Экскурсии в гончарную мастерскую в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Гончарная мастерская» в Суздале, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
41 отзыв
2 часа
Индивидуальная
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
8 ноя в 11:00
от 2 000 за человека
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
51 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Суздальские ремесла: мастер-классы
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, создавая уникальные изделия на мастер-классах по ремеслам. Выберите занятие по душе и заберите с собой сувенир
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.
Экскурсия с суздальским стрельцом
Пешая
34 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия с суздальским стрельцом
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Начало: На Торговой площади
9 ноя в 15:00
16 ноя в 15:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Отлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещению.
    Отлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещениюОтлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещениюОтлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещениюОтлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещениюОтлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещениюОтлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещениюОтлично провели время. Прям отдых для души. Сергей все прекрасно рассказал, показал. Советую к посещению
  • Л
    Любовь
    31 октября 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Были на мастер-классе по колокольному звону. Непередаваемые эмоции. Звонарь Мария чудесная. Очень много узнали нового про эту профессию. Звонили сами, Мария помогала, главное что все от души идет!
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Первое, что хочется сказать - это спасибо Сергею и Алене, то чем вы занимаетесь вызывает восхищение! Мастер-класс начался с погружения в историю в гончарного дела, очень познавательно. Мастерская по-настоящему домашняя и семейная. Советую всем при посещении Суздаля запланировать посещение мастерской!
    Первое, что хочется сказать - это спасибо Сергею и Алене, то чем вы занимаетесь вызывает восхищение!Первое, что хочется сказать - это спасибо Сергею и Алене, то чем вы занимаетесь вызывает восхищение!
  • Е
    Елена
    27 октября 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Мастер-класс нам очень понравился. Сергей душевный и веселый человек. Чувствовали себя, как у друзей в гостях. Интересно, весело, познавательно. Идите компанией, Сергей поддержит любую беседу. Веселье обеспечено!!!
    Мастер-класс нам очень понравился. Сергей душевный и веселый человек. Чувствовали себя, как у друзей в гостяхМастер-класс нам очень понравился. Сергей душевный и веселый человек. Чувствовали себя, как у друзей в гостяхМастер-класс нам очень понравился. Сергей душевный и веселый человек. Чувствовали себя, как у друзей в гостяхМастер-класс нам очень понравился. Сергей душевный и веселый человек. Чувствовали себя, как у друзей в гостяхМастер-класс нам очень понравился. Сергей душевный и веселый человек. Чувствовали себя, как у друзей в гостях
  • Д
    Дарья
    9 августа 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Выбрала мастер-класс по плетению из бересты, понравились и организация, и подача материала. Мастер хотел передать свои знания,всем участникам уделил достаточно внимания, чтобы всё получилось. За один час успели сплести повязки на голову. Спасибо большое Марии и Юрию.
  • М
    Марина
    7 августа 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Суздаль - город, словно сошедший со страниц русских сказок, хотела бы сказать большое спасибо организатору Марии за то, что помогает
    читать дальше

    погрузится в атмосферу города. Были компанией из пяти девушек разного возраста на мастер-классе по куклам, было интересно и понравилось всем! Мастер Ольга - настоящая искусница, следуя ее советом у каждой из нас из пары лоскутов получились куклы ещё краше, чем в сувенирных магазинах. Также хотела бы отметить локацию мастер-класса - улица не туристическая, но очень живописная, уютный дом.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Гончарная мастерская»

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  3. Экскурсия с суздальским стрельцом
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в ноябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Гончарная мастерская" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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