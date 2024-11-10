Потрясающие пляжи Балтики, секретные уголки побережья и главные достопримечательности Светлогорска — я познакомлю вас с Янтарным краем и сделаю снимки, которые помогут сохранить в памяти чудесные моменты вашего отдыха. А старинные кварталы, сосны и лестницы у моря станут лучшими декорациями для фотосессии!

Описание фото-прогулки

Брусчатка, башня, крыши с черепицей

Мы прогуляемся по ухоженным, утопающим в зелени улочкам, полюбуемся немецкой застройкой прошлого столетия и не менее красивыми зданиями нового времени. Я расскажу вам историю этого места, а также самых знаковых культурных объектов бывшего Раушена и покажу их старые фотографии. Я проведу вас к старинной водонапорной башне и театру эстрады «Янтарь-Холл», в стенах которого проходят самые значимые культурные события региона. Мы спустимся к морю по центральной лестнице и обнаружим внизу мозаичные солнечные часы, пройдёмся по современному и старому променаду и остановимся у изящной скульптуры «Нимфа», чудом пережившей Вторую мировую войну. У неё есть интригующая, скрытая история. Хотите узнать? Подышав целебным морским воздухом, мы вернемся в город, поднявшись на новом фуникулёре или по серпантину, ведущему в центр Светлогорска.

Живописный дикий пляж

После мы отправимся в небольшой городок Приморье, на невероятно красивый пляж, нетипичный для Балтийского побережья. Вас впечатлят высокие обрывистые утёсы и каменисто-песчаный берег, лесной спуск, обрамленный ручьем, и вид на буйное море.

Во время всей нашей прогулки мы будем останавливаться и делать профессиональные снимки, которые станут приятным напоминанием об этом дне.

Организационные детали

Есть бустер для перевозки детей. Возможность поездки с ребенком менее 4-х лет прошу обсудить заранее, чтобы я взяла детское автокресло.

Как проходит фотосессия

Фотосъёмка производится на профессиональное оборудование (Камера Nikon Z7, объективы Nikon 24-70/2.8, Nikon 85/1.8)

Через 7-14 дней вы получите 200-300 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати. Фотографии можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища

Мы можем с вами предварительно обсудить выбор одежды для нашей фотосессии

Не беспокойтесь насчет дождя. У меня всегда с собой есть красивые прозрачные зонты

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