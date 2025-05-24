Экскурсия По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск (из Светлогорска)
Погрузитесь в историю янтаря и откройте для себя Балтийск, самый западный город России, с его уникальными достопримечательностями
Путешествие по следам Янтарной комнаты начинается в посёлке Янтарный, где можно узнать о добыче и переработке янтаря. Прогулка по парку Беккера, заложенному в 1881 году, позволит насладиться редкими деревьями.
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вас ждёт экскурсия по историческому центру, включая крепость Пиллау и маяк архитектора Шинкеля. Увидите военные корабли Балтийского флота. Не забудьте взять с собой паспорт и питание. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться природой
4.8
4 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальная природа Янтарного
⚓ Исторические памятники Балтийска
🛳️ Военные корабли Балтийского флота
🏛️ Крепость Пиллау и маяк Шинкеля
🌳 Прогулка по парку Беккера
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время парки и сады особенно красивы. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осенней природы, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия будет менее комфортной из-за холода, но всё же доступна для посещения.
Приглашаем вас посетить живописный посёлок Янтарный, который утопает в зелени и имеет богатую историю, связанную с янтарём. Во время нашего путешествия вы сможете узнать много интересного о добыче, переработке и удивительных свойствах этого солнечного камня.
Достопримечательности Янтарного
Не упустите возможность осмотреть основные достопримечательности посёлка:
Храм Казанской иконы Божией Матери
Площадь мастеров
Променад
Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка по которому приносит удовольствие в любое время года. Этот парк был основан купцом Морицем Беккером в 1881 году на месте старинного усадебного сада. Здесь вы сможете увидеть множество различных деревьев, включая:
Липы
Краснолистные буки
Клёны яворы
Дубы
Каштаны
Серебристые тополя
Вязы
Ясени
Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки, такие как багряник японский, лиственницу и уникальное Тюльпанное дерево, которое стало символом парка.
Город Балтийск
В самой западной точке России вас ждёт увлекательная экскурсия по историческому центру города Балтийска. В программе:
Внешний осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость)
Православный Свято-Георгиевский морской собор (бывшая реформистская кирха)
Елизаветинский форт
Посёлок Янтарный:
Храм Казанской иконы Божией Матери
Площадь мастеров
Парк Беккера
Что включено
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина 8а
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 08:10.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
На данный маршрут могут поехать только граждане РФ, необходимо взять с собой паспорт РФ
ОБЕД ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
24 мая 2025
Н
Наталья
16 апр 2025
Экскурсия увлекательная, гид Михаил-БОМБА. ОЧЕНЬ интересно и увлекательно рассказывает, а его чувство юмора дает заряд энергии и оптимизма
В
Вера
8 апр 2025
Экскурсия хорошая! Интересен был Балтийск! Экскурсовод был в теме! Чувствовалось,что знает историю города! Знает о чем и о ком рассказывает! Интересно и очень информативно!
Н
Наталия
1 апр 2025
Ездили на экскурсию Янтарный, Балтийск, эксурсия понравилась,экскурсоводу Виталию и водителю Юрию выражаю благодарность