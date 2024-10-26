Центральная площадь – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральная площадь» в Светлогорске, цены от 5 220 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Добро пожаловать в Светлогорск
Пешая
скидка
10%
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Начало: У озера Тихое
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
58005 220 за всё до 8 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Пешая
137 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5 990 за всё до 5 чел.
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Пешая
скидка
10%
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Совместить экскурс в историю со съёмкой и получить профессиональные кадры сразу от двух фотографов
Начало: У водонапорной башни
5 ноя в 09:30
6 ноя в 09:30
85007 650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 октября 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Екатерина очень приятная в общении, дала советы на оставшееся время в городе, но к сожалению не очень были удовлетворены рассказанным. Прогулка была неспешной, приятной но чего-то не хватило…
  • Г
    Галина
    23 октября 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Экскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудесную прогулку рекомендуем всем, кто
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    приезжает в Светлогорск! Несмотря на осенний дождь, нам открывались картина за картиной, история за историей и это было волшебно). Спасибо, Татьяна

    Экскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудеснуюЭкскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудесную
  • Ю
    Юлия
    1 октября 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Веронике за потрясающую экскурсию по Светлогорску! За три часа она показала нам самые важные
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    и значимые места города, погрузила в его богатую историю и рассказала много интересного о постройках начала XX века, которые до сих пор сохраняются и охраняются. Особенно впечатлили легенды о некоторых домах и зданиях — такие истории делают экскурсию по-настоящему уникальной. Отдельное спасибо за возможность увидеть исторические фотографии домов — это придало нашему путешествию по городу особую атмосферу, и позволило взглянуть на Светлогорск глазами людей, живших здесь столетие назад. Вероника — замечательный гид с глубокими знаниями, она делает прогулку не только познавательной, но и невероятно увлекательной!

  • С
    Светлана
    22 сентября 2024
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию и знакомство с историей и архитектурой Светлогорска! Мы не заметили, как пролетели эти
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    два часа. Ирина прекрасный рассказчик, влюблена в свой город, и передала эту любовь и нам. В восторге даже дети подростки, а их непросто увлечь). Дружелюбная атмосфера, красивая речь и глубокие знания экскурсовода-и город открылся нам во всей красе! Обязательно вернемся еще раз, и будем рекомендовать друзьям! Мы влюбились в Светлогорск! Ирина, спасибо Вам за этот волшебный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Центральная площадь»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в ноябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Центральная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 5 220 до 7 650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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