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Путешествие по городам Балтики: Янтарный и Балтийск

Ангелс-тур
Ангелс-тур – Гид из Светлогорска
Индивидуальная экскурсия ⛳ из Светлогорска по двум городам балтийского побережья — Янтарный и Балтийск.

Узнаете о добыче «солнечного» камня и истории 📖 Янтарной комнаты, посмотрите карьер Янтарного комбината, широкий пляж 🏖️, пейзажи моря 🌊.

Побываете в самом западном регионе России — Балтийске, познакомитесь с военной историей этого города.
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Путешествие по городам Балтики: Янтарный и Балтийск
Путешествие по городам Балтики: Янтарный и Балтийск

Что вы увидите

  • Музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок»
  • Смотровая площадка карьера Янтарного комбината
  • Бывшая кирха в Пальмникен конца XIX века (ныне Храм Казанской Иконы Божьей Матери)
  • Парк имени Беккера
  • Шахта «Анна» -памятник жертвам Холокоста, возведенный в память о последнем акте холокоста в Восточной Пруссии в 1945.
  • Шведская крепость, Памятник Петру I, старинный Маяк.
  • Северный мол — «Елизаветинский Форт»
Уютный городок Янтарный удивит рассказами о янтаре, ведь здесь добывают 90% мировых запасов этого камня. Посетите смотровую площадку Янтарного комбината, узнаете интересные факты о промышленной добыче янтаря. Еще прогуляетесь 👣 в красивейшем парке 🌳 Беккера, с которого открывается великолепный вид на большой песчаный пляж 🏖️ с деревянным променадом длиной 2 км. Этот пляж лучший в области — отмечен международной наградой «Голубой флаг». На побережье Янтарного расскажут о памятнике жертвам Холокоста. В музейном комплексе «Янтарный замок» познакомитесь с историей 📖 Пальмникена.
В свободное время возможно посетить кафе, площадь Янтарных мастеров, где возможно купить изделия из янтаря, сувениры 🎁, посетить Храм Казанской Божией матери.
В Балтийске познакомитесь с историей военной славы этого города. Экскурсия ⛳ с обзором Морского канала, Елизаветинского форта, старинного Маяка, Шведской крепости. Обзор военных кораблей Балтийского флота, которые демонстрируют свое искусство ежегодно в день ВМФ. Прогулка на море 🌊, возможно покормить лебедей. Обзор Гданьской бухты и Балтийской косы.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билеты на смотровую площадку Янтарного комбината.
  • 350 рублей/чел — взрослый билет, 200 руб — пенсионеры, школьники от 7 до 17 лет.
Начало и место завершения
🚩 место проживания туриста
Путешествие по городам Балтики: Янтарный и Балтийск
Путешествие по городам Балтики: Янтарный и Балтийск
Путешествие по городам Балтики: Янтарный и Балтийск
Путешествие по городам Балтики: Янтарный и Балтийск
Путешествие по городам Балтики: Янтарный и Балтийск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ангелс-тур
Ангелс-тур
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