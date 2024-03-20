В Виолетта В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

Н Наталья Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!

Н Наталья Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

М Марина В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

М Мария Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!

М Мария Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура "Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур" за это незабываемое путешествие! начиная с организации нашего прибытия пораньше на один день, и заканчивая обратной дорогой! все на самом лучшем уровне! Комфортный отель, шведский стол с разнообразием блюд, внимательный персонал, комплимент от отеля в день Рождения! Замечательный гид-экскурсовод Татьяна Николаевна- кладезь знаний, великолепный организатор - просто влюбила нас в этот город! Интересная и насыщенная программа, в самих музеях - за исключением музея камнерезного и ювелирного искусства, молодые с "горящими глазами" экскурсоводы, настолько интересно рассказывали про все экспонаты, что уходить не хотелось! мы ездили с мамой, и мы обе в восторге от поездки! Благодарю от всей души, эмоций и впечатлений хватит еще на долго!

Т Татьяна Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута! Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах. Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный. Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!

Т Татьяна Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо

Т Татьяна Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур Потрясающий тур. До сих пор под сильным, ярким, содержательным информационным материалом о вашем крае. Влюбилась в ваш город. Столько много узнала об истории, героях. Великолепная, профессиональная экскурсовод Татьяна. Большое спасибо.

А Алла Маньпупунёр и перевал Дятлова Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

Д Дмитрий Маньпупунёр и перевал Дятлова Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Маньпупунёр и перевал Дятлова Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

И Ирина Екатеринбург - в сердце большого Урала Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Екатеринбург - в сердце большого Урала быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Екатеринбург - в сердце большого Урала Все четко, и по времени.

Е Елена Демидовский маршрут. Зимний тур Доброе утро, тур очень понравился, замечаний нет! Огромное спасибо, рекомендую друзьям!

А Анастасия Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур Очень все понравилось. Прекрасный отель. Все четко по времени. Интересная программа. Комфортабельный трансфер. Татьяна Николаевна прекрасный экскурсовод.

Е Елена Екатеринбург встречает гостей В ноябре посетила г Екатеринбург, тур "Екатеринбург встречает гостей" от Большой Страны. От тура только положительные эмоции, я в полном восторге! Тур насыщенный, узнала много нового из истории нашей страны. Наш гид Татьяна Николаевна человек на своём месте, ей отдельная большая благодарность за хорошую организацию, подробную информацию по программе и по проведению свободного времени, что можно посетить после программы, как ориентироваться в незнакомом городе. Татьяна Николаевна, хочу ещё приехать в Екатеринбург и попасть на ваш тур. Огромное вам спасибо!