Экскурсии в село Кидекша из Суздаля

Найдено 7 экскурсий в категории «Кидекша» в Суздале, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000 за всё до 10 чел.
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
258 отзывов
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 7 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
12 800 за всё до 10 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Нескучный Суздаль
    Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Нескучный Суздаль
    Отличная насыщенная экскурсия, очень познавательно и интересно!
  • К
    Каролина
    7 мая 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Анна знает свое дело, рекомендую.
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
    Сергей, большое спасибо! Выли с Вами на экскурсии в мае 2023г. И взрослым, и подросткам понравилась манера повествования и детализация экскурсии.
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
    Сергей прекрасный экскурсовод с отличным чувством юмора! Очень хорошо разбирается в истории, причем не только Суздаля. Рекомендую, точно получите удовольствия и узнаете много интересного.
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
    Достойная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Много интересной информации, которая благодаря Сергею воспринимается легко. Спасибо огромное Вам Сергей.
    Достойная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Много интересной информации, которая благодаря Сергею воспринимается легко. Спасибо огромноеДостойная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Много интересной информации, которая благодаря Сергею воспринимается легко. Спасибо огромноеДостойная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Много интересной информации, которая благодаря Сергею воспринимается легко. Спасибо огромное
  • В
    Владимир
    13 апреля 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Просто нет слов!! Лучшего рассказчика и всеобъемлющей подачи материала просто не найти! Любой ваш вопрос будет освещен досконально. Хватит слов. Просто запишитесь на эту экскурсию.
  • Ж
    Женя
    6 апреля 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Экскурсия понравилась. Анна очень эрудированный и разносторонне развитый гид. Профессионал своего дела. Интересно рассказывает. Нам показалось, что она очень любит свое дело.
  • В
    Вера
    2 марта 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Огромное спасибо гиду Анне за экскурсию в Кидекшу! Анна настоящий профессионал и энтузиаст своего дела. Рассказ был интересным и увлекательным.
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    Анна сообщила нам множество сведений по археологии, истории, архитектуре, топонимике и даже гидрологии Суздаля и окрестностей. Не хотелось бы использовать штампы, но полтора часа экскурсии пролетели как несколько минут. Обязательно рекомендую эту экскурсию и гида Анну.

  • Л
    Лариса
    27 февраля 2024
    Кидекша - Санино: от чуда к чуду
    25 февраля отправились с гидом Еленой на автомобильную экскурсию "От чуда к чуду". Название экскурсии как нельзя лучше характеризует содержание: храмы
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    удивительной архитектуры, чудотворные иконы, история нашей Великой Родины… Елена прекрасный рассказчик, легко и умело напоминала нам, далеким от изучения истории дамам, основные вехи развития земли Суздальской. Огромное спасибо Елене и водителю Михаилу, мы комфортно путешествовали. Еще долго будем наслаждаться воспоминаниями.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Кидекша»

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  1. Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
  2. Нескучный Суздаль
  3. Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
  4. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
  5. Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Кидекша" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4 400 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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