Уютный городок Янтарный удивит рассказами о янтаре, ведь здесь добывают 90% мировых запасов этого камня. Посетите смотровую площадку Янтарного комбината, узнаете интересные факты о промышленной добыче янтаря. Еще прогуляетесь 👣 в красивейшем парке 🌳 Беккера, с которого открывается великолепный вид на большой песчаный пляж 🏖️ с деревянным променадом длиной 2 км. Этот пляж лучший в области — отмечен международной наградой «Голубой флаг». На побережье Янтарного расскажут о памятнике жертвам Холокоста. В музейном комплексе «Янтарный замок» познакомитесь с историей 📖 Пальмникена.

В свободное время возможно посетить кафе, площадь Янтарных мастеров, где возможно купить изделия из янтаря, сувениры 🎁, посетить Храм Казанской Божией матери.

В Балтийске познакомитесь с историей военной славы этого города. Экскурсия ⛳ с обзором Морского канала, Елизаветинского форта, старинного Маяка, Шведской крепости. Обзор военных кораблей Балтийского флота, которые демонстрируют свое искусство ежегодно в день ВМФ. Прогулка на море 🌊, возможно покормить лебедей. Обзор Гданьской бухты и Балтийской косы.