Активно-созерцательная водная прогулка через центр старинного русского города
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
Надежные байдарки. Сплавляться будем на 3-местных каркасно-надувных байдарках — современных и комфортабельных. А ещё они максимально устойчивые (мы пытались их перевернуть, ничего не вышло). Перед стартом будет небольшой инструктаж — поверьте, управлять байдаркой совсем несложно!
Приятная река Каменка. Каменка похожа на сам Суздаль — живописный, спокойный и благородный. Практически никакого течения, в любой момент можно передохнуть и полюбоваться пейзажами.
Былинный Суздаль. С воды вы увидите главные достопримечательности Суздаля — например, красивейший городской кремль 10 века постройки — и познакомитесь с городом с нового ракурса.
Перекус в дорогу! Чтобы в мини-путешествии вы не проголодались, мы снабдим вас провиантом. Во «вкусной» корзинке для вас припасены домашний мятный чай, сок, минералка, сладости и сытная суздальская пицца.
Организационные детали
- Перед сплавом вы пройдете инструктаж, а сплавляться буду самостоятельно: сопровождения гида не предполагается
- Байдарки 3-местные, но сплавляться можно и вдвоём
- Прогулка также подойдет для детей от 3 лет: на центральном месте в байдарке не нужно грести, малышам понравится!
- Всем участникам обязательно выдается спасательный жилет. Также мы обязательно выдадим гермочехлы для телефонов, с помощью которых можно снимать под водой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у церкви Ильи Пророка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.