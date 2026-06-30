Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами, рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы. А ещё понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка!

Описание экскурсии

Самое-самое на Куршской косе

Вы погуляете по уютным деревянным мостикам Танцующего леса, отдохнёте на широком песчаном побережье в поселке Морское и поймёте, где, когда и почему «поют» пески. Кроме того, впечатлитесь невероятными панорамами с высоты Мюллера и дюны Эфа, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции и, если повезёт, увидите диких кабанчиков и косуль. Вы сделаете сумасшедшие снимки в месте, где с одной стороны залив, а с другой — море! И, при желании и наличии сил, отправитесь к берегам сказочного озера Лебедь.

Уютный Зеленоградск

На обед мы заедем в поселок Рыбачий — колоритное место с ароматными блюдами из местной рыбы. В завершение посетим центр Зеленоградска. Вы прогуляетесь по чудесной набережной, заглянете в музей Кошек и попробуете минеральную воду прямо из источника.

Организационные детали