Вас ждёт увлекательное путешествие по Суздалю. Прогулка начнётся на Красной площади, рядом с Ризоположенским монастырём. Улица Старая поведёт к Торговым рядам, где открываются великолепные виды. Суздальский кремль раскроет тайны древности, а Рождественский собор поразит своей архитектурой. Завершится экскурсия в трактире, где услышите истории о жизни в стародавние времена
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Кремля
- 🏛️ Исторические улицы
- 📜 Захватывающие истории
- 🎨 Архитектурные жемчужины
- 🍽️ Трактирные рассказы
Что можно увидеть
- Ризоположенский монастырь
- Торговые ряды
- Суздальский кремль
- Рождественский собор
Описание экскурсииПрогулка начнется в центре Суздаля на Красной площади, к которой примыкает один из старейших монастырей города — Ризоположенский. Он был основан в 1207 году и связан с суздальской святой — Евфросиньей. Именно благодаря её молитвам смогли спастись жители древнего Суздаля от нашествия хана Батыя. Далее заглянем на улицу Старая. Она ведет к другому центру притяжения людей Торговой площади и Торговым рядам. Улица Старая одна из самых древних в Суздале и вплоть до конца XVIII века была частью центральной улицы города. В начале XX века она называлась Старая Владимирская. Сейчас многим эта улица известна, как место съемки эпизодов фильма «Женитьба Бальзаминова». Именно тут находится дом Бальзаминова, в котором мелкий чиновник Михаил Бальзаминов и его маменька мечтают о браке по расчёту. Далее наш путь пойдет к Торговым рядам, там мы остановимся и полюбуемся восхитительными видами Суздаля с одной из нескольких смотровых площадок, а также посмотрим, чем богаты местные лавочки. Также мы увидим здание самого старого трактира Суздаля, сейчас там расположилось уютное кафе. Кроме всего прочего вы погрузитесь в захватывающее путешествие по Суздальскому кремлю, где история оживет на ваших глазах! Вы откроете для себя тайны расцвета Суздальской земли от первых упоминаний до XIX века, переживёте драматические события монголо-татарского нашествия и ощутите дух времени. Вас ждут подлинные артефакты: от древних монет и церковной утвари до изящной мебели и старинной одежды, которые расскажут о жизни и культуре этого уникального города. Особое внимание уделим Рождественскому собору — архитектурной жемчужине, где уникальные златые врата хранят легенды прошлого. Не упустите шанс прикоснуться к истории и почувствовать себя частью великого прошлого! Далее вы послушаете увлекательные трактирные истории, ведь в те стародавние времена, о которых вам поведаю, трактиры были не просто питейными заведениями, а настоящими центрами общественной жизни. Здесь собирались люди всех сословий, обсуждали новости, торговались, заключали сделки и даже лечили болезни. Трактиры были разного вида: от скромных харчевен, где подавали простые закуски и квас, до роскошных заведений с оркестрами и танцами. В самых именитых трактирах можно было встретить поэтов, художников и других знаменитостей того времени. Вас очарует этот сказочный город и подарит незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
- Транспортное обслуживание по программе
- Интерактивная программа / «Трактирные истории/»
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль 600 рублей
- Доплата за индивидуальную экскурсию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул. Красная площадь
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Люда
9 янв 2025
Провели чудесную экскурсию Суздаль Боголюбово
