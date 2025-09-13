Мои заказы

Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем

На сказочной набережной Светлогорска создать рисунок, который поможет добиваться целей
Рассматривая красивую архитектуру и волшебную природу приморского города, вы узнаете, как нейрографика, придуманная профессором Пискарёвым, запускает механизм исполнений желаний.

С моей поддержкой вы выполните простые алгоритмы рисования природных линий, высвободите потенциал и получите энергию для реализации идей. И всё это — с видом на Балтийское море!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание мастер-класса

Дорога до моря: история города и азы нейропрактик

Я встречу вас у вокзала — и начнём наше путешествие. Пеший путь до моря и назад займёт около 1 часа.

На прогулке по живописным улицам я расскажу, как Светлогорск, обустроенный на безжизненном холме, стал королевским курортом Восточной Пруссии. И познакомлю вас с нейрографикой Пискарёва — простым способом организации новых нейронных связей, необходимых для достижения целей. Объясню, что такое бионические линии и где их искать в природе.

Рисунок для исполнения мечты

В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды. Взяв бумагу, цветные карандаши и маркеры, вы создадите простые линии и фигуры, которые станут отражением внешнего и внутреннего миров. Я помогу расшифровать рисунки и дополнить их необходимыми деталями. И подскажу, как успешно продвигаться к своей мечте с помощью такой практики.

В итоге у вас получится не просто яркий рисунок, а мощный инструмент для проработки любых задач!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет с любым уровнем художественной подготовки
  • Пожалуйста, возьмите с собой плотную бумагу, цветные карандаши и текстовыделители. Если у вас чего-то нет, предупредите меня заранее — я приобрету необходимые материалы за доплату
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кафе
  • С вами буду я — коуч, психолог

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале Светлогорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 7496 туристов
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона. Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников


Дарья
Дарья
13 сен 2025
Рисовала нейрографику. Для меня больше получилось как уйти в творчество, когда просто растворяешься в процессе рисования с красивым видом. Сложно было запомнить все линии (а это важно), какую я вела
читать дальше

и что означает.
У меня рисунок получился не очень (но думаю не это важно). По мне - 2 часа на это мало, это с учетом что я одна была, то есть получилось индивидуальное занятие. Как проходит в группах - не знаю.
В целом рекомендую

Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Дарья, благодарю Вас за отзыв! Когда гость приходит на это предложение один, я всегда стараюсь помочь ему в решении его
читать дальше

запроса и это уже не групповой Мастер-класс, а индивидуальная, более глубокая сессия. Понимаю, что вспомнить спустя неделю свои эмоции и инсайты во время сессии,полученные в начале отпуска потом, под его конец, конечно сложно, поэтому и предлагаю сразу записывать свои осознания (с которыми Вам легче будет позже работать). Но я помню и искорки в глазах, когда Вы «нащупывали свой путь», и умиротворение на скруглениях, и те инсайты, на которые слышала: «О! Точно, мне нужно…» и озвученые первые шаги,и те осознания, которые требовали доработки. Я говорила, что Нейрографика-это самокоучинг и Вы можете работать со своим рисунком позже, доделать и через неделю и через месяц, особенно если он не очень Вам нравится. Здесь можно «покрутить», Что именно не нравится? В каком секторе? Что это для меня значит? Докрасить-заполнить, может не было нужного цвета (посмотреть, что он обозначает)
Стилизовать работу, чтобы получить живую ясную дорогу, с реальными событиями. А вот если этого делать нет желания, поищите, где сопротивление, в чем оно, может имеются блоки, или мешающие установки? Посмотрите, попробуйте, все обязательно получится! ❤️Нейрографику испортить нельзя, а вот порисовать тему еще можно 😊 Все в наших руках!

Наталья
Наталья
6 сен 2025
Занятие проходило в красивом и уютном месте, с прекрасным видом на море. Все оказалось очень просто и это удивительно, как за небольшое время можно глубинно поработать со своими запросами. Результаты
читать дальше

были удивительными: интересные осознания, инсайты, которые многое проясняют. Лариса очень тонко чувствующий человек и очень интересный собеседник. Даже если вы уже знакомы с нейрографикой, Лариса предложит вам интересные и неожиданные решения, помогая идти к цели. Очень рекомендую всем!

