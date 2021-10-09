Добрый день! Сразу поясню, что день экскурсии был достаточно ветренным и пасмурным. Соответственно, Куршскую косу не получилось оценить во всей ее красе, красоту дюн, моря и залива. Погодные условия от экскурсовода никак не зависят)))

И все-таки - выбирайте хороший по погодным условиям день, тогда удовольствия и релакса получите намного больше!

Экскурсия предполагает путешествие именно на машине, поэтому она и удобна большей мобильностью, возможностью осмотреть те места, которые не предполагает автобусная экскурсия. Все знаковые точки Куршской косы мы посетили.

Александр интересный и приятный собеседник. Если ожидаете деталей в описании исторических периодов Куршской косы, то вам нужен другой гид. Мемельскую операцию и сражение на косе почитаете самостоятельно. Общую информацию о сохранении Куршской косы в разные исторические периоды, чьи имена вошли в наименования высот вы получите. На значительную часть вопросов Александр также ответит.

Ресторан в поселке Рыбачий подобран гидом отлично. Из описаний на сайтах ресторанов Куршской косы, выбрали бы именно этот. Ресторан популярен, пришлось подождать пока освободится место, но это не критично.

Теперь замечания к тому, что указано по экскурсии на сайте. Экскурсия называется именно: Из Светлогорска — на Куршскую косу! В ней также указано еще две точки посещения. Форт № 3 и Замок Нессельбек. Соответственно, когда экскурсию выбираем и оплачиваем, то обращаем внимание на перечень мест. Гид сообщил, что эти места входят только в экскурсию из Калининграда. Т. к. они в этом случае по пути маршрута. У гида есть отдельная экскурсия на сайте. Именно из Калининграда. Зачем было вводить в заблуждение и указывать эти точки в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу неясно. Мы четко составляем экскурсии заранее, поэтому, взяв эту экскурсию, не включили посещение этих мест в другие дни, хотя хотели посетить. Звезду снимаю за дезинформацию. Еще было бы прекрасно указать в описании экскурсии, что в зимнее время орнитологическая станция на Куршской косе не работает. Иначе, по отзывам других туристов, ожидаешь ее посещения, а этого не произошло.

Общее впечатление от экскурсии положительное. Экскурсия спокойная в удобном ритме. Александр привозит к очередной точке осмотра, дальше есть время для прогулки, спокойного самостоятельного осмотра. Благодарим за экскурсию.