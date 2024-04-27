Вас ждёт увлекательное путешествие по сказочному Светлогорску, рыбно-птичьему Пионерскому, мистическому Заостровью и уютно-песочному Куликово.
Прогулка среди элегантных зданий, набережные с валунами и золотым песком, уединённые пляжи с белоснежным песком и прозрачной
Прогулка среди элегантных зданий, набережные с валунами и золотым песком, уединённые пляжи с белоснежным песком и прозрачной
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия в живописных местах
- 🏰 Погружение в атмосферу средневековья и модерна
- 🌊 Прогулки по диким пляжам и сосновым лесам
- 🦅 Наблюдение за уникальной флорой и фауной
- 🍽️ Возможность попробовать местные деликатесы
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Что можно увидеть
- Элегантные здания в стиле модерн
- Широкая набережная с валунами
- Портовое наследие Пионерского
- Бухта Рантау
- Заповедники Заостровья
- Уединённые пляжи Куликово
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Светлогорск
- Вы прогуляетесь среди элегантных зданий, где каждая стена дышит историей, а роскошь архитектуры в стиле модерн напоминает о великолепии прошлых времён
- Раскроете секреты аристократического вкуса
- Пройдёте вдоль широкой набережной с валунами и золотым песком
- Окунётесь в курортную атмосферу, увидите богатые виллы и объекты культурного наследия
- Отведаете местные деликатесы в уютных заведениях с видом на море (по желанию)
Пионерский
- Посетите пляжи, где прозрачная вода встречается с белоснежным песком, создавая иллюзию уединённого райского уголка
- Исследуете портовое наследие города
- Отыщете символ надежды и путеводную звезду для мореплавателей
- Пособираете янтарь и приблизитесь к разгадке его многолетней истории, а также узнаете о технологии его добычи и обработки
Заостровье
- Побываете в бухте Рантау — жемчужине Калининградской области
- Исследуете местные заповедники с их богатым растительным и животным миром
- Пройдётесь по обустроенным пешеходным дорожкам, позволяющим глубже познакомиться с природой региона
- Устроите пикник в удивительном месте, где леса встречаются с морем
Куликово
- Посетите уединённые пляжи, где нет следов человеческой деятельности, а природа сохранилась в своей первозданной красоте
- Найдёте настоящие самоцветы среди золотистого песка
- Прогуляетесь по сосновым лесам, окружающим побережье, и зарядитесь энергией на весь день
- Примете участие в арт-пленере
Во всех локациях будем фотографироваться! Через несколько дней после экскурсии вы получите больше 100 восхитительных снимков на фоне моря и ландшафтов дикой природы Балтики.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Subaru Legacy
- Возьмите с собой красивые наряды для фотосессии и пикника
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно по желанию оплачивается еда и напитки в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 610 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. По образованию историк-философ. У меня много творческих профессий — от дизайна предметов интерьера и авторской одежды до фотографии, флористики и организации мероприятий. Путешествиями поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
27 апр 2024
Потрясающая экскурсия! Мы увидели невероятной красоты места: бухты и пляжи, раноцветныйорывы, немецкие домики, лебедей и аистов. Совсем иное впечатление от здешнего побережья, чем получаешь в курортных городах. Анастасия - наша любовь с первого взгляда. Очень теплый, приятный человек и отличная рассказчица. Прекрасно пообщались, погуляли, пофотографировались. Великолепно провели день!
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