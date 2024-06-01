Ночные прогулки и экскурсии Суздаля

Найдено 9 экскурсий в категории «Ночные» в Суздале, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 3 чел.
Суздаль: самый русский город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 670 за всё до 8 чел.
Умиротворяющий Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
91 отзыв
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 4 чел.
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Путешествие по загадочному Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
82 отзыва
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500 за всё до 5 чел.
Сити-квест по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия
Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
16 890 за всё до 5 чел.
По Суздалю на санях да на карете
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей
Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    марк
    1 июня 2024
    Суздаль: самый русский город
    Настоящий ГИД (не просто - хороший парень). Профи. Как спектакль: всё продумано, не просто вперемешку. Большой молодец. Кладезь знаний о родном городе и умеет поделиться.
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Суздаль: самый русский город
    Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю! Столько интересной информации, общения и ответов на вопросы! Сергей поведал нам тайны
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    и историю Суздаля, рассказал много удивительных фактов и даже наш восьмилетний сын с удовольствием гулял два часа и слушал рассказы. Очень рекомендую всем гостям удивительного города Суздаль!

    Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю!Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю!Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю!
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Суздаль: самый русский город
    Всё отлично.
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи. Создавать своими руками изделия
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    из куска глины, это что-то невероятное. А в скором будущем после обжига и покрытии глазурью, наши работы приедут к нам домой и будут приятным воспоминанием об этом удивительном путешествии в Суздаль. Если и вы планируете поездку в обязательном порядке забронируйте мастер класс с гончаром Александром. Очень интересный рассказчик и добрейшей души человек.

    Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Большое спасибо Павлу за отличную экскурсию. Очень интересно и информативно. Увлеченность и любовь к истории Суздаля от Павла передалась и нам. Появилось желание вернуться в этот прекрасный город еще раз.
  • е
    елена
    24 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Отличная экскурсия с Павлом по Суздалю. однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Замечательная экскурсия, информация доступная, информативная, немного юмора, интересных фактов, красивых точек. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!
    Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!
  • Ю
    Юрий
    5 мая 2024
    Суздаль в контексте русской истории
    Экскурсия организована нестандартные. Много узнали интересных фактов, нетривиальная подача информации. Тёплая и добрая атмосфера во время экскурсии. Огромное спасибо!
  • А
    Алла
    16 апреля 2024
    Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
    Очень понравился мастер класс! Рекомендую, очень интересно всегда узнать что-то новое и необычное! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
  2. Суздаль: самый русский город
  3. Умиротворяющий Суздаль
  4. Суздаль в контексте русской истории
  5. Суздаль заповедный и настоящий
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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