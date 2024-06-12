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Светлогорск — город в лесу или лес в городе? Пока культурологи размышляют, мы будем фланировать среди старинных вилл и вдыхать аромат морского бриза. Здесь не принято спешить. Местная жизнь течёт по законам неги, и на моей экскурсии вы прочувствуете это. Я покажу неочевидные детали, придающие колорит городу. Под шум прибоя расскажу много интересного.