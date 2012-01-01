Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии

Евгений
Евгений – Гид из Светлогорска
Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню.

Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья 🌳 в Танцующем лесу 🌲 и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы.

А еще понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка!
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы

Что вас ожидает

Самое-самое на Куршской косе
Вы погуляете по уютным деревянным мостикам Танцующего леса, отдохнете на широком песчаном побережье в поселке Морское и узнаете, где, когда и почему «поют» пески. Кроме того, впечатлитесь невероятными панорамами с высоты Мюллера и дюны Эфа, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции и, если повезет, увидите диких кабанчиков и косуль. Вы сделаете сумасшедшие снимки в месте, где с одной стороны залив, а с другой — море! И, при желании и наличии сил, отправитесь к берегам сказочного озера Лебедь.

Уютный Зеленоградск
На обед мы заедем в поселок Рыбачий — колоритное место с ароматными блюдами из местной рыбы. В завершение посетим центр Зеленоградска. Вы прогуляетесь 👣 по чудесной набережной, заглянете в музей 🖼 Кошек и попробуете минеральную воду прямо из источника.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, въезд в национальный парк 🌳 — 450 руб. за машину + 300 руб. с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно, орнитологическая станция — 200 руб. (работает с апреля по октябрь).

Начало и место завершения
🚩 в Светлогорске
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы
Все краски Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Приветствую вас! Меня зовут Евгений. Калининград — моя родина и родина моих родителей. Именно они привили мне любовь к природе, рыбалке и охоте. Я постоянно открываю для себя новые уголки нашего края, хотя, кажется, объездил все вдоль и поперек. С 2012 года организую экскурсии на Куршскую косу и в курортные города Янтарного побережья. С радостью расскажу о нашем крае самое интересное и сделаю все, чтобы вы полюбили эти удивительные места!
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