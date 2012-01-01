Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

Что вас ожидает

Самое-самое на Куршской косе

Вы погуляете по уютным деревянным мостикам Танцующего леса, отдохнете на широком песчаном побережье в поселке Морское и узнаете, где, когда и почему «поют» пески. Кроме того, впечатлитесь невероятными панорамами с высоты Мюллера и дюны Эфа, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции и, если повезет, увидите диких кабанчиков и косуль. Вы сделаете сумасшедшие снимки в месте, где с одной стороны залив, а с другой — море! И, при желании и наличии сил, отправитесь к берегам сказочного озера Лебедь.

Уютный Зеленоградск

На обед мы заедем в поселок Рыбачий — колоритное место с ароматными блюдами из местной рыбы. В завершение посетим центр Зеленоградска. Вы прогуляетесь 👣 по чудесной набережной, заглянете в музей 🖼 Кошек и попробуете минеральную воду прямо из источника.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, въезд в национальный парк 🌳 — 450 руб. за машину + 300 руб. с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно, орнитологическая станция — 200 руб. (работает с апреля по октябрь).