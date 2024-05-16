Экскурсии на автобусе в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Суздале, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
На автобусе
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Свято-Никольский монастырь и храм Бориса и Глеба: духовное путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, его святынь и легенд, посетив Свято-Никольский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 6 500 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
На автобусе
3 часа
Групповая
Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
Проникнуться величественными монастырями, заливными лугами и пронзительным русским духом
Начало: На центральной площади Суздаля
Расписание: в субботу в 08:30
7 сен в 08:30
14 сен в 08:30
2 800 за человека
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
На автобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
Начало: Г. Владимир, Драматический театр
15 авг в 08:30
22 авг в 08:30
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
  • P
    Ps30
    27 октября 2023
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.
  • Н
    Наталья
    24 июля 2023
    «Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли
    Гид Светлана очень подробно и интересно рассказала о монастыре и храме. Ответила на интересующие нас вопросы. Остались довольны. Спасибо!
  • A
    Alina
    9 июля 2023
    Владимир - Ворота Золотого кольца
    Экскурсию провел Владимир- специалист своего дела, профессионал. 2 часа прошли живо, энергично, остались только положительные эмоции. Спасибо большое
  • А
    Александр
    24 июня 2023
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Интересная экскурсия. Содержательная, познавательная,с яркими впечатлениями Экскурсовод Ирина любит свою работу и умеет заинтеросовать своим рассказом.
  • i
    irina.sh
    5 ноября 2019
    «Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли
    Илья провел замечательную экскурсию. Несмотря на неподходящую походу, благодаря только его стараниям, мы провели замечательный выходной.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Санино и Свято-Никольский женский монастырь
  2. Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
  3. Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Торговые Ряды
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2024 год на автобусе, 5 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам