел передать свои знания,всем участникам уделил достаточно внимания, чтобы всё получилось. За один час успели сплести повязки на голову. Спасибо большое Марии и Юрию.