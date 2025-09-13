С моей поддержкой вы выполните простые алгоритмы рисования природных линий, высвободите потенциал и получите энергию для реализации идей. И всё это — с видом на Балтийское море!
Описание мастер-класса
Дорога до моря: история города и азы нейропрактик
Я встречу вас у вокзала — и начнём наше путешествие. Пеший путь до моря и назад займёт около 1 часа.
На прогулке по живописным улицам я расскажу, как Светлогорск, обустроенный на безжизненном холме, стал королевским курортом Восточной Пруссии. И познакомлю вас с нейрографикой Пискарёва — простым способом организации новых нейронных связей, необходимых для достижения целей. Объясню, что такое бионические линии и где их искать в природе.
Рисунок для исполнения мечты
В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды. Взяв бумагу, цветные карандаши и маркеры, вы создадите простые линии и фигуры, которые станут отражением внешнего и внутреннего миров. Я помогу расшифровать рисунки и дополнить их необходимыми деталями. И подскажу, как успешно продвигаться к своей мечте с помощью такой практики.
В итоге у вас получится не просто яркий рисунок, а мощный инструмент для проработки любых задач!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет с любым уровнем художественной подготовки
- Пожалуйста, возьмите с собой плотную бумагу, цветные карандаши и текстовыделители. Если у вас чего-то нет, предупредите меня заранее — я приобрету необходимые материалы за доплату
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кафе
- С вами буду я — коуч, психолог
Отзывы и рейтинг
Хотелось бы услышать больше научного обоснования, разъяснения, что и зачем делается.
Когда просто сидишь и рисуешь кружки без какого-либо осмысления и комментариев, зачем это делается - эффект близок к нулевому.
Лариса спокойная, внимательная, понимающая. Мне было супер комфортно с ней! Спасибо огромное! 🥰
Нейрографика прошла душевно, в красивом кафе, мы пробовали рисовать, но о многих нюансах не знали. Лариса очень легко дает рекомендации, советы как и что, и почему это работет💕
Правда работает!