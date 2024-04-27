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водой, заповедники с богатым растительным и животным миром, сосновые леса и арт-пленеры.



Во всех локациях будут организованы фотосессии, и через несколько дней вы получите более 100 восхитительных снимков на фоне моря и природы Балтики. Поездка на комфортабельном автомобиле Subaru Legacy. Не забудьте взять с собой красивые наряды для фотосессии и пикника.



Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться природной красотой региона