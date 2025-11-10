«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск (из Светлогорска)
Путешествие по Балтике: история флота, сокровища янтаря и европейский стиль Светлогорска. Ощутите атмосферу уникальных мест
Экскурсия «Трилогия» Балтики предлагает уникальное путешествие по Янтарному, Светлогорску и Балтийску. В Балтийске вы узнаете о российском флоте и увидите военные корабли. Янтарный удивит вас своими природными богатствами и традициями обработки камня. Светлогорск очарует архитектурой и атмосферой европейского курорта. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое погружение в историю и культуру региона
Вы отправитесь из Калининграда по Балтийскому шоссе на юго-запад области. Дорога до Балтийска займет около часа. По пути я буду рассