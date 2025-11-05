В заповедных окрестностях Суздаля открывается уникальная возможность познакомиться с древней церковью Бориса и Глеба, загадки которой до сих пор волнуют ученых.



В Свято-Никольской обители представлена редчайшая икона «Новозаветная Троица», а также можно узнать о феномене самообновления икон и истории исцеляющих ключей.



Эта индивидуальная экскурсия на вашем автомобиле позволит погрузиться в атмосферу древности и чудес, оставляя незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода позволяет насладиться прогулками. В это время туристов меньше, и можно спокойно исследовать достопримечательности. Зимой экскурсия тоже интересна, но стоит учесть холодный климат. В остальные месяцы возможно путешествие, но с ограничениями по погоде.

Сейчас август — это идеальное время.