Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода позволяет насладиться прогулками. В это время туристов меньше, и можно спокойно исследовать достопримечательности. Зимой экскурсия тоже интересна, но стоит учесть холодный климат. В остальные месяцы возможно путешествие, но с ограничениями по погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Борисоглебская церковь
Шатровая колокольня
Свято-Никольский монастырь
Описание экскурсии
Древнейший белокаменный памятник Северо-Восточной Руси
Борисоглебская церковь — настоящий портал в древность, переносящий к самым истокам зодчества, ставшего позже визитной карточкой Владимиро-Суздальского княжества. Я расскажу, какие удивительные секреты хранят стены 8-векового памятника, основанного еще при Юрии Долгоруком. В действующей церкви святого Стефана вы увидите древние иконы и утварь, а также современные фрески, написанные с душой и любовью. Кроме того, я покажу шатровую колокольню и поделюсь разными версиями ее падения.
Чудеса Свято-Никольского монастыря
По дороге в село Санино вы увидите сказочные хвойные аллеи, услышите истории сел и деревень с говорящими названиями. А прибыв на место, отправитесь на прогулку по территории монастыря, где и верующие, и скептики встречаются с явлениями, которым пока нет научного объяснения. Вы увидите мироточащие и самообновляющиеся иконы с фресками. Услышите чудесную историю обнаружения целебного родника. И сможете ощутить на себе лечебную силу ключей от храма Николая Чудотворца, с которыми связан подвиг настоятельницы во времена богоборчества.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида
Отдельно оплачивается вход в церковь Бориса и Глеба — 200 руб. /взрослого, для детей бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2213 туристов
Мне повезло — я родилась в раю под названием Суздаль! С детства хотелось узнать его историю. И став профессиональным гидом, я с удовольствием делюсь всеми его тайнами и секретами. Когда читать дальшеуменьшить
я рассказываю о нашем городе, меня охватывает гордость за него. Каждый человек уникален, и поэтому я адаптирую экскурсии с учетом пожеланий гостей. Люблю отбирать интересные факты и рассказывать обо всем простым и доступным языком, который понятен и детям, и взрослым. Каждый сможет узнать что-то новое во время прогулки. Буду рада поделиться любовью к нашему райскому уголку и красотой волшебных мест. Приглашаю на экскурсии со мной всех, кто хочет зарядиться положительными эмоциями и впитать энергетику Суздальской Земли!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Прекрасные исторические места храмы Бориса и Глеба в Кидекше и Свято Никольский монастырь в Санино, узнали много интересной исторической информации, полностью согласны с названием экскурсии "от чуда к чуду" и это все история нашей страны. Получили огромный заряд энергии от Елены. Спасибо огромное)
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Е
Екатерина
Друзья,всем добрый день. ЕЛЕНА прекрасный экскурсовод. И,главное,с нами во время экскурсии произошли такие чудеса,благодаря Елене,что это просто чудо. Что касается экскурсии,то вам все понравится,обязательно берите Елену в храм в Кидекше,она вам покажет такие чудесные артефакты,которые вы сами не увидите. Спасибо огромное за прекрасное и интересное время.
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Н
Ника
Благодарим Елену за необыкновенную и такую теплую душевную экскурсию! Нам очень понравилось, все было сделано с большой заботой и любовью! Вернемся!
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Лариса
Спасибо Елене за интересную и увлекательную экскурсию. Заказывала для родителей. Они остались очень довольны поездкой!
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Лариса
25 февраля отправились с гидом Еленой на автомобильную экскурсию "От чуда к чуду". Название экскурсии как нельзя лучше характеризует содержание: храмы удивительной архитектуры, чудотворные иконы, история нашей Великой Родины… Елена прекрасный рассказчик, легко и умело напоминала нам, далеким от изучения истории дамам, основные вехи развития земли Суздальской. Огромное спасибо Елене и водителю Михаилу, мы комфортно путешествовали. Еще долго будем наслаждаться воспоминаниями.
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Сауле
Елена, спасибо за интересную экскурсию! Просто настолько свой человек! Елена нас провела по таким местам замечательным, не попсовым. Получили огромное удовольствие, умиротворение и заряд энергии. За ключи в монастыре отдельное спасибо! Рекомендуем всем!
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