Эта экскурсия — отличный способ увидеть город с другой стороны: не только парадные улицы, но и оборонительные укрепления, которые хранят память о Кёнигсберге.
Вы побываете у Бранденбургских ворот, заглянете в старинный форт и завершите прогулку приятной дегустацией марципана.
Вы побываете у Бранденбургских ворот, заглянете в старинный форт и завершите прогулку приятной дегустацией марципана.
Описание экскурсии
Бранденбургские ворота. Вы увидите единственные городские ворота, которые до сих пор выполняют свою функцию — через них проходит автомобильное движение. Сделаем остановку и заглянем в Музей марципана, где вы сможете купить знаменитое лакомство.
Форт №11 «Дёнхофф». Один из хорошо сохранившихся фортов Кёнигсберга. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, почему в 1945 году он почти не пострадал. По пути заглянем в фотозоны и на мини-ферму с кроликами и индоутками.
Редюит бастиона «Обертайх». Фортификация 19 века сегодня превратилась в музейное пространство «Объект №13». Вы услышите истории о янтаре и антиквариате, а в завершение попробуете марципан на небольшой дегустации.
Организационные детали
- В стоимость включены все входные билеты и дегустация марципана в бастионе
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1700 ₽
|Школьники
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2370 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интесная насыщенная экскурсия.
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