Занятие проходило в красивом и уютном месте, с прекрасным видом на море. Все оказалось очень просто
Ольга
Ольга
23 авг 2025
Лариса классная! Заранее узнала про запрос и мой опыт, на основе этого подготовила алгоритм работы со мной по моему запросу, это круто и приятен такой подход. Рисовали в красивом месте у моря, атмосфера вдохновляющая) Лариса мягко направляла в процессе, получилось очень мощно! Крайне рекомендую, если хочется чего-то эдакого в поездке, с удовольствием и пользой 👍🏻❤️
Лариса классная! Заранее узнала про запрос и мой опыт, на основе этого подготовила алгоритм работы со
С
Светлана
12 авг 2025
Сегодня с дочкой 11 лет ходили на нейропрактику, маршрут был построен с учетом наших пожеланий. прекрасно провели время, вдохновились. Глубокая практика решения задач, объясняется Ларисой доступно и рисовать было легко!
Сегодня с дочкой 11 лет ходили на нейропрактику, маршрут был построен с учетом наших пожеланий. прекрасно
г
галина
9 авг 2025
Для меня нейропрактика была новинкой. Да, я слышала, что есть такое, но сама не пробовала. Лариса предварительно обговорила со мной мои проблемы и цели. Исходя из этого была составлена программа. Я услышала много советов, вариантов решения тех или иных проблем. Лариса - интересный собеседник и разказчик, время пролетело незаметно. Рекомендую!
Для меня нейропрактика была новинкой. Да, я слышала, что есть такое, но сама не пробовала. Лариса
Наталья
Наталья
3 авг 2025
Лариса потрясающий рассказчик. Очень зашла нейропрактика, понравился процесс, очень гормонизирует состояние! Мы были вместе с дочкой 15 лет, ей тоже было интересно. Лариса очень просто и понятно рассказала как эту практику можно использовать самостоятельно. Однозначно рекомендую, совместите приятное с полезным!
И
Ирина
8 фев 2025
Специфическая экскурсия для посвященных.
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина! Благодарю Вас за обратную связь. Да, действительно мое предложение не является стандартной экскурсией-это Нейропрактика с коучем, как и
читать дальше

указано в презентации и вероятно именно это Вас привлекло. Я помню, Вы отлично справились, потому что Нейрографика легкая и красивая. Вы говорите: «Знания для посвященных», возможно Мы все имеем Стереотипы, которые Нам мешают, а Нейрографика это исправляет и гармонизирует. Возможно новая информация не сразу укладывается, как хочется -это, как в школе (на уроке) лучше сразу законспектировать шаги и задать интересующий вопрос. А позже повторить, посмотреть тонкости у автора П. М. Пискарева. Получится у каждого, кто захочет

С уважением, Лариса

Елизавета
Елизавета
1 сен 2024
Для новичков материал подается не структурированно.
Хотелось бы услышать больше научного обоснования, разъяснения, что и зачем делается.
Когда просто сидишь и рисуешь кружки без какого-либо осмысления и комментариев, зачем это делается - эффект близок к нулевому.
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елизавета! Мне очень жаль, что Вам не удалось уловить структуру Нейро практики, хотя я обозначала каждый этап и давала
читать дальше

алгоритм шаг за шагом,отвечала на вопросы, показывала (рисовала с Вами) и даже скинула дополнительно видео ролик. Я проговаривала на каждой линии и кругах, какими смыслами мы их наделяем и что важно даже место и цвет. Соглашусь, что новичку за 1,5 -2 часа осмыслить и структурировать незнакомую информацию не легко, особенно если он испытывает сопротивление, и на предложения-подсказки: «Может быть Вам нарисовать круг? (ранее говорила, что с новичками рисуем только линии и круги-это идеальная фигура гармонии и целостности) Может быть возьмете свою фигурку в круг? А расширить фигуру кругом?» отвечает: «Нет» … Приставать я не стала, как и комментировать наблюдаемое, в МК это не уместно. Елизавета, возможно Вы ожидали сеанс работы с психологом, но нейропрактика-это работа с собой, которая учит самоанализу и дает возможность самому решать задачи, без походов к психологам. Меня очень порадовало, что Ваш спутник довольно легко и увлеченно прошел 8 шагов базового алгоритма и получил положительные эмоции, что очень важно в практике. Смысл мастер-класса я объясняла еще по дороге и проговаривала во время рисования- Нейрографика Пискарева-это метод объединяющий графические приемы и техники, которые дают возможность человеку взаимодействовать с самим собой (понять и гармонизировать себя), как следствие гармонично взаимодействовать с окружением и миром в целом. Посредством определенного алгоритма и позитивного впечатления от своего Нейрорисунка мы создаем новые нейронные связи и получаем нейронный код на решение своей задачи. Любая цель-рисунок нейросвязей, который можно создавать и инсталлировать в переживание, организующее мышление, систему оценок и выборов. Ввиду того, что времени в мастер-классе на лекцию и обучение, которое я получаю курс за курсом не предусмотрено, Вы можете прочитать статьи и диссертации в рубрике «Метамодерн», на сайте Института Психологии и Творчества.

