Хотите познакомиться с уютным градом Суздалем с воды? Начнём на окраине города и около 3,5 часов на удобных байдарках будем неспешно плыть по извилистой и живописной реке Каменке в село Кибол, окружённые полями и тишиной. Конечной точкой маршрута станут два старинных храма, которые сейчас находятся на реставрации. В программе также предусмотрены купание, красивые фотографии и корзинка с угощениями для перекуса.
Описание экскурсии
Надежные байдарки. Сплавляться будем на 3-местных каркасно-надувных байдарках — современных и комфортабельных. А ещё они максимально устойчивые (мы пытались их перевернуть, ничего не вышло). Перед стартом будет небольшой инструктаж — поверьте, управлять байдаркой совсем несложно!
Приятная река Каменка. Каменка похожа на сам Суздаль — живописный, спокойный и благородный. Практически никакого течения, в любой момент можно передохнуть и полюбоваться пейзажами.
Перекус в дорогу! Чтобы в мини-путешествии вы не проголодались, мы снабдим вас провиантом. Во «вкусной» корзинке для вас припасены домашний морс, минералка, сэндвичи и сладости!
Организационные детали
- Перед сплавом вы пройдете инструктаж, а сплавляться будете самостоятельно: сопровождения гида и экскурсии не предполагается
- Байдарки 3-местные, но сплавляться можно и вдвоём
- Прогулка также подойдет для детей от 3 лет: на центральном месте в байдарке не нужно грести, малышам понравится!
- Всем участникам обязательно выдаются спасательные жилеты. Также мы предоставим гермомешки для телефонов и ключей, чтобы ваши вещи оставались в сохранности
- Всем нашим гостям дарим авторский гайд «Топ мест Суздаля»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Ильи Пророка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1728 туристов
Суздаль — самый лучший город на земле, по-моему мнению! Обожаю его зимой под белым покрывалом и летом под лучами закатного солнца! Я, Даша, юрист по образованию, но в душе — путеводитель-рассказчик.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень нравится нам проводить время в Суздале, на прекрасной реке Каменке. Спасибо организаторам сплава Дарье и Вячеславу! Отличное оборудование и внимательное отношение к туристам! Молодцы! Мы не очень опытные байдарочницы, и ребята сделали все, что бы мы самостоятельно отправились в путешествие, были забототливыми и терпеливыми. Очень приятно! До новых встречь, обязательно приедем ещё!
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Все очень понравилось. Виды с реки супер. Байдарка устойчивая. Прошли вдоль всего города. Даша, спасибо за организацию!
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К
Очень понравился трип на байдарке по Каменке! Кто сомневается еще - однозначно брать и сплавляться! Вид на прекрасный Суздаль с реки очень хорошо, заодно и искупались. Отдельное спасибо организаторам за вкусный пикник! Обязательно вернёмся к вам снова и всем рекомендуем!
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О
Сам сплав очень живописный и спокойный. Река тихая, по течению и против гребется одинаков легко, хотя движение на ней активное (прогулочные трамвайчики, лодки, катамараны и сапы встречаются каждую минуту). Не
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Спасибо ребятам, все объяснили, рассказали как управлять байдаркой, подойдёт. для новичков! Летним жарким утром, прокатиться по Каменке на байдарке, наблюдая с реки за историческими церквями, монастырями, домами, все наполнено душевностью, единением с природой и неописуемой красотой уникального исторического города Суздаль!
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Сплав на байдарках понравился и детям и взрослым! Прокатились с удовольствием, насладились красотами природы, теплым чаем и пиццей. Три часа пролетели незаметно, домой вернулись мокрые уставшие и счастливые. Спасибо за теплый и внимательный подход к организации сплава:)
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