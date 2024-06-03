читать дальше

обзорную экскурсию вместо квеста. Это было неожиданно, по хорошему это провал организатора. Но оставлю 5 звёзд из уважения к гиду Кириллу, потому, что он прекрасный рассказчик, у нас была большая компания из 9 человек и всем очень понравилось, мы остались довольны! Весело, бодро, живо, с вниманием к каждому гостю, с вопросами к аудитории, чтобы держать наше внимание, и видно что с любовью к городу. Этого гида можно смело рекомендовать! Про его супер глубокие знания истории не знаю, тк у нас был запрос на веселую и бодрую экскурсию, на диалог, без перегруженности, и все это мы получили👍 Организатору пожелаю тщательнее следить за организацией, но понимаю что проколы случаются у всех. Гид сделал нам подарок в качестве комплимента, за это также благодарю.