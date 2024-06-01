Экскурсии в Зеленоградск из Светлогорска

Найдено 8 экскурсий в категории «Зеленоградск» в Светлогорске, цены от 9 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100 за всё до 4 чел.
Королевские курорты Земландии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Путешествие по курортам Земландии: история и очарование Светлогорска
Индивидуальная экскурсия по Земландии: Зеленоградск и Пионерский. Узнайте истории и легенды, наслаждайтесь природой и архитектурой
Начало: Лодочная станция. Озеро Тихое
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
9 500 за всё до 4 чел.
Все краски Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.
Калининградская ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    1 июня 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Большая благодарность Дмитрию за интересное, увлекательное и очень познавательное путешествие! Это было реально очень красиво, а главное, незабываемо. Кроме большого
    читать дальше

    количества новой информации, притом поданной достаточно легко, мы увидели огромное количество прекрасных пейзажей и локаций. Дмитрий настоящий профессионал, знает и любит эти места, готов поделиться своими знаниями. При этом он очень внимателен, всегда интересуется настроением и пожеланиями туристов. Из-за этого длинная экскурсия прошла без усталости и напряжения. Огромное спасибо и удачи в дальнейшем!

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Спасибо Дмитрию за потрясающую экскурсию и внимательное отношение к своим клиентам. Мы дарили экскурсию родителям-пенсионерам из Москвы в качестве подарка
    читать дальше

    на юбилей. Они отдыхали в санатории Светлогорска, Дмитрий забрал их после завтрака и вернул к ужину - очень удобно. Родители остались в восторге как от экскурсии, так и от экскурсовода. Дмитрий сделал все для того, чтобы эта взрослая пара максимально комфортно и без спешки, в своем темпе наслаждалась прогулкой. Как организатор подарка, хочу отметить высокую клиентоориентированность Дмитрия. Он помог сделать этот день максимально комфортным для наших родителей без их участия, весь день держал со мной связь и мы сообща решали организационные моменты по оплате дополнительных экскурсий, рыбного ресторана и прочих индивидуальных нюансов. Мы выбрали максимально полный пакет услуг с посещением орнитологической станции и рыбного ресторана. Ставлю высшую оценку Дмитрию и услугам, которые он оказывает. Это сервис наивысшего уровня. (Отдыхали в мае 2024г.)

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Были семьёй в Калининграде и 1 лень полностью посвятили поездке в Зеленоградск и Светлогорск, было решено делать это не самостоятельно,
    читать дальше

    а с сопровождением, чтобы отвезли, всё показали и рассказали. Чудесная Ольга забрала нас от дома, в котором мы жили, с максимальной заботой о своих туристах - экскурсия, индивидуальный темп и все запросы, заранее забронировала нам обед в отличном ресторане, интересная беседа. Всё посмотрели, что хотели, узнали многое. Очень рекомендуем гида!

  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Все очень понравилось, комфортный темп, интересные локации.
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Ольга очень приятный, начитанный экскурсовод с богатым внутренним миром и обширными знаниями истории. Экскурсия очень понравилась, получили массу интересной информации и удовольствия от увиденного в двух красивейших городках Прибалтики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Экскурсия познавательная и интересная. Ольга деликатный, эрудированный, красивый человек. Передвижение между Светлогорском и Зеленоградском осуществлялось в комфортабельном автомобиле, в процессе
    читать дальше

    Ольга продолжала рассказывать, и не только по теме экскурсии, но и в целом об истории Калининграда и области. Отдельно хочу отметить предварительную подготовку к самой экскурсии, у нас уточнили детали поездки и Ольга забронировала для обеда отличный ресторан в Зеленоградске. В процессе экскурсии Ольга угостила нас бутилированной минеральной водой и даже запасла стаканчики, чтобы сравнить с этой же водой непосредственно из бювета. Такая забота о своих гостях очень ценна, благодарны Ольге за непринуждённое интересное общение. Рекомендую!

  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Все краски Куршской косы
    Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Отличная экскурсия, все показали, рассказали, учитывали индивидуальные предпочтения на 100%, подобран дополнительный видеоматериал. Обязательно посетим ещё экскурсии в следующие визиты)
  • А
    Андрей
    6 марта 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Проводил экскурсию Дмитрий для нашей семьи на Куршскую косу и в Зеленоградск! Благодаря ему дополнительно побывали в сыроварне. Экскурсией очень довольны, получили незабываемые впечатления, всем рекомендуем его как гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Зеленоградск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
  2. Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
  3. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
  4. Королевские курорты Земландии
  5. Все краски Куршской косы
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Зеленоградск" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 9 500 до 19 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Светлогорске на 2024 год по теме «Зеленоградск», 130 ⭐ отзывов, цены от 9500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам