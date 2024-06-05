Смотровые площадки Суздаля

🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади «Через Торговые ряды мы выйдем на живописную часть Зарядья со смотровой площадкой» Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь) «В конце маршрута окажемся на лучшей смотровой площадке — виды отсюда восхищают даже скептиков» 6000 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 132 отзыва Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией Начало: На улице Ленина «Полюбуетесь идиллическими панорамами со смотровой площадки Ильинский луг, заглянете в подворье ремесленников и продегустируете местную медовуху» 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63... «Если вы будете готовы пройти побольше (или у вас есть машина), то завершить экскурсию предлагаю на смотровой площадке у Спасо-Евфимиева монастыря» 5 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии Начало: Торговая площадь «Со смотровой площадки в Зарядье увидите реку Каменку и услышите её легенды» 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 134 отзыва Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники Начало: У Суздальского кремля «Подниметесь на лучшие смотровые площадки города, зайдете в купеческие дома и крестьянские избы, увидите места съемок известных фильмов и услышите истории об утраченных и сохранившихся храмах» 5000 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить Начало: Напротив Торговых рядов «В Ризоположенском монастыре вас ждет Преподобенская колокольня — самая высокая смотровая площадка Суздаля» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Суздаль: тропой веков История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места Начало: В районе Свято-Александровского монастыря «Центр города: Торговая площадь, смотровая площадка, Казанский храм и Дом Бальзаминова» 9 350 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры Начало: Торговые ряды «Сперва полюбуемся открыточными видами городка со смотровой площадки на Кабацкой горе» от 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию) Начало: На улице Кремлёвской «Со смотровой площадки у Торговых рядов полюбуетесь городом, насчитаете десяток церквей и узнаете об особенностях Суздальского зодчества» 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией «По центральной улице дойдем до смотровой площадки у Спасо-Евфимиева монастыря» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю «Мы прогуляемся по смотровым площадкам города и посетим его крупнейший музейный центр — Спасо-Евфимиев монастырь» 7 800 ₽ за всё до 5 чел.