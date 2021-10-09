Из Светлогорска — на Куршскую косу!

Посетить «визитную карточку» Калининградской области и насладиться ее фантастическими пейзажами

4.8
17 отзывов
Вы раскроете секрет Танцующего леса, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа, впечатлитесь захватывающими дух видами Балтийского моря.

А я расскажу, как образовалась Куршская коса, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем особенности местной флоры и фауны.
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!
Из Светлогорска — на Куршскую косу!

Что вас ожидает

Главные и тайные места Куршской косы

Вы исследуете все самые интересные и живописные места заповедника. В программе экскурсии:

  • Танцующий лес — вы рассмотрите извилистые и словно смотанные в клубок сосновые стволы и услышите версии происхождения этого природного явления.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы. С ее смотровых площадок вы насладитесь чарующими видами бескрайнего моря и пресноводного залива.
  • Высота Мюллера — вы услышите о Людвиге Мюллере, изучавшем лесные почвы и внедрившем новый метод лесопосадки, позволивший закрепить движущиеся пески.
  • Королевский бор — излюбленное место охоты королей. Ведь до песчаной катастрофы девственные леса Куршской косы отличались истинным богатством животного мира. Я расскажу, каких зверей можно встретить здесь в наши дни.
  • Озеро Чайка — вы оцените крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы.
  • Полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. Вы узнаете, в честь какой птицы он получил свое название, и услышите интересные факты о пернатых, которые водятся в местных лесах.

Также мы посетим рыбный ресторан в поселке Рыбачий, где предлагают отличные рыбные блюда.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и 300 рублей с человека, детям до 12 бесплатно
  • По желанию мы можем включить в программу музей Куршской косы — 100 рублей с человека
  • Полевой стационар «Фрингилла» работает с апреля по октябрь

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я коренной житель Калининградской области. Люблю природу и историю нашего края. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!
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17 реальных отзывов от туристов

