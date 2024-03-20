Авторские туры по Свердловской области

Туры в городах Свердловской области

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Ивдель
Нижний Тагил

Индивидуальные экскурсии

Мототур на Алтай
Мототур на Алтай
35800
за чел.
Отправляйтесь в пятидневный Мототур на Алтай ведь это незабываемое наслаждение чарующей природой и драйвовым отдыхом в горах.
Екатеринбург

Водные прогулки

Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
5
3 отзыва
от
65840
за чел.
Отправляемся в захватывающее путешествие на поезде к уральским минералам! Наша туристическая программа познакомит Вас с древней Казанью, откроет тайны...
Екатеринбург
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
5
3 отзыва
от
92100
за чел.
Прекрасная сибирская природа, гастрономические изыски и теплота термальных источников: откройте для себя благородный русский край! За время поездки ту...
Екатеринбург

Экскурсионные туры на несколько дней

Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
5
3 отзыва
от
65840
за чел.
Отправляемся в захватывающее путешествие на поезде к уральским минералам! Наша туристическая программа познакомит Вас с древней Казанью, откроет тайны...
Екатеринбург
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
5
3 отзыва
от
129700
за чел.
Пересечем почти всю территорию России с запада на восток на комфортабельном поезде. Разнообразие плодородных территории, потрясающие виды и масштаб, к...
Екатеринбург
На Урал за самоцветами
На Урал за самоцветами
5
3 отзыва
23000
за чел.
Приглашаем вас в тур по самым значимым и известным месторождениям драгоценных камней в сопровождении настоящего геолога. Он расскажет, как образовалис...
Екатеринбург
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
5
3 отзыва
28500
за чел.
Откройте для себя чудесный город Екатеринбург — административный центр Уральского Федерального Округа, столицу Урала, в которой сосредоточена вся дело...
Екатеринбург
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
5
3 отзыва
от
26000
за чел.
Екатеринбург, где соприкасается Европа и Азия, приглашает вас в волшебное путешествие. Вы погрузитесь в историю царской династии, насладитесь природой...
Екатеринбург
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
5
3 отзыва
от
92100
за чел.
Прекрасная сибирская природа, гастрономические изыски и теплота термальных источников: откройте для себя благородный русский край! За время поездки ту...
Екатеринбург
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
5
3 отзыва
21000
за чел.
Это путешествие в прямом смысле слова в зимнюю сказку. Маршрут проходит по самым красивым и известным местам Пермского края. За три дня мы побываем в ...
Екатеринбург
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
5
3 отзыва
12000
за чел.
Маршрут проходит по территории природного парка Таганай. Множество легенд связано с этими местами, старинных и современных. Этот поход идеален для тех...
Екатеринбург
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
5
3 отзыва
16650
за чел.
Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области! Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской динас...
Екатеринбург

Последние отзывы о турах по Свердловской области

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • М
    Мария
    29 февраля 2024
    Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
    Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
    Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
  • М
    Мария
    29 февраля 2024
    Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
    Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура "Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур" за это незабываемое путешествие! начиная с организации нашего прибытия пораньше на один день, и заканчивая обратной дорогой! все на самом лучшем уровне! Комфортный отель, шведский стол с разнообразием блюд, внимательный персонал, комплимент от отеля в день Рождения! Замечательный гид-экскурсовод Татьяна Николаевна- кладезь знаний, великолепный организатор - просто влюбила нас в этот город! Интересная и насыщенная программа, в самих музеях - за исключением музея камнерезного и ювелирного искусства, молодые с "горящими глазами" экскурсоводы, настолько интересно рассказывали про все экспонаты, что уходить не хотелось! мы ездили с мамой, и мы обе в восторге от поездки! Благодарю от всей души, эмоций и впечатлений хватит еще на долго!
    Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!
  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2024
    Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
    Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута! Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах. Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный. Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2024
    Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
    Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2024
    Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
    Потрясающий тур. До сих пор под сильным, ярким, содержательным информационным материалом о вашем крае. Влюбилась в ваш город. Столько много узнала об истории, героях. Великолепная, профессиональная экскурсовод Татьяна. Большое спасибо.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Маньпупунёр и перевал Дятлова
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Маньпупунёр и перевал Дятлова
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Маньпупунёр и перевал Дятлова
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Екатеринбург - в сердце большого Урала
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Екатеринбург - в сердце большого Урала
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Екатеринбург - в сердце большого Урала
    Все четко, и по времени.
  • Е
    Елена
    15 января 2024
    Демидовский маршрут. Зимний тур
    Доброе утро, тур очень понравился, замечаний нет! Огромное спасибо, рекомендую друзьям!
  • А
    Анастасия
    14 января 2024
    Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
    Очень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасный экскурсовод.
    Очень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасныйОчень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасный
  • Е
    Елена
    8 ноября 2023
    Екатеринбург встречает гостей
    В ноябре посетила г Екатеринбург, тур "Екатеринбург встречает гостей" от Большой Страны. От тура только положительные эмоции, я в полном восторге! Тур насыщенный, узнала много нового из истории нашей страны. Наш гид Татьяна Николаевна человек на своём месте, ей отдельная большая благодарность за хорошую организацию, подробную информацию по программе и по проведению свободного времени, что можно посетить после программы, как ориентироваться в незнакомом городе. Татьяна Николаевна, хочу ещё приехать в Екатеринбург и попасть на ваш тур. Огромное вам спасибо!
    В ноябре посетила г Екатеринбург, тур &quot;Екатеринбург встречает гостей&quot; от Большой СтраныВ ноябре посетила г Екатеринбург, тур &quot;Екатеринбург встречает гостей&quot; от Большой СтраныВ ноябре посетила г Екатеринбург, тур &quot;Екатеринбург встречает гостей&quot; от Большой Страны
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
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