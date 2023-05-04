Хотите познакомиться с уютным градом Суздалем с воды? За 3 часа вы успеете в очень спокойном и размеренном темпе прогуляться на удобных байдарках по реке Каменке, полюбоваться суздальским кремлём, сделать красивые фото и даже искупаться. А еще мы снабдим вас корзинкой с угощениями для сытного перекуса.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Надежные байдарки. Сплавляться будем на 3-местных каркасно-надувных байдарках — современных и комфортабельных. А ещё они максимально устойчивые (мы пытались их перевернуть, ничего не вышло). Перед стартом будет небольшой инструктаж — поверьте, управлять байдаркой совсем несложно!

Приятная река Каменка. Каменка похожа на сам Суздаль — живописный, спокойный и благородный. Практически никакого течения, в любой момент можно передохнуть и полюбоваться пейзажами.

Былинный Суздаль. С воды вы увидите главные достопримечательности Суздаля — например, красивейший городской кремль 10 века постройки — и познакомитесь с городом с нового ракурса.

Перекус в дорогу! Чтобы в мини-путешествии вы не проголодались, мы снабдим вас провиантом. Во «вкусной» корзинке для вас припасены домашний мятный чай, сок, минералка, сладости и сытная суздальская пицца.

Организационные детали