Николай проводит ещё 2 экскурсии

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Пленэр в былинном Суздале

Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели

Николай
Николай – Гид из Суздаля
Вы проведете несколько часов на берегу Каменки, с видом на сказочные храмы древнего центра Ростово-Суздальского княжества.

Под руководством мастера запечатлеете старорусские пейзажи на профессиональной хлопковой бумаге и бархате.

А также узнаете, какой путь с 18 века прошла техника акварели в России и какое место она заняла в отечественной школе живописи.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎓Мастер-класс
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • Вебинар
  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Записаться на мастер-класс
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале

Что вас ожидает

Панорамы Суздаля на холсте
На свежем воздухе, в полном единении с природой, вы сможете перенести на холст понравившиеся виды города — пейзажи прекрасных суздальских храмов с отражением в водах Каменки, цветущие поля, покосившиеся избушки… Я посвящу вас в тайну красоты русских церквей и обращу внимание на их особенности. И эти живые впечатления в красках станут замечательным способом увезти воспоминания о древнем Суздале.

История акварели в России
На пленэре я также расскажу, как в 18 веке к нам пришла эта техника и как затем развивалась пейзажная акварельная живопись. Какие задачи, кроме художественных, ставились перед ней. Чем прославилось Общество акварелистов, появившееся в конце 19 века. Какие мастера, кроме Сурикова и дочери Александра III, Ольги Романовой, превосходно владели этой техникой. И какой была судьба акварели в советскую эпоху.

Организационные детали

  • Материалы входят в стоимость мастер-класса
  • Подходит для детей и начинающих
Начало и место завершения
🚩 у Суздальского кремля
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале
Пленэр в былинном Суздале

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Николай
Николай
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я работаю гидом пятый год. Кроме этого, профессионально занимаюсь живописью и провожу мастер-классы по акварели в разных городах и селах Золотого кольца. На экскурсиях показываю не только классические достопримечательности, но и места, скрытые от глаз туристов. Рассказываю увлекательно, не «гружу» датами и с радостью отвечаю на все вопросы.
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Николай проводит ещё 2 экскурсии

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