В ходе комфортной 45-минутной прогулки по реке Каменка вы увидите купола древних храмов, стены Суздальского Кремля, старинные монастыри и живописные заливные луга. Воспользуйтесь возможностью взглянуть на город с нового ракурса. Важная информация:

Уважаемые гости! Огромная просьба, после покупки билета делайте скриншот или скачивайте билеты с почты на телефон, т. к в городе могут быть перебои с мобильным интернетом. При не предъявлении билета, в прогулке будет отказано.