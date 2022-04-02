Что вас ожидает

Древнейший белокаменный памятник Северо-Восточной Руси

Борисоглебская церковь — настоящий портал в древность, переносящий к самым истокам зодчества, ставшего позже визитной карточкой Владимиро-Суздальского княжества. Я расскажу, какие удивительные секреты хранят стены 8-векового памятника, основанного еще при Юрии Долгоруком. В действующей церкви святого Стефана вы увидите древние иконы и утварь, а также современные фрески, написанные с душой и любовью. Кроме того, я покажу шатровую колокольню и поделюсь разными версиями ее падения.

Чудеса Свято-Никольского монастыря

По дороге в село Санино вы увидите сказочные хвойные аллеи, услышите истории сел и деревень с говорящими названиями. А прибыв на место, отправитесь на прогулку по территории монастыря, где и верующие, и скептики встречаются с явлениями, которым пока нет научного объяснения. Вы увидите мироточащие и самообновляющиеся иконы с фресками. Услышите чудесную историю обнаружения целебного родника. И сможете ощутить на себе лечебную силу ключей от храма Николая Чудотворца, с которыми связан подвиг настоятельницы во времена богоборчества.

Организационные детали