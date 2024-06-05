🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь) 6000 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 132 отзыва Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией Начало: На улице Ленина 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 282 отзыва Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени Начало: На Торговой площади 6 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй Начало: на Торговой площади 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 537 отзывов Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых Начало: Около Ризоположенского монастыря 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 91 отзыв Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты Начало: на Торговой площади 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Суздаль: первые впечатления о городе-музее Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль Начало: Торговая площадь 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции Начало: На Торговой площади 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63... 5 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Суздаль - преданья старины глубокой Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом Начало: На Торговой площади 6 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии Начало: Торговая площадь 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 258 отзывов Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д... 6 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 134 отзыва Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники Начало: У Суздальского кремля 5000 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить Начало: Напротив Торговых рядов 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 7 отзывов Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города Начало: Около Суздальского кремля 1 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Суздаль: тропой веков История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места Начало: В районе Свято-Александровского монастыря 9 350 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 113 отзывов Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории Начало: На Торговой площади от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 82 отзыва Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию) Начало: На улице Кремлёвской 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории от 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас 16 890 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 400 отзывов Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 190 отзывов Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру Начало: По договорённости, в зависимости от формата Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом от 3 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 93 отзыва Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 7 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Суздаль - символ русской древности Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Суздаль - средневековый город-музей Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная) Начало: Место встречи уточняйте после бронирования 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Знакомьтесь, древний Суздаль Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик... от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Суздаль только для вас Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия «Три линии жизни Суздаля» Начало: г. Суздаль ул. Ленина 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 16 отзывов Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29 Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день) 1 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Суздаль - путешествие во времени Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль Расписание: Ежедневно в 10:00 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Здесь русский дух, здесь Русью пахнет Начало: Улица Ленина, 121 (у кофейни «Огурец») Расписание: В любой день, в 11.00 6 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого Начало: У Торговых рядов 7 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Суздаль в легендах и фактах Начало: Ул. Кремлевская,6, Суздаль Расписание: понедельник в 10:00, 6 500 ₽ за всё до 8 чел.