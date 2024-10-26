скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Начало: У озера Тихое
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
58005 220₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5 990₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Совместить экскурс в историю со съёмкой и получить профессиональные кадры сразу от двух фотографов
Начало: У водонапорной башни
5 ноя в 09:30
6 ноя в 09:30
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 октября 2024Екатерина очень приятная в общении, дала советы на оставшееся время в городе, но к сожалению не очень были удовлетворены рассказанным. Прогулка была неспешной, приятной но чего-то не хватило…
- ГГалина23 октября 2024Экскурсию нам провела замечательная Татьяна! С благодарностью оставляем наш отзыв о прогулке по городу. Эту чудесную прогулку рекомендуем всем, кто
- ЮЮлия1 октября 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Веронике за потрясающую экскурсию по Светлогорску! За три часа она показала нам самые важные
- ССветлана22 сентября 2024Спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию и знакомство с историей и архитектурой Светлогорска! Мы не заметили, как пролетели эти
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Центральная площадь»
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