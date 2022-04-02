Кидекша - Санино: от чуда к чуду

Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре

Индивидуальная
В заповедных окрестностях Суздаля вы познакомитесь с древней церковью Бориса и Глеба.

Узнаете, что в ее строительстве до сих пор терзает ученых, и увидите местную Пизанскую башню.

А в Свято-Никольской обители изучите редчайшую икону «Новозаветная Троица», на которой изображены Иисус и бог-отец Саваоф, поразитесь истории исцеляющих ключей от храма и феномену самообновления икон.
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Древнейший белокаменный памятник Северо-Восточной Руси

Борисоглебская церковь — настоящий портал в древность, переносящий к самым истокам зодчества, ставшего позже визитной карточкой Владимиро-Суздальского княжества. Я расскажу, какие удивительные секреты хранят стены 8-векового памятника, основанного еще при Юрии Долгоруком. В действующей церкви святого Стефана вы увидите древние иконы и утварь, а также современные фрески, написанные с душой и любовью. Кроме того, я покажу шатровую колокольню и поделюсь разными версиями ее падения.

Чудеса Свято-Никольского монастыря

По дороге в село Санино вы увидите сказочные хвойные аллеи, услышите истории сел и деревень с говорящими названиями. А прибыв на место, отправитесь на прогулку по территории монастыря, где и верующие, и скептики встречаются с явлениями, которым пока нет научного объяснения. Вы увидите мироточащие и самообновляющиеся иконы с фресками. Услышите чудесную историю обнаружения целебного родника. И сможете ощутить на себе лечебную силу ключей от храма Николая Чудотворца, с которыми связан подвиг настоятельницы во времена богоборчества.

Организационные детали

  • Если вы не на своей машине, я организую трансфер (стоимость от 1000 руб. /час). Детали уточняйте в переписке.
  • Отдельно оплачивается вход в церковь Бориса и Глеба — 150 руб. /взрослого, для детей бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Торговая площадь
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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