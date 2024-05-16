3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Свято-Никольский монастырь и храм Бориса и Глеба: духовное путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, его святынь и легенд, посетив Свято-Никольский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 6 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Групповая
Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
Проникнуться величественными монастырями, заливными лугами и пронзительным русским духом
Начало: На центральной площади Суздаля
Расписание: в субботу в 08:30
7 сен в 08:30
14 сен в 08:30
2 800₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
Начало: Г. Владимир, Драматический театр
15 авг в 08:30
22 авг в 08:30
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 мая 2024Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
- PPs3027 октября 2023Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.
- ННаталья24 июля 2023«Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-НерлиГид Светлана очень подробно и интересно рассказала о монастыре и храме. Ответила на интересующие нас вопросы. Остались довольны. Спасибо!
- AAlina9 июля 2023Владимир - Ворота Золотого кольцаЭкскурсию провел Владимир- специалист своего дела, профессионал. 2 часа прошли живо, энергично, остались только положительные эмоции. Спасибо большое
- ААлександр24 июня 2023Интересная экскурсия. Содержательная, познавательная,с яркими впечатлениями Экскурсовод Ирина любит свою работу и умеет заинтеросовать своим рассказом.
- iirina.sh5 ноября 2019«Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-НерлиИлья провел замечательную экскурсию. Несмотря на неподходящую походу, благодаря только его стараниям, мы провели замечательный выходной.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На автобусе»
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