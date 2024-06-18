Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Светлогорске, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
На автобусе
2 отзыва
7 часов
Групповая
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Калининград - город королей и истории. Посетите Амалиенау, Кафедральный собор, Рыбную деревню и другие знаковые места. Погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
«Оцените величие Кафедрального собора и по желанию послушаете органный концерт»
Расписание: в воскресенье в 09:45
1 400 за человека
Калининградская ривьера
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
«В нём вы увидите знаковые достопримечательности: водонапорную башню, капеллу «Дева Мария — звезда моря» с органом ручной работы Hugo Mayer, храм Серафима Саровского с уникальным иконостасом, дом сказочника Гофмана и озеро Тихое»
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - в край императорских угодий
На автобусе
10 часов
Групповая
Из Светлогорска - в край императорских угодий
Увидеть «Лес Генриха», посёлок Знаменск и монастырь с парком птиц
Начало: На улице Ленина
«Увидим отголоски тех времён — церковь Святого Якоба и ратушу»
Расписание: во вторник в 08:00
16 июля в 08:00
23 июля в 08:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
    Экскурсия супер! Огромное спасибо экскурсоводу Тамаре Константиновне! Очень профессионально и интересно. Человек, влюбленный в свое ремесло и в свой город, просто
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    влюбила в него и нас! Очень впечатлила экскурсия по Форту #11. Сначала скептически отнеслись в этому музею, а оказалось очень интересно. Замечательный музей, однозначно рекомендую, если будет стоять выбор посещать или нет. На органный концерт не ходили, остались в Рыбацкой деревне. Послушали отзыв других туристов из группы, немного расстроились. Говорят, что тоже очень впечатляюще. Зато по совету Тамары Константиновны мы попали в кошерную столовую в синагоге, впечатлений масса! За 430 рублей отлично пообедали в интересном историческом месте. Калининград - очень красивый, чистый и зеленый. Однозначно нужно сначала ехать с экскурсией, и потом только самим. Особенно, если вы живете на побережье, не в самом городе. Увидите все основные достопримечательности и поймете как до них добраться. Большое спасибо организатору! Отлично спланированный, насыщенный маршрут! Без задержек и опазданий, на новом очень комфортном автобусе! Мы жили в Отрадном, а выезд был назначен из Светлогорска, турфирма организовала нам трансфер до места посадки и дополнительных денег за это не взяла. Очень приятно удивлены! Спасибо! Все было просто великолепно!

  • А
    Анна
    16 июня 2024
    Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
    Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень понравился Форт, а также
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    вся экскурсия по Калининграду. Отдельное спасибо огромное гиду- Тамаре Константиновне, очень интересно и познавательно рассказывала, информация воспринималась легко. Спасибо большое менеджеру за организацию. Рекомендую!

    Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июле 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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