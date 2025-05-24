Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время парки и сады особенно красивы. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осенней природы, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия будет менее комфортной из-за холода, но всё же доступна для посещения.

Путешествие по следам Янтарной комнаты начинается в посёлке Янтарный, где можно узнать о добыче и переработке янтаря. Прогулка по парку Беккера, заложенному в 1881 году, позволит насладиться редкими деревьями.В Балтийске

вас ждёт экскурсия по историческому центру, включая крепость Пиллау и маяк архитектора Шинкеля. Увидите военные корабли Балтийского флота. Не забудьте взять с собой паспорт и питание. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться природой

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Описание экскурсии

Посёлок Янтарный

Приглашаем вас посетить живописный посёлок Янтарный, который утопает в зелени и имеет богатую историю, связанную с янтарём. Во время нашего путешествия вы сможете узнать много интересного о добыче, переработке и удивительных свойствах этого солнечного камня.

Достопримечательности Янтарного

Не упустите возможность осмотреть основные достопримечательности посёлка:

Храм Казанской иконы Божией Матери

Площадь мастеров

Променад

Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка по которому приносит удовольствие в любое время года. Этот парк был основан купцом Морицем Беккером в 1881 году на месте старинного усадебного сада. Здесь вы сможете увидеть множество различных деревьев, включая:

Липы

Краснолистные буки

Клёны яворы

Дубы

Каштаны

Серебристые тополя

Вязы

Ясени

Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки, такие как багряник японский, лиственницу и уникальное Тюльпанное дерево, которое стало символом парка.

Город Балтийск

В самой западной точке России вас ждёт увлекательная экскурсия по историческому центру города Балтийска. В программе:

Внешний осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость)

Памятник Петру I

Действующий маяк, спроектированный знаменитым архитектором Шинкелем

Православный Свято-Георгиевский морской собор (бывшая реформистская кирха)

Прогулка по набережной к Елизаветинскому форту

Вы также сможете увидеть военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.

Важная информация

Не забудьте взять с собой паспорт РФ и питание, так как оно не предоставляется в ходе экскурсии.