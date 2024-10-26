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и значимые места города, погрузила в его богатую историю и рассказала много интересного о постройках начала XX века, которые до сих пор сохраняются и охраняются. Особенно впечатлили легенды о некоторых домах и зданиях — такие истории делают экскурсию по-настоящему уникальной. Отдельное спасибо за возможность увидеть исторические фотографии домов — это придало нашему путешествию по городу особую атмосферу, и позволило взглянуть на Светлогорск глазами людей, живших здесь столетие назад. Вероника — замечательный гид с глубокими знаниями, она делает прогулку не только познавательной, но и невероятно увлекательной!