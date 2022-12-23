Вас ожидает атмосферная экскурсия по Суздалю с прогулкой по территории Кремля, рассказами об истории города и посещением Музея деревянного зодчества, где сосредоточены уникальные памятники самобытной русской архитектуры.
Описание экскурсииПодробнее Познакомившись с главной городской площадью и Кремлевской улицей, мы перенесемся на шумную деревенскую улицу XIX века. Есть в Суздале одно замечательно место — сохранившаяся до наших дней старинная русская деревня. Райский уголок без микроэлектроники, компьютеров, интернета и прочих безобразий, отвлекающих от главного — от любви к родным местам. Побываем в храме, сложенном без единого гвоздя, сходим в гости к богатому (и не очень) жителю нашего края, узнаем 10 способов использования печки в доме, погадаем, что такое коник и бабий кут. Заглянем на мельницу, проверим амбары и покатаемся на старинных деревянных качелях. Организационные детали • Экскурсия подходит для гостей с 3 лет. Проходит в игровой форме.
- Большая часть экскурсии проходит на открытом воздухе, одевайтесь теплее (в зимнее время).
- Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговая площадь
- Кремлевская улица
- Рождественский собор
- Мост через Каменку
- Музей деревянного зодчества
Что включено
- Экскурсионное сопровождение, включая экскурсии в музеях.
Что не входит в цену
- Входной билет в музей (400 руб. /чел. дети до 16 лет - бесплатно).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь
Завершение: Музей деревянного зодчества
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Хочу выразить благодарность Марине за проведение экскурсии по чудесному Суздалю. Хотела бы порекомендовать всем, кто настроен на экскурсию, обратиться к Марине. Очень легкий и весьма обширный рассказ о деревянном зодчестве, много истории, но все не навязчиво. Очень грамотный экскурсовод! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромная благодарность Марине за великолепно проведенную экскурсию! Это даже не экскурсия, а экскурс в историю, сделанный профессионалом, любящим свой город. Впечатлили глубокие знания предмета и желание уместить в короткий промежуток времени самые значимые события и места в Суздале.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Огромное спасибо Марине за увлекательную экскурсию! Информация подаётся очень грамотно, доступно, много интересных фактов, не перегружена лишним. Экскурсия прошла как на одном дыхании. Мы остались очень довольны. Думаем, приедем ещё раз и воспользуемся вновь услугами Марины.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо огромное, было интересно и детям и взрослым
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества»
Групповая
до 15 чел.
Древний Суздаль - град медовый
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Суздаль: самый русский город
Открыть удивительную историю и архитектуру города с гидом и художником-реставратором храмов
Начало: На ул. Кремлевская дом 9, Школа искусств
Сегодня в 14:30
12 авг в 09:30
от 12 800 ₽ за всё до 9 чел.
Групповая
до 20 чел.
Хрупкая красота: музей стекла в Суздале
Добро пожаловать в мир стекла! В музее вас ждут редкие экспонаты и захватывающие истории о стеклоделии на Руси. Погрузитесь в прошлое и насладитесь красотой
Начало: Улица Кремлёвская дом 19/1
Сегодня в 15:00
12 авг в 10:00
400 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль - средневековый город-музей (с посещением собора на выбор)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 4 чел.
11 000 ₽ за экскурсию