Прогуляться по Светлогорску с фотографом - тихие улочки, немецкие домики и живописное побережье
Потрясающие пляжи Балтики, секретные уголки побережья и главные достопримечательности Светлогорска — я познакомлю вас с Янтарным краем и сделаю снимки, которые помогут сохранить в памяти чудесные моменты вашего отдыха. А старинные кварталы, сосны и лестницы у моря станут лучшими декорациями для фотосессии!
Мы прогуляемся по ухоженным, утопающим в зелени улочкам, полюбуемся немецкой застройкой прошлого столетия и не менее красивыми зданиями нового времени. Я расскажу вам историю этого места, а также самых знаковых культурных объектов бывшего Раушена и покажу их старые фотографии. Я проведу вас к старинной водонапорной башне и театру эстрады «Янтарь-Холл», в стенах которого проходят самые значимые культурные события региона. Мы спустимся к морю по центральной лестнице и обнаружим внизу мозаичные солнечные часы, пройдёмся по современному и старому променаду и остановимся у изящной скульптуры «Нимфа», чудом пережившей Вторую мировую войну. У неё есть интригующая, скрытая история. Хотите узнать? Подышав целебным морским воздухом, мы вернемся в город, поднявшись на новом фуникулёре или по серпантину, ведущему в центр Светлогорска.
Живописный дикий пляж
После мы отправимся в небольшой городок Приморье, на невероятно красивый пляж, нетипичный для Балтийского побережья. Вас впечатлят высокие обрывистые утёсы и каменисто-песчаный берег, лесной спуск, обрамленный ручьем, и вид на буйное море. Во время всей нашей прогулки мы будем останавливаться и делать профессиональные снимки, которые станут приятным напоминанием об этом дне.
Организационные детали
Есть бустер для перевозки детей. Возможность поездки с ребенком менее 4-х лет прошу обсудить заранее, чтобы я взяла детское автокресло.
Как проходит фотосессия
Фотосъёмка производится на профессиональное оборудование (Камера Nikon Z7, объективы Nikon 24-70/2.8, Nikon 85/1.8)
Через 7-14 дней вы получите 200-300 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати. Фотографии можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища
Мы можем с вами предварительно обсудить выбор одежды для нашей фотосессии
Не беспокойтесь насчет дождя. У меня всегда с собой есть красивые прозрачные зонты
Дополнительные опции (по желанию)
Посещение Зеленоградска в тот же день (+ 2 часа) — 3000 ₽
Художественная глубокая ретушь фотографий — 100 ₽ за кадр
Услуги стилиста-визажиста (макияж+прическа) — 2500 ₽ за чел.
Создание макета календаря с вашими фото — 400 ₽
Подготовка отснятого материала на следующий день — 500 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 2328 туристов
Меня зовут Анна. Я профессиональный фотограф со стажем более 10 лет. Занимала первые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях, а также использовались для изготовления баннеров и календарей читать дальше
ко дню города. Коренная жительница Янтарного края и очень много знаю о нем. Люблю путешествовать на автомобиле и пешком, могу не только рассказать про нашу область, но и показать самые красивые места и ракурсы. Я открыта к предложениям и идеям и хочу, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и на прекрасных профессиональных фотографиях.