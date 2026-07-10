Николай проводит ещё 2 экскурсии

Вы проведете несколько часов на берегу Каменки, с видом на сказочные храмы древнего центра Ростово-Суздальского княжества. Под руководством мастера запечатлеете старорусские пейзажи на профессиональной хлопковой бумаге и бархате. А также узнаете, какой путь с 18 века прошла техника акварели в России и какое место она заняла в отечественной школе живописи.

Описание мастер-класса

Панорамы Суздаля на холсте

На свежем воздухе, в полном единении с природой, вы сможете перенести на холст понравившиеся виды города — пейзажи прекрасных суздальских храмов с отражением в водах Каменки, цветущие поля, покосившиеся избушки… Я посвящу вас в тайну красоты русских церквей и обращу внимание на их особенности. И эти живые впечатления в красках станут замечательным способом увезти воспоминания о древнем Суздале.

История акварели в России

На пленэре я также расскажу, как в 18 веке к нам пришла эта техника и как затем развивалась пейзажная акварельная живопись. Какие задачи, кроме художественных, ставились перед ней. Чем прославилось Общество акварелистов, появившееся в конце 19 века. Какие мастера, кроме Сурикова и дочери Александра III, Ольги Романовой, превосходно владели этой техникой. И какой была судьба акварели в советскую эпоху.

Организационные детали