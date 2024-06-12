Светлогорск — город в лесу или лес в городе? Пока культурологи размышляют, мы будем фланировать среди старинных вилл и вдыхать аромат морского бриза. Здесь не принято спешить. Местная жизнь течёт по законам неги, и на моей экскурсии вы прочувствуете это. Я покажу неочевидные детали, придающие колорит городу. Под шум прибоя расскажу много интересного.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- озеро Тихое.
- светлоёжиков.
- макет средневекового Кёнигсберга.
- старинные виллы (виллу Кюна, «Дюнный домик», «Морскую звезду» и прочие).
- мозаичную лестницу.
- скульптуру «Морская симфония».
- здание курхауса.
- водонапорную башню грязеводолечебницы.
- эффектный домик с драконами и 5 названиями.
- лиственничный парк.
- скульптуры «Несущая воду», «Царевна-лягушка», «Улитка», «Рыбак Раушена».
- культурное пространство «Телеграф».
- органный зал.
- «Янтарь-холл».
- лифт «Панорама VV».
Вы узнаете:
- Как рыбацкая деревенька превратилась в морской курорт, а потом стала единственным в России медленным городом, и это не только про неспешность.
- Кто жил в Раушене «как Господь Бог», и какую виллу использовали вместо театрального балкона.
- Куда ходили на скачки, и где поутру предлагали 40 свежих газет.
- Что делали на пляже 100 лет назад, и почему супруги не могли искупаться вместе, да и плавали ли они вообще.
- Какой пляжный костюм был писком моды, и почему кресла-корзины из прошлого удобней шезлонга.
- Что скрыто за стенами неприступной грязеводолечебницы, и как выглядели «грязные мальчишки» в прошлом веке.
- Как Светлогорск стал столицей мозаики, и какие заведения в лифте с панорамой на море стоит посетить.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам от 15 лет. Маленькие детки быстро устанут и не всё поймут.
- В середине маршрута мы можем сделать небольшую кофепаузу, чтобы немного отдохнуть и переварить информацию. Напитки оплачиваются дополнительно.
- Могу провести экскурсию для группы больше 4 человек. Стоимость за каждого последующего участника составит 1300 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 57 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в город К. с первого крика чаек, и он перевернул мою жизнь. Стала водить экскурсии и получила диплом гида. Моя суперспособность — рассказыватьЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска
ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураЛетниеОзеро ТихоеПопулярные местаПрирода и пейзажиСамое главноеСкульптура «Несущая воду»Водонапорная башня РаушенаСкульптура «Царевна-Лягушка»Органный зал «Макаров»Лиственничный паркМакет средневекового КёнигсбергаКурхаус Раушена«Янтарь-холл»Набережная
Похожие экскурсии из Светлогорска
Мини-группа
2.5 часа
В тренде
Променад по Светлогорску в мини-группе
Погулять по Раушену и его истории - от рыбацкой деревни до курорта аристократов и статуса Cittaslow
Начало: У здания вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 190₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: В переулке Гофмана, 2
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.