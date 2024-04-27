От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье

Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово
Вас ждёт увлекательное путешествие по сказочному Светлогорску, рыбно-птичьему Пионерскому, мистическому Заостровью и уютно-песочному Куликово.

Прогулка среди элегантных зданий, набережные с валунами и золотым песком, уединённые пляжи с белоснежным песком и прозрачной
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водой, заповедники с богатым растительным и животным миром, сосновые леса и арт-пленеры.

Во всех локациях будут организованы фотосессии, и через несколько дней вы получите более 100 восхитительных снимков на фоне моря и природы Балтики. Поездка на комфортабельном автомобиле Subaru Legacy. Не забудьте взять с собой красивые наряды для фотосессии и пикника.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться природной красотой региона

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Индивидуальная фотосессия в живописных местах
  2. 🏰 Погружение в атмосферу средневековья и модерна
  3. 🌊 Прогулки по диким пляжам и сосновым лесам
  4. 🦅 Наблюдение за уникальной флорой и фауной
  5. 🍽️ Возможность попробовать местные деликатесы
  6. 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле

Что можно увидеть

  • Элегантные здания в стиле модерн
  • Широкая набережная с валунами
  • Портовое наследие Пионерского
  • Бухта Рантау
  • Заповедники Заостровья
  • Уединённые пляжи Куликово
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Светлогорск

  • Вы прогуляетесь среди элегантных зданий, где каждая стена дышит историей, а роскошь архитектуры в стиле модерн напоминает о великолепии прошлых времён
  • Раскроете секреты аристократического вкуса
  • Пройдёте вдоль широкой набережной с валунами и золотым песком
  • Окунётесь в курортную атмосферу, увидите богатые виллы и объекты культурного наследия
  • Отведаете местные деликатесы в уютных заведениях с видом на море (по желанию)

Пионерский

  • Посетите пляжи, где прозрачная вода встречается с белоснежным песком, создавая иллюзию уединённого райского уголка
  • Исследуете портовое наследие города
  • Отыщете символ надежды и путеводную звезду для мореплавателей
  • Пособираете янтарь и приблизитесь к разгадке его многолетней истории, а также узнаете о технологии его добычи и обработки

Заостровье

  • Побываете в бухте Рантау — жемчужине Калининградской области
  • Исследуете местные заповедники с их богатым растительным и животным миром
  • Пройдётесь по обустроенным пешеходным дорожкам, позволяющим глубже познакомиться с природой региона
  • Устроите пикник в удивительном месте, где леса встречаются с морем

Куликово

  • Посетите уединённые пляжи, где нет следов человеческой деятельности, а природа сохранилась в своей первозданной красоте
  • Найдёте настоящие самоцветы среди золотистого песка
  • Прогуляетесь по сосновым лесам, окружающим побережье, и зарядитесь энергией на весь день
  • Примете участие в арт-пленере

Во всех локациях будем фотографироваться! Через несколько дней после экскурсии вы получите больше 100 восхитительных снимков на фоне моря и ландшафтов дикой природы Балтики.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Subaru Legacy
  • Возьмите с собой красивые наряды для фотосессии и пикника
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно по желанию оплачивается еда и напитки в кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 апр 2024
Потрясающая экскурсия! Мы увидели невероятной красоты места: бухты и пляжи, раноцветныйорывы, немецкие домики, лебедей и аистов. Совсем иное впечатление от здешнего побережья, чем получаешь в курортных городах. Анастасия - наша любовь с первого взгляда. Очень теплый, приятный человек и отличная рассказчица. Прекрасно пообщались, погуляли, пофотографировались. Великолепно провели день!

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