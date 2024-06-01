1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия
Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
16 890₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей
Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммарк1 июня 2024Суздаль: самый русский городНастоящий ГИД (не просто - хороший парень). Профи. Как спектакль: всё продумано, не просто вперемешку. Большой молодец. Кладезь знаний о родном городе и умеет поделиться.
- ССветлана28 мая 2024Суздаль: самый русский городБлагодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю! Столько интересной информации, общения и ответов на вопросы! Сергей поведал нам тайны
- ААлександр28 мая 2024Суздаль: самый русский городВсё отлично.
- ААнжелика27 мая 2024Огромное спасибо Марии и Александру, за мастер класс по гончарному мастерству. Наконец-то исполнилась мечта нашей семьи. Создавать своими руками изделия
- ВВиктор26 мая 2024Большое спасибо Павлу за отличную экскурсию. Очень интересно и информативно. Увлеченность и любовь к истории Суздаля от Павла передалась и нам. Появилось желание вернуться в этот прекрасный город еще раз.
- еелена24 мая 2024Отличная экскурсия с Павлом по Суздалю. однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина12 мая 2024Замечательная экскурсия, информация доступная, информативная, немного юмора, интересных фактов, красивых точек. Рекомендую.
- ЕЕлена8 мая 2024Спасибо огромное Марии и дедушке Юре, он замечательный!
- ЮЮрий5 мая 2024Экскурсия организована нестандартные. Много узнали интересных фактов, нетривиальная подача информации. Тёплая и добрая атмосфера во время экскурсии. Огромное спасибо!
- ААлла16 апреля 2024Очень понравился мастер класс! Рекомендую, очень интересно всегда узнать что-то новое и необычное! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Ночные»
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