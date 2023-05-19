На страже КёнигсбергаКёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. Расширялись оборонительные сооружения от сердца города — Королевского замка — и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений.

Начинаем знакомство с фортификационными сооружениями Кенигсберга: «Фридланские», «Королевские» ворота, «Росгартенские» ворота, оборонительные сооружения Казармы «Кронпринц» и бастион «Грольман», башня «Дона» (ныне музей Янтаря). Это не просто оборонительные сооружения и бастионы, а целые города под землёй: с подземными этажами, автомобильными дорогами внутри холмов, винтовыми и маршевыми лестницами, потайными ходами, комнатами и колодцами. Королевский фортДалее мы посетим форт № 3 «Король Фридрих-Вильгельм I». Один из двенадцати основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кёнигсберга», построен в 1879 году. Он не просто первый, но и самый большой форт в Кёнигсберге. В настоящее время прилегающая территория благоустроена, рядом находится братская могила советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга.

Мы завершим наше знакомство с сооружениями Кенигсберга, отправившись в форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», который представлял собой неприступную крепость с толщиной стен до пяти метров. Авиация и артиллерия были практически бессильны при взятии этого форта, окруженного глубоким водным рвом и минными полями. В настоящее время посетители могут ознакомиться с историей создания фортового пояса, осмотреть выставку боевой техники.