Наталья
Наталья
24 авг 2024
Необычно, интересно. Лариса хороший собеседник и практик. Провела нас по тем улочкам Светлогорска, по которым мы не ходили. Познакомила с историей нейропрактики. И вообще сама нейропрактика впечатлила. Захотелось узнать эту тему глубже. Спасибо.

С
Светлана
13 авг 2024
Вчера прошла наша экскурсия! Было интересно, Лариса провела нас по улочкам Светлогорска, по которым мы не ходили. Показала интересные дома, рассказала об их истории и в целом об истории Светлогорска.
читать дальше

На свои вопросы мы получили исчерпывающие ответы.
Экскурсия и наша беседа была непринуждённой и очень приятной, которая в последствии перешла в проработку нейросвязей.
Отметим, что мы рисовали нейросвязи первый раз.
Процесс прорисовки был занимательным и познавательным, Лариса очень интересно рассказывала.
Прекрасная экскурсия, лёгкая и интересная, самое то, чтобы разнообразить отдых. Не похожа на традиционные экскурсии.
Очень рекомендую, мы получили огромное удовольствие от общения, узнали для себя много нового, на ряд вещей посмотрели с другой стороны))).
Спасибо огромное!!!

Н
Наталья
7 авг 2024
Всё о-очень душевно. Оправдало мои ожидания от этой встречи. Почти то, что я и хотела.
Лариса спокойная, внимательная, понимающая. Мне было супер комфортно с ней! Спасибо огромное! 🥰
Всё о-очень душевно. Оправдало мои ожидания от этой встречи. Почти то, что я и хотела.
Е
Елена
26 июл 2024
Однозначно рекомендую! Очень душевная прогулка по городу Светлогорск, Лариса с такой любовью и теплом рассказывает о свои городе, невозможно не влюбиться в эти улочки, домики…
Нейрографика прошла душевно, в красивом кафе, мы пробовали рисовать, но о многих нюансах не знали. Лариса очень легко дает рекомендации, советы как и что, и почему это работет💕
Правда работает!

О
Ольга
25 июл 2024
Была на экскурсии «Нарисуй мечту к моря» с Ларисой. Перед началом экскурсии я в шутку предупредила, что я путешественница по Светлогорску уже не первого уровня. И Лариса умудрилась провести меня
читать дальше

по таким местам и уютным уголкам города, где я до этого не была. Чудесная рассказчица. Поведала мне факты, о которых я не слышала ранее. Сама являясь специалистом нейрографики, я узнала много нового и интересного, нарисовала неизвестный мне до этого алгоритм. Который мне очень понравился. Во время сеанса Лариса деликатно меня вела и мне открылись, до этого совсем непонятные мне, переживания. Запущен процесс переоценки моих взглядов на некоторые вещи. Буду работать и дальше над темой.
Спасибо большое за прекрасно проведенное время с огромной пользой для меня.

Была на экскурсии «Нарисуй мечту к моря» с Ларисой. Перед началом экскурсии я в шутку предупредила,
Виктория
Виктория
25 июл 2024
Побывали с семьей (дети 16 и 12 лет) на этой потрясающей экскурсии с гидом Ларисой. Экскурсия проходила в один из завершающих дней нашего отпуска, поэтому для меня стало огромным удивлением
читать дальше

пройтись по тем улочкам, по которым нам до этого гулять не доводилось, хотя я была уверена, что мы исходили весь Светлогорск вдоль и поперек))) ну а самой приятной частью нашего путешествия стало рисование на берегу моря наших первых в жизни нейрографических рисунков, в которых каждый из нас воплотил свои заветные мечты! И взрослые, и дети получили колоссальное удовольствие! За что огромное спасибо чудесной Ларисе, с ней время пролетело как один миг)) Ушли с экскурсии вдохновленные, воодушевленные и с новыми знаниями! В следующий приезд обязательно порисуем еще ❤️ Если Вы хотите получить массу положительных эмоций и новые впечатления - Вам однозначно стоит погулять с Ларисой!


Е
Елена
23 июл 2024
На экскурсии по нейрографике в Светлогорске были вместе с сестрой Ольгой. Мне было очень интереснр познакомиться с этой практикой, сестра же наоборот, была настроена скептически. Но сказать, что нам понравилось,
читать дальше

это не сказать ничего! Мы в полном восторге! Лариса очень интересный человек, профессионал, любит свое дело! Она смогла нас увлечь. А главное, что Оля поняла- нейрографика результативна, что ей это нужно и захотела рисовать! Спасибо огромное вам, Лариса! Мы прикоснулись к совершенно неведомому нам учению и, кажется, становимся его поклонниками! Спасибо за яркие эмоции и добрые воспоминания о вашем замечательном городе! С уважением, Елена, Рязань.

