Я покажу вам Суздаль, о котором вы слышали, но, возможно, не видели. Маленький, добрый, пешеходный. Пронизанный духом старины, наполненный звуком колоколов и шумом торговой площади.
А говорить мы будем об истории города, его домах — деревянных и кирпичных, соборах и монастырях, святынях и святых. И о людях, кто строил Суздаль и оставил в нём частицу своей души.
Описание экскурсии
- Мы погуляем по кремлю, который расположился в излучине речки Каменки.
- Высокие земляные валы напомнят нам, как город защищался в 12 веке.
- Увидим, как возвышается Богородице-Рождественский собор 13 века.
- Послушаем, как отбивают бой часы 17 века.
- Пройдём посадом, где по-прежнему шумит торг и красуются купеческие храмы.
- Дойдём до монастырских стен 13–14 веков, гармонично вписанных в ландшафт современного города.
Организационные детали
- Прогулка возможна с детьми от 7 лет.
- При необходимости можем сделать кофе-паузу (скажите об этом перед бронированием). После экскурсии при желании устроим обед/ужин в заведении с блюдами местной кухни.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 1767 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 окт 2025
Елена просто чудесный экскурсовод! Интересное повествование с юмором и различными историческими отсылками.
С радостью будем рекомендовать друзьям
Оксана
16 окт 2025
Елена провела нам замечательную экскурсию. Почти три часа пролетели незаметно. Все самое основное было рассказано и показано. Очень интересно, структурированно и понятно.
