Николай проводит ещё 2 экскурсии

Панорамы Суздаля на холсте На свежем воздухе, в полном единении с природой, вы сможете перенести на холст понравившиеся виды города — пейзажи прекрасных суздальских храмов с отражением в водах Каменки, цветущие поля, покосившиеся избушки… Я посвящу вас в тайну красоты русских церквей и обращу внимание на их особенности. И эти живые впечатления в красках станут замечательным способом увезти воспоминания о древнем Суздале.
История акварели в России На пленэре я также расскажу, как в 18 веке к нам пришла эта техника и как затем развивалась пейзажная акварельная живопись. Какие задачи, кроме художественных, ставились перед ней. Чем прославилось Общество акварелистов, появившееся в конце 19 века. Какие мастера, кроме Сурикова и дочери Александра III, Ольги Романовой, превосходно владели этой техникой. И какой была судьба акварели в советскую эпоху.
Организационные детали
Материалы входят в стоимость мастер-класса
Подходит для детей и начинающих
Начало и место завершения
🚩 у Суздальского кремля
Выберите день для записи на мастер-класс
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я работаю гидом пятый год. Кроме этого, профессионально занимаюсь живописью и провожу мастер-классы по акварели в разных городах и селах Золотого кольца. На экскурсиях показываю не только классические достопримечательности, но и места, скрытые от глаз туристов. Рассказываю увлекательно, не «гружу» датами и с радостью отвечаю на все вопросы.