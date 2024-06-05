Александровский монастырь

Найдено 7 экскурсий в категории «Александровский монастырь» в Суздале, цены от 1 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400 за человека
Суздаль - город и люди
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
132 отзыва
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000 за всё до 3 чел.
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Сказы о Суздальской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700 за человека
Суздаль: тропой веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Сказы о Суздальской земле
    Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
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    знания, живой интерес к истории, мифологии, древней славянской культуре,традициях. Благодаря широчайшему кругозору, приятной речи Анны во мне пробудился интерес и вдохновение к новым знаниям. Я почувствовала легкость и внутреннюю благодарность за столь мягкое и трепетное погружение с визуальным подкреплением. Прогулялись по видовым тропам с местными красотами, скрытыми от праздного взора. После общения с Анной трудно слушать классических историков-экскурсоводов. Интуитивно доверяешь опыту и знаниям идущим вразрез с официальными источниками информации. Очень хочется, чтобы больше людей стремились к правде. Я очень благодарна Анне за проведенное с ней время.

  • М
    Марат
    5 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
  • В
    Вячеслав
    2 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
  • Е
    Евгения
    31 мая 2024
    Суздаль: тропой веков
    Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
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    проходишь, не обращая внимания. После этой экскурсии богатая история древнего города ощущается сильнее, ведь теперь ты видишь не просто дома, а видишь людей и целые семьи, которые в них жили столетия назад

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Суздаль - город и люди
    Было очень здорово погулять с гидом по уже знакомому Суздалю! Дарья отличный адаптивный гид и приятный собеседник. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Сказы о Суздальской земле
    Были на экскурсии с Анной 25 мая. Всё понравилось: глубокий рассказ, интересные факты, о которых раньше не знали. Много информации о глубокой древности, язычниках.
    Были на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 маяБыли на экскурсии с Анной 25 мая
  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Суздаль
    Очень интересно и познавательно! История о городе в далёком, недалёком прошлом захватила!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Суздаль
    Не смотря на то, что не очень повезло с погодой, было очень ветренно, нам экскурсия понравилась. Анна хороший рассказчик, любит
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    и знает город. Вообще поразило насколько местные жители добродушны друг к другу. Здороваются, поздравляют с праздниками. создалось впечатление, что они все друг друга знают. Маршрут был построен по очень красивым улочкам, посещали и смотровые площадки. Анна хорошо знает истории монастырей, церквей. В храмах обращала внимание на особенности. По маршруту посетили несколько храмов. Конечно желательно, чтобы одежда соответствовала (юбка, платок), но почти везде на входе в храм есть, подготовленные служителями храма, платки и юбки. Экскурсию рекомендуем тем, кто хочет посмотреть на город в своей красе и узнать истории монастырей.

  • М
    Максим
    10 мая 2024
    Суздаль: тропой веков
    Сергей отлично провел экскурсию. Время пролетело незаметно. Рассказал много интересных деталей о Суздале и его знаменитых жителях. Было очень интересно. Однозначно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Александровский монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Душевная групповая экскурсия по Суздалю
  2. Суздаль - город и люди
  3. Добро пожаловать в Суздаль
  4. Суздаль в контексте русской истории
  5. Суздаль заповедный и настоящий
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Александровский монастырь" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 400 до 9 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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