Туры в городах Свердловской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Свердловской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
35800
₽
за чел.
Отправляйтесь в пятидневный Мототур на Алтай ведь это незабываемое наслаждение чарующей природой и драйвовым отдыхом в горах.
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
65840
₽
за чел.
Отправляемся в захватывающее путешествие на поезде к уральским минералам! Наша туристическая программа познакомит Вас с древней Казанью, откроет тайны...
5
3 отзыва
от
92100
₽
за чел.
Прекрасная сибирская природа, гастрономические изыски и теплота термальных источников: откройте для себя благородный русский край! За время поездки ту...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
65840
₽
за чел.
Отправляемся в захватывающее путешествие на поезде к уральским минералам! Наша туристическая программа познакомит Вас с древней Казанью, откроет тайны...
5
3 отзыва
от
129700
₽
за чел.
Пересечем почти всю территорию России с запада на восток на комфортабельном поезде. Разнообразие плодородных территории, потрясающие виды и масштаб, к...
5
3 отзыва
23000
₽
за чел.
Приглашаем вас в тур по самым значимым и известным месторождениям драгоценных камней в сопровождении настоящего геолога. Он расскажет, как образовалис...
5
3 отзыва
28500
₽
за чел.
Откройте для себя чудесный город Екатеринбург — административный центр Уральского Федерального Округа, столицу Урала, в которой сосредоточена вся дело...
5
3 отзыва
от
26000
₽
за чел.
Екатеринбург, где соприкасается Европа и Азия, приглашает вас в волшебное путешествие. Вы погрузитесь в историю царской династии, насладитесь природой...
5
3 отзыва
от
92100
₽
за чел.
Прекрасная сибирская природа, гастрономические изыски и теплота термальных источников: откройте для себя благородный русский край! За время поездки ту...
5
3 отзыва
21000
₽
за чел.
Это путешествие в прямом смысле слова в зимнюю сказку. Маршрут проходит по самым красивым и известным местам Пермского края. За три дня мы побываем в ...
5
3 отзыва
12000
₽
за чел.
Маршрут проходит по территории природного парка Таганай. Множество легенд связано с этими местами, старинных и современных. Этот поход идеален для тех...
5
3 отзыва
16650
₽
за чел.
Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области! Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской динас...
Последние отзывы о турах по Свердловской области
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ННаталья17 марта 2024Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ММария29 февраля 2024Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
- ММария29 февраля 2024Екатеринбург встречает гостей. Зимний турДоброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура "Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур" за это незабываемое путешествие! начиная с организации нашего прибытия пораньше на один день, и заканчивая обратной дорогой! все на самом лучшем уровне! Комфортный отель, шведский стол с разнообразием блюд, внимательный персонал, комплимент от отеля в день Рождения! Замечательный гид-экскурсовод Татьяна Николаевна- кладезь знаний, великолепный организатор - просто влюбила нас в этот город! Интересная и насыщенная программа, в самих музеях - за исключением музея камнерезного и ювелирного искусства, молодые с "горящими глазами" экскурсоводы, настолько интересно рассказывали про все экспонаты, что уходить не хотелось! мы ездили с мамой, и мы обе в восторге от поездки! Благодарю от всей души, эмоций и впечатлений хватит еще на долго!
- ТТатьяна28 февраля 2024Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута! Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах. Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный. Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!
- ТТатьяна28 февраля 2024Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо
- ТТатьяна28 февраля 2024Екатеринбург встречает гостей. Зимний турПотрясающий тур. До сих пор под сильным, ярким, содержательным информационным материалом о вашем крае. Влюбилась в ваш город. Столько много узнала об истории, героях. Великолепная, профессиональная экскурсовод Татьяна. Большое спасибо.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ЕЕлена15 января 2024Доброе утро, тур очень понравился, замечаний нет! Огромное спасибо, рекомендую друзьям!
- ААнастасия14 января 2024Екатеринбург встречает гостей. Зимний турОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасный экскурсовод.
- ЕЕлена8 ноября 2023В ноябре посетила г Екатеринбург, тур "Екатеринбург встречает гостей" от Большой Страны. От тура только положительные эмоции, я в полном восторге! Тур насыщенный, узнала много нового из истории нашей страны. Наш гид Татьяна Николаевна человек на своём месте, ей отдельная большая благодарность за хорошую организацию, подробную информацию по программе и по проведению свободного времени, что можно посетить после программы, как ориентироваться в незнакомом городе. Татьяна Николаевна, хочу ещё приехать в Екатеринбург и попасть на ваш тур. Огромное вам спасибо!
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)