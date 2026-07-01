Бонусом колокольный звон, пение птиц и зеркальная гладь воды
Когда Суздаль только просыпается и река Каменка спокойная, самое время плыть. Мимо соборов и монастырей, голубых куполов и заливных лугов. А после, если захотите, задержаться на атмосферный завтрак с багетом и чаем из самовара. Кажется, готов рецепт идеального летнего утра!
Описание экскурсии
Два живописных маршрута на выбор
До Музея деревянного зодчества
На этом маршруте живописные изгибы Каменки и главные локации города. Вы осмотрите весь центр с воды: Торговые ряды, заливной луг, Рождественский собор с голубыми куполами и несколько красивых церквей на берегу.
До Спасо-Евфимиева монастыря
Здесь будет много природы и три монастыря: Александровский, Покровский и Спасо-Евфимиев. Самое живописное место на пути — смотровая у последнего монастыря.
Завтрак у воды (по желанию, оплачивается дополнительно)
Свежий багет из ресторана с начинкой на ваш выбор и чай из самовара, который мы растопим шишками.
Если вы в первый раз
Специальные навыки для сапборда не нужны. Большой плюс, если вы умеете держать равновесие. В любом случае мы проведём инструктаж. Даже новички через 10-15 минут осваиваются и чувствуют себя уверенно. Тем более, что течение у нашей реки очень медленное.
Если вы с детьми
Сап-прогулки подходят для любого возраста. В нашем арсенале есть детские жилеты на возраст от 4 лет. Ребёнка до 14 лет можно взять на свою доску. Специальная экипировка не нужна. Главное, удобная одежда по погоде.
Организационные детали
Мы выдадим всё для комфортной прогулки: сапборд, весло, спасательный жилет и гидрочехол для телефона
По желанию оплачивается завтрак: багет со сливочным сыром и овощами — 750 ₽, багет с томлёной свиной шеей — 850 ₽, багет с лососем — 1050 ₽
С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Будни
2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась во Владимирской области, но сознательную часть своей жизни провела в Москве. Работала в крупнейших книжных издательствах страны. Получила MBA в Высшей школе экономики. А потом взяла большой отпуск читать дальшеуменьшить
и уехала на свою малую родину.
Два месяца в Суздале перевернули мою жизнь. Я поняла, что мне совсем не хочется возвращаться в шумную Москву с её сумасшедшим ритмом жизни. И тогда я решила построить здесь свою «резиденцию». Ну а чтобы мне было веселее, решила, что это будет Дача, куда смогут приезжать друзья и просто хорошие люди, которым, как и мне однажды, понадобится срочная (или плановая) передышка.
Вместе со своей командой приглашаю вас стать нашими гостями и почувствовать скромное очарование уездного города.
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