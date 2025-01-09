Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт увлекательное путешествие по Суздалю. Прогулка начнётся на Красной площади, рядом с Ризоположенским монастырём. Улица Старая поведёт к Торговым рядам, где открываются великолепные виды. Суздальский кремль раскроет тайны древности, а Рождественский собор поразит своей архитектурой. Завершится экскурсия в трактире, где услышите истории о жизни в стародавние времена 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Посещение Кремля

🏛️ Исторические улицы

📜 Захватывающие истории

🎨 Архитектурные жемчужины

🍽️ Трактирные рассказы

Наталия Ваш гид в Суздале Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-20 человек На чём проводится На автобусе 3800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 13:00

Что можно увидеть Ризоположенский монастырь

Торговые ряды

Суздальский кремль

Рождественский собор

Описание экскурсии Прогулка начнется в центре Суздаля на Красной площади, к которой примыкает один из старейших монастырей города — Ризоположенский. Он был основан в 1207 году и связан с суздальской святой — Евфросиньей. Именно благодаря её молитвам смогли спастись жители древнего Суздаля от нашествия хана Батыя. Далее заглянем на улицу Старая. Она ведет к другому центру притяжения людей Торговой площади и Торговым рядам. Улица Старая одна из самых древних в Суздале и вплоть до конца XVIII века была частью центральной улицы города. В начале XX века она называлась Старая Владимирская. Сейчас многим эта улица известна, как место съемки эпизодов фильма «Женитьба Бальзаминова». Именно тут находится дом Бальзаминова, в котором мелкий чиновник Михаил Бальзаминов и его маменька мечтают о браке по расчёту. Далее наш путь пойдет к Торговым рядам, там мы остановимся и полюбуемся восхитительными видами Суздаля с одной из нескольких смотровых площадок, а также посмотрим, чем богаты местные лавочки. Также мы увидим здание самого старого трактира Суздаля, сейчас там расположилось уютное кафе. Кроме всего прочего вы погрузитесь в захватывающее путешествие по Суздальскому кремлю, где история оживет на ваших глазах! Вы откроете для себя тайны расцвета Суздальской земли от первых упоминаний до XIX века, переживёте драматические события монголо-татарского нашествия и ощутите дух времени. Вас ждут подлинные артефакты: от древних монет и церковной утвари до изящной мебели и старинной одежды, которые расскажут о жизни и культуре этого уникального города. Особое внимание уделим Рождественскому собору — архитектурной жемчужине, где уникальные златые врата хранят легенды прошлого. Не упустите шанс прикоснуться к истории и почувствовать себя частью великого прошлого! Далее вы послушаете увлекательные трактирные истории, ведь в те стародавние времена, о которых вам поведаю, трактиры были не просто питейными заведениями, а настоящими центрами общественной жизни. Здесь собирались люди всех сословий, обсуждали новости, торговались, заключали сделки и даже лечили болезни. Трактиры были разного вида: от скромных харчевен, где подавали простые закуски и квас, до роскошных заведений с оркестрами и танцами. В самых именитых трактирах можно было встретить поэтов, художников и других знаменитостей того времени. Вас очарует этот сказочный город и подарит незабываемые впечатления!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ризоположенский монастырь

Красная площадь

Улица Старая

Торговая площадь и Торговые ряды

Дом Бальзаминова - место съемок фильма, связанное с историей Суздаля

Старинный трактир - здание бывшего трактира, где сейчас уютное кафе

Суздальский Кремль - исторический центр с необычными часами с кириллическим циферблатом

Трактирные заведения Суздаля Что включено Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом

Транспортное обслуживание по программе

Интерактивная программа / «Трактирные истории/» Что не входит в цену Входные билеты в Кремль 600 рублей

Доплата за индивидуальную экскурсию Где начинаем и завершаем? Начало: Суздаль, ул. Красная площадь Завершение: Владимир Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.