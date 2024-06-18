1 чел.
По популярности
7 часов
Групповая
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Калининград - город королей и истории. Посетите Амалиенау, Кафедральный собор, Рыбную деревню и другие знаковые места. Погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
«Оцените величие Кафедрального собора и по желанию послушаете органный концерт»
Расписание: в воскресенье в 09:45
1 400₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
«В нём вы увидите знаковые достопримечательности: водонапорную башню, капеллу «Дева Мария — звезда моря» с органом ручной работы Hugo Mayer, храм Серафима Саровского с уникальным иконостасом, дом сказочника Гофмана и озеро Тихое»
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Групповая
Из Светлогорска - в край императорских угодий
Увидеть «Лес Генриха», посёлок Знаменск и монастырь с парком птиц
Начало: На улице Ленина
«Увидим отголоски тех времён — церковь Святого Якоба и ратушу»
Расписание: во вторник в 08:00
16 июля в 08:00
23 июля в 08:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 июня 2024Экскурсия супер! Огромное спасибо экскурсоводу Тамаре Константиновне! Очень профессионально и интересно. Человек, влюбленный в свое ремесло и в свой город, просто
- ААнна16 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень понравился Форт, а также
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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