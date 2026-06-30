Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона
Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами, рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы. А ещё понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка!
Вы погуляете по уютным деревянным мостикам Танцующего леса, отдохнёте на широком песчаном побережье в поселке Морское и поймёте, где, когда и почему «поют» пески. Кроме того, впечатлитесь невероятными панорамами с высоты Мюллера и дюны Эфа, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции и, если повезёт, увидите диких кабанчиков и косуль. Вы сделаете сумасшедшие снимки в месте, где с одной стороны залив, а с другой — море! И, при желании и наличии сил, отправитесь к берегам сказочного озера Лебедь.
Уютный Зеленоградск
На обед мы заедем в поселок Рыбачий — колоритное место с ароматными блюдами из местной рыбы. В завершение посетим центр Зеленоградска. Вы прогуляетесь по чудесной набережной, заглянете в музей Кошек и попробуете минеральную воду прямо из источника.
Организационные детали
Поедем на просторном автомобиле с панорамной крышей — Hunday i-40, 2018г.
Дополнительные расходы: — еда и напитки — въезд в национальный парк — 400 ₽ с чел., в том числе за сопровождающего (школьникам, пенсионерам, инвалидам и участникам военных действий бесплатно) — орнитологическая станция — 300 ₽ (работает с апреля по октябрь)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2551 туриста
Приветствую вас! Меня зовут Евгений. Калининград — моя родина и родина моих родителей. Именно они привили мне любовь к природе, рыбалке и охоте. Я постоянно открываю для себя новые уголки читать дальшеуменьшить
нашего края, хотя, кажется, объездил все вдоль и поперек. С 2012 года организую экскурсии на Куршскую косу и в курортные города Янтарного побережья. С радостью расскажу о нашем крае самое интересное и сделаю все, чтобы вы полюбили эти удивительные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Ольга
Очень благодарны гиду Евгению, что всегда был на связи, был максимально тактичен. Экскурсия прошла замечательно от и до. Нашли время и на программу, и на обед на берегу залива, и на море после. Все просто прекрасно!
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Светлана
Отличная экскурсия. Узнали много интересных фактов. Спасибо большое Евгению. Поездка прошла в нашем комфортном темпе. Мы никуда не спешили. Все посмотрели. Вкусно поели. Купили сувениры. У Евгения есть всё: от влажных салфеток до бинокля. Очень рекомендую повторить нашу поездку другим туристам.
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оксана
Отличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортно, а так же дополнительные изюминки:)), большое спасибо!
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И
Игорь
Отличная экскурсия.
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Светлана
Совершенно удивительная экскурсия! Цапли на дереве - великолепны! За бинокль отдельное спасибо! Классная фишка - этой экскурсии! Удивительное знание материала! При этом показаны места известные только местным жителям! За обед с приготовленным собственноручно Евгением блюдом из строганины из пеламиды в уютном. ресторане отдельное спасибо (правда теперь не можем пить московское пиво 🤣)! Евгений открытый в общении и добродушный человек! Замечательно провели время!
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Н
Наталья
Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))