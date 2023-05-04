На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке

Активно-созерцательная водная прогулка через центр старинного русского города

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Хотите познакомиться с уютным градом Суздалем с воды? За 3 часа вы успеете в очень спокойном и размеренном темпе прогуляться на удобных байдарках по реке Каменке, полюбоваться суздальским кремлём, сделать красивые фото и даже искупаться. А еще мы снабдим вас корзинкой с угощениями для сытного перекуса.
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
11
мая
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мая
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Надежные байдарки. Сплавляться будем на 3-местных каркасно-надувных байдарках — современных и комфортабельных. А ещё они максимально устойчивые (мы пытались их перевернуть, ничего не вышло). Перед стартом будет небольшой инструктаж — поверьте, управлять байдаркой совсем несложно!

Приятная река Каменка. Каменка похожа на сам Суздаль — живописный, спокойный и благородный. Практически никакого течения, в любой момент можно передохнуть и полюбоваться пейзажами.

Былинный Суздаль. С воды вы увидите главные достопримечательности Суздаля — например, красивейший городской кремль 10 века постройки — и познакомитесь с городом с нового ракурса.

Перекус в дорогу! Чтобы в мини-путешествии вы не проголодались, мы снабдим вас провиантом. Во «вкусной» корзинке для вас припасены домашний мятный чай, сок, минералка, сладости и сытная суздальская пицца.

Организационные детали

  • Перед сплавом вы пройдете инструктаж, а сплавляться буду самостоятельно: сопровождения гида не предполагается
  • Байдарки 3-местные, но сплавляться можно и вдвоём
  • Прогулка также подойдет для детей от 3 лет: на центральном месте в байдарке не нужно грести, малышам понравится!
  • Всем участникам обязательно выдается спасательный жилет. Также мы обязательно выдадим гермочехлы для телефонов, с помощью которых можно снимать под водой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у церкви Ильи Пророка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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