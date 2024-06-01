1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по курортам Земландии: история и очарование Светлогорска
Индивидуальная экскурсия по Земландии: Зеленоградск и Пионерский. Узнайте истории и легенды, наслаждайтесь природой и архитектурой
Начало: Лодочная станция. Озеро Тихое
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна1 июня 2024Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
- ААндрей30 мая 2024Большая благодарность Дмитрию за интересное, увлекательное и очень познавательное путешествие! Это было реально очень красиво, а главное, незабываемо. Кроме большого
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо Дмитрию за потрясающую экскурсию и внимательное отношение к своим клиентам. Мы дарили экскурсию родителям-пенсионерам из Москвы в качестве подарка
- ЕЕлена8 мая 2024Были семьёй в Калининграде и 1 лень полностью посвятили поездке в Зеленоградск и Светлогорск, было решено делать это не самостоятельно,
- ДДарья3 мая 2024Все очень понравилось, комфортный темп, интересные локации.
- ЕЕкатерина2 мая 2024Ольга очень приятный, начитанный экскурсовод с богатым внутренним миром и обширными знаниями истории. Экскурсия очень понравилась, получили массу интересной информации и удовольствия от увиденного в двух красивейших городках Прибалтики. Всем рекомендую!
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсия познавательная и интересная. Ольга деликатный, эрудированный, красивый человек. Передвижение между Светлогорском и Зеленоградском осуществлялось в комфортабельном автомобиле, в процессе
- ННаталья26 апреля 2024Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))
- ЮЮлия21 апреля 2024Отличная экскурсия, все показали, рассказали, учитывали индивидуальные предпочтения на 100%, подобран дополнительный видеоматериал. Обязательно посетим ещё экскурсии в следующие визиты)
- ААндрей6 марта 2024Проводил экскурсию Дмитрий для нашей семьи на Куршскую косу и в Зеленоградск! Благодаря ему дополнительно побывали в сыроварне. Экскурсией очень довольны, получили незабываемые впечатления, всем рекомендуем его как гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Зеленоградск»
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