И
9 окт 2021
Интересная экскурсия, жаль, что «танцующие» деревья сейчас не доступны для просмотра. Александр не торопил, давал возможность самостоятельно насладиться красотой пейзажа. Отдельное спасибо за рыбный ресторан!
М
3 сен 2021
Очень продуманный хороший маршрут экскурсии. Александр не навязчивый, даёт много свободного времени для прогулок, то что нужно для посещения Куршской косы.
И
11 авг 2021
Экскурсия на Куршскую косу полностью оправдала наши ожидания! Александр грамотно распланировал время посещения объектов так, что мы имели возможность даже провести время на замечательном пляже. С удовольствием узнали интересную информацию по природному заповеднику, нагулялись в своем темпе, отобедали за заранее забронированном гидом столиком в рыбном ресторане! День насыщен эмоциями, впечатлениями. Спасибо Александру! Благодарим и желаем удачи!
Алла
13 мая 2021
Экскурсию заказывали скорее как трансфер на косу, это нас вполне устроило, Александр человек спокойный, приятный, ненавязчивый)
И
17 апр 2021
Шикарная экскурсия. Александр очень комфортный человек. Всю важную информацию расскажет, покажет куда идти и исчезает. Ходишь неспеша, сколько хочешь, фотографируешься, никто тебя не гонит. Вот она прелесть индивидуальной экскурсии. И все успели и все увидели. Просто шикарно. И по ценам - очень все доступно. Если у друзей будет интерес- буду рекомендовать Александра.
Ю
19 мар 2021
Добрый день! Сразу поясню, что день экскурсии был достаточно ветренным и пасмурным. Соответственно, Куршскую косу не получилось оценить во всей ее красе, красоту дюн, моря и залива. Погодные условия от экскурсовода никак не зависят)))
И все-таки - выбирайте хороший по погодным условиям день, тогда удовольствия и релакса получите намного больше!
Экскурсия предполагает путешествие именно на машине, поэтому она и удобна большей мобильностью, возможностью осмотреть те места, которые не предполагает автобусная экскурсия. Все знаковые точки Куршской косы мы посетили.
Александр интересный и приятный собеседник. Если ожидаете деталей в описании исторических периодов Куршской косы, то вам нужен другой гид. Мемельскую операцию и сражение на косе почитаете самостоятельно. Общую информацию о сохранении Куршской косы в разные исторические периоды, чьи имена вошли в наименования высот вы получите. На значительную часть вопросов Александр также ответит.
Ресторан в поселке Рыбачий подобран гидом отлично. Из описаний на сайтах ресторанов Куршской косы, выбрали бы именно этот. Ресторан популярен, пришлось подождать пока освободится место, но это не критично.
Теперь замечания к тому, что указано по экскурсии на сайте. Экскурсия называется именно: Из Светлогорска — на Куршскую косу! В ней также указано еще две точки посещения. Форт № 3 и Замок Нессельбек. Соответственно, когда экскурсию выбираем и оплачиваем, то обращаем внимание на перечень мест. Гид сообщил, что эти места входят только в экскурсию из Калининграда. Т. к. они в этом случае по пути маршрута. У гида есть отдельная экскурсия на сайте. Именно из Калининграда. Зачем было вводить в заблуждение и указывать эти точки в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу неясно. Мы четко составляем экскурсии заранее, поэтому, взяв эту экскурсию, не включили посещение этих мест в другие дни, хотя хотели посетить. Звезду снимаю за дезинформацию. Еще было бы прекрасно указать в описании экскурсии, что в зимнее время орнитологическая станция на Куршской косе не работает. Иначе, по отзывам других туристов, ожидаешь ее посещения, а этого не произошло.
Общее впечатление от экскурсии положительное. Экскурсия спокойная в удобном ритме. Александр привозит к очередной точке осмотра, дальше есть время для прогулки, спокойного самостоятельного осмотра. Благодарим за экскурсию.
М
8 янв 2021
Все прошло во время, по плану, Александр показал то, что не увидишь на групповой экскурсии, бонус - три лисички)
E
27 ноя 2020
Нам понравился маршрут, рассказ Александра, он тактично ожидал нас на каждой из точек маршрута, предлагал остановки на выбор, посоветовал хороший ресторан. Поездка очень понравилась, рекомендуем!
Н
25 ноя 2020
Спасибо Александру, за чудесно проведённое время на Куршской косе! Отличный собеседник, доступная и полезная информация, грамотно составленный маршрут, делают поездку незабываемой! Итог: энергетические батарейки заряжены, эмоции через край, голова от воздуха и красот кругом! Верю в судьбоносные встречи. Александр, спасибо и удачи 🤝
А
4 ноя 2020
Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию. В ней соединились природа Куршской косы и любовное отношение Александра к своему краю. Доброжелательность и отзывчивость к нашим пожеланиям создали атмосферу праздника иМы будем вспоминать о нашем путешествии и ярких впечатлениях с большой теплотой. Александр и Ольга.
О
1 ноя 2020
Отличная экскурсия, спасибо Александру. За один день увидели массу интересных мест. Великолепная природа, потрясающее море - все это производит незабываемые впечатления! Хочется вернуться неоднократно!
А
20 окт 2020
Гид Александр - просто супер! Всем советую брать именно индивидуальную экскурсию и именно у него. Во-первых, если поедете на автобусе, Вам покажут только дюну Эфа и Танцующий лес. А Александр на своем авто покажет ВСЕ интересные места Куршской косы: высоту Мюллера, озеро Чайка, дюну Эфа, Танцующий лес, Королевский бор, красивое побережье и пр. Во-вторых, Александр очень хорошо разбирается и очень интересно рассказывает. В-третьих, он отвезёт к месту обитания диких лебедей, а также лис, которые охотно кушают разные угощения. А во время обеда гид показал красивейшее место для пикника и любезно предложил свой туристический коврик для этого. Довольны очень. Огромное спасибо!
Н
20 окт 2020
Благодарю за увлекательное путешествие с Александром по Куршской Косе! Влюбилась в это таинственное пространство - Куршская Коса! 🌞 Александр вовлекает в путешествие Интересным рассказом! Спокойствием! Надёжностью! Спасибо большое! так как За один день отдохнула! 👌
Л
18 окт 2020
Экскурсию заказывали еще в Москве, потом написали нашему году Александру, обо все договорились. Александр приехал за нами к отелю и мы поехали. По дороге на Курскую Кому, Александар нам рассказывали и показывал интересные места. Далее мы обсудили то что мы хотим увидеть и где будем обедать, исходя из наших предпочтений Александар согласовал с нами маршрут. У каждого объекта Александар нам рассказывал о нем и мы самостоятельно, не спеша его изучали, гуляли, делали фото. Когда мы заканчивали осмотр объекта, звонили году и он за нами приезжал и мы направлялись дальше. Гуляли столько сколько хотели не спешили и Александар, нас не ограничивал ни во времени и в наших желаниях.
А
2 окт 2020
Огромное спасибо Александру, экскурсия очень понравилась, не скучно и при этом не навязчиво! По времени не ограничивает и даёт возможность расслабиться и насладиться красотами природы.
Ещё 2 отзыва

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