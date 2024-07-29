Хотите познакомиться с уютным градом Суздалем с воды? Начнём на окраине города и около 3,5 часов на удобных байдарках будем неспешно плыть по извилистой и живописной реке Каменке в село Кибол, окружённые полями и тишиной. Конечной точкой маршрута станут два старинных храма, которые сейчас находятся на реставрации. В программе также предусмотрены купание, красивые фотографии и корзинка с угощениями для перекуса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Надежные байдарки. Сплавляться будем на 3-местных каркасно-надувных байдарках — современных и комфортабельных. А ещё они максимально устойчивые (мы пытались их перевернуть, ничего не вышло). Перед стартом будет небольшой инструктаж — поверьте, управлять байдаркой совсем несложно!

Приятная река Каменка. Каменка похожа на сам Суздаль — живописный, спокойный и благородный. Практически никакого течения, в любой момент можно передохнуть и полюбоваться пейзажами.

Перекус в дорогу! Чтобы в мини-путешествии вы не проголодались, мы снабдим вас провиантом. Во «вкусной» корзинке для вас припасены домашний морс, минералка, сэндвичи и сладости!

Организационные детали