1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Квест
2 часа
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей
Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
- ЮЮлия3 июня 2024Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
- ААлиса3 июня 2024Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
- ССергей2 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень здорово.
- ммарк1 июня 2024Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
- ССветлана24 мая 2024Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️ На квесте узнаешь не только историю города, но и откуда взялись
- ЕЕлена15 мая 2024В Суздале бываем часто и каждый раз он открывается по новому. Благодарим Евгения за его творческий подход к делу! Будем рекомендовать друзьям испытать эти эмоции и вибрации от колокольного звона.
- ААнастасия14 мая 2024Мария, с теплым приветом к вам из Сыктывкара! Большое спасибо за проведенную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Я теперь факты
- ООксана12 мая 2024Большое спасибо Евгению за удивительное приключение по колокольням Суздали! Мы были двумя семьями с детьми. И взрослым, и детям очень
- ККристина19 ноября 2023На нашей экскурсии гид был не организатор, а приглашённый, он не знал, что это должен быть квест, и провел просто
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Почувствовать себя местным»
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