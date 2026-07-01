Когда Суздаль только просыпается и река Каменка спокойная, самое время плыть. Мимо соборов и монастырей, голубых куполов и заливных лугов. А после, если захотите, задержаться на атмосферный завтрак с багетом и чаем из самовара. Кажется, готов рецепт идеального летнего утра!

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Описание экскурсии

Два живописных маршрута на выбор

До Музея деревянного зодчества

На этом маршруте живописные изгибы Каменки и главные локации города. Вы осмотрите весь центр с воды: Торговые ряды, заливной луг, Рождественский собор с голубыми куполами и несколько красивых церквей на берегу.

До Спасо-Евфимиева монастыря

Здесь будет много природы и три монастыря: Александровский, Покровский и Спасо-Евфимиев. Самое живописное место на пути — смотровая у последнего монастыря.

Завтрак у воды (по желанию, оплачивается дополнительно)

Свежий багет из ресторана с начинкой на ваш выбор и чай из самовара, который мы растопим шишками.

Если вы в первый раз

Специальные навыки для сапборда не нужны. Большой плюс, если вы умеете держать равновесие. В любом случае мы проведём инструктаж. Даже новички через 10-15 минут осваиваются и чувствуют себя уверенно. Тем более, что течение у нашей реки очень медленное.

Если вы с детьми

Сап-прогулки подходят для любого возраста. В нашем арсенале есть детские жилеты на возраст от 4 лет. Ребёнка до 14 лет можно взять на свою доску. Специальная экипировка не нужна. Главное, удобная одежда по погоде.

Организационные детали