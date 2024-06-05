1 чел.
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Групповая
2 часа
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 июня 2024Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
- ММарат5 июня 2024Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
- ВВячеслав2 июня 2024Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
- ЕЕвгения31 мая 2024Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
- ССветлана30 мая 2024Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
- ЕЕкатерина27 мая 2024Было очень здорово погулять с гидом по уже знакомому Суздалю! Дарья отличный адаптивный гид и приятный собеседник. Всем рекомендую!
- ЕЕлена26 мая 2024Были на экскурсии с Анной 25 мая. Всё понравилось: глубокий рассказ, интересные факты, о которых раньше не знали. Много информации о глубокой древности, язычниках.
- ААнтон22 мая 2024Очень интересно и познавательно! История о городе в далёком, недалёком прошлом захватила!
- ТТатьяна12 мая 2024Не смотря на то, что не очень повезло с погодой, было очень ветренно, нам экскурсия понравилась. Анна хороший рассказчик, любит
- ММаксим10 мая 2024Сергей отлично провел экскурсию. Время пролетело незаметно. Рассказал много интересных деталей о Суздале и его знаменитых жителях. Было очень интересно. Однозначно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Александровский монастырь»
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