🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 7 отзывов Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города Начало: Около Суздальского кремля 1 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Суздаль: тропой веков История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места Начало: В районе Свято-Александровского монастыря 9 350 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию) Начало: На улице Кремлёвской 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО Начало: По договоренности 12 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Владимир и Боголюбово: по следам владимирских князей Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная) Начало: Место встречи уточняйте после бронирования 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 16 отзывов Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29 Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день) 1 690 ₽ за билет