Река Каменка в Суздале откроет вам волшебные виды древнерусской архитектуры — проплывите мимо золотых куполов, старинных монастырей и живописных лугов на комфортабельных теплоходах «Малиновка», «Иволга», «Снегирь»!
Описание экскурсии
В ходе комфортной 45-минутной прогулки по реке Каменка вы увидите купола древних храмов, стены Суздальского Кремля, старинные монастыри и живописные заливные луга. Воспользуйтесь возможностью взглянуть на город с нового ракурса. Важная информация:
Уважаемые гости! Огромная просьба, после покупки билета делайте скриншот или скачивайте билеты с почты на телефон, т. к в городе могут быть перебои с мобильным интернетом. При не предъявлении билета, в прогулке будет отказано.
Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древние храмы
- Суздальский Кремль
- Монастыри и деревянная застройка вдоль берега
Что включено
- Речная прогулка
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкарская улица, 39
Завершение: Ул. Покровская д. 59 (недалеко Покровский монастырь)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости! Огромная просьба
- После покупки билета делайте скриншот или скачивайте билеты с почты на телефон
- Т. к в городе могут быть перебои с мобильным интернетом. При не предъявлении билета
- В прогулке будет отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень интересная экскурсия с красивыми видами.
В
Неплохая экскурсия с аудиорассказом о городе. Красивые виды!
Л
Неплохая экскурсия с аудиорассказом о городе. Красивые виды!
С
Очень повезло с погодой, прозрачный воздух, чистая вода Суздаль сиял. Гид рассказал много нового и интересного из истории как Суздаля, так и Руси. Запомнился оператор речного трамвая внимательный, доброжелательный, улыбчивый (русская красавица)!
А
Очень повезло с погодой, прозрачный воздух, чистая вода Суздаль сиял. Гид рассказал много нового и интересного из истории как Суздаля, так и Руси. Запомнился оператор речного трамвая внимательный, доброжелательный, улыбчивый (русская красавица)!
С
Т
Остались от прогулки в полном восторге! Увидели самы красивые места с Суздаля с воды. Прогулка сопрвождалась рассказом эксукрсовода (аудиогид). Теплоход новый, чистый. Рекомендую!
Ю
Входит в следующие категории Суздаля
