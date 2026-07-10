Николай проводит ещё 2 экскурсии

На свежем воздухе, в полном единении с природой, вы сможете перенести на холст понравившиеся виды города — пейзажи прекрасных суздальских храмов с отражением в водах Каменки, цветущие поля, покосившиеся избушки… Я посвящу вас в тайну красоты русских церквей и обращу внимание на их особенности. И эти живые впечатления в красках станут замечательным способом увезти воспоминания о древнем Суздале.
История акварели в России
На пленэре я также расскажу, как в 18 веке к нам пришла эта техника и как затем развивалась пейзажная акварельная живопись. Какие задачи, кроме художественных, ставились перед ней. Чем прославилось Общество акварелистов, появившееся в конце 19 века. Какие мастера, кроме Сурикова и дочери Александра III, Ольги Романовой, превосходно владели этой техникой. И какой была судьба акварели в советскую эпоху.
Организационные детали
Материалы входят в стоимость мастер-класса
Подходит для детей и начинающих
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Суздальского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4299 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я художник-акварелист, краевед по Владимирской, Ярославской и Костромской областям. Работаю гидом с 2010 года, делюсь накопленными визуальными впечатлениями и знаниями о наших селах и городах, провожу экскурсии по неизвестным пока маршрутам в окрестностях Суздаля, Костромы и Ярославля. Не гружу датами, стараюсь понять, что хотят узнать слушатели в момент путешествия. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 10 июл 2026
Нам очень понравилось, красивое место, приятная атмосфера, возможность почувствовать себя немного художником, пожить немного в волшебном мире неяркой, завораживающей акварели, заметить полутона и тени, игру света на золотых крестах суздальских Храмов. Как будто время замирает и мир открывается новой гранью, чарующим очарованием вечности...Огромная благодарность Николаю за эти чудесные мгновения!
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Н
Наталья
Дата посещения: 5 мая 2026
Были с дочкой на пленере, все очень понравилось:) Ловили закаты, рисовали небо, получили ценные советы, как взаимодействовать с красками, говорили о художниках. Николай чуткий и внимательный проводник в волшебный и удивительный мир акварели, после теории дал нам полную свободу для творческих экспериментов и мы ею воспользовались, своими работами остались довольны)
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О
Оксана
Николай - прекрасный человек и наверняка выдающийся художник. Знает и любит родной город. Но не каждому художнику удаётся научить, да еще и за 2 часа, да еще и людей не читать дальшеуменьшить
знакомых с акварелью от слова "совсем". Но кое-что я всё-таки вынесла из его мастер-класса: акварельную бумагу оказывается нужно смачивать перед рисрованием и акварель конечно очень сложный непредсказуемый материал. Честно говоря я рассчитывала на пастельные мелки (но видимо об этом нужно было договариваться заранее). В результате Николай сильно помог 3 разновозрастным барышням намалевать пейзажи с башенкой или храмом. И все остались очень довольны новым опытом. Этюды конечно в рамку не поставишь, но зато какие фото получились на пленэре!!! Супер. Рекомендую всем, особенно тем кто умеет рисовать.
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О
Ольга
Спасибо большое за такой вдохновляющий и познавательный опыт! Картины получились восхитительные!
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Э
Эрика
полная перезагрузка, прекрасное место для выбора пленэра, сопровождение стихами природы, отличная практика, развивающая объемное видение, чувство цвета для ребенка и взрослого. Большое спасибо, Николай!
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A
Alevtina
Спасибо Николаю за мастер-класс, все спокойно донес и учел наши хотелки.