Почувствовать себя местным – экскурсии в Суздале

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Суздале, цены от 1 520 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Суздаля для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
537 отзывов
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
2 часа
138 отзывов
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520 за человека
Колокольни Суздаля со звонарем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000 за всё до 10 чел.
Путешествие по загадочному Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
82 отзыва
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500 за всё до 5 чел.
По Суздалю на санях да на карете
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей
Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
  • А
    Алиса
    3 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
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    старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо!

  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Спасибо большое. Всё было очень здорово.
  • м
    марк
    1 июня 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️ На квесте узнаешь не только историю города, но и откуда взялись
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    некоторые выражения, которые мы до сих пор употребляем в речи. Во время прогулки Мария задает вопросы, на которые можно ответить используя свои знания или интуицию, а также услышать загадку на необычном языке…

    Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    В Суздале бываем часто и каждый раз он открывается по новому. Благодарим Евгения за его творческий подход к делу! Будем рекомендовать друзьям испытать эти эмоции и вибрации от колокольного звона.
    В Суздале бываем часто и каждый раз он открывается по новому. Благодарим Евгения за его творческий
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария, с теплым приветом к вам из Сыктывкара! Большое спасибо за проведенную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Я теперь факты
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    про церкви и сокола рассказываю друзьям:)) Очень рекомендую экскурсию для детей. Маршрут компактный, подача отличная, Мария умеет находить общий язык с детками (да и со взрослыми))

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Колокольни Суздаля со звонарем
    Большое спасибо Евгению за удивительное приключение по колокольням Суздали! Мы были двумя семьями с детьми. И взрослым, и детям очень
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    понравилось, особенно залезать на колокольни и самим звонить в колокола. Совет всем, кто пойдет на экскурсию, одевайтесь теплее, на колокольнях очень ветрено наверху.

  • К
    Кристина
    19 ноября 2023
    Путешествие по загадочному Суздалю
    На нашей экскурсии гид был не организатор, а приглашённый, он не знал, что это должен быть квест, и провел просто
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    обзорную экскурсию вместо квеста. Это было неожиданно, по хорошему это провал организатора. Но оставлю 5 звёзд из уважения к гиду Кириллу, потому, что он прекрасный рассказчик, у нас была большая компания из 9 человек и всем очень понравилось, мы остались довольны! Весело, бодро, живо, с вниманием к каждому гостю, с вопросами к аудитории, чтобы держать наше внимание, и видно что с любовью к городу. Этого гида можно смело рекомендовать! Про его супер глубокие знания истории не знаю, тк у нас был запрос на веселую и бодрую экскурсию, на диалог, без перегруженности, и все это мы получили👍 Организатору пожелаю тщательнее следить за организацией, но понимаю что проколы случаются у всех. Гид сделал нам подарок в качестве комплимента, за это также благодарю.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Почувствовать себя местным»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тайны Суздаля для детей и взрослых
  2. Исторический квест по граду Суздалю
  3. Колокольни Суздаля со звонарем
  4. Путешествие по загадочному Суздалю
  5. По Суздалю на санях да на карете
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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