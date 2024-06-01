читать дальше

из куска глины, это что-то невероятное. А в скором будущем после обжига и покрытии глазурью, наши работы приедут к нам домой и будут приятным воспоминанием об этом удивительном путешествии в Суздаль. Если и вы планируете поездку в обязательном порядке забронируйте мастер класс с гончаром Александром. Очень интересный рассказчик и добрейшей души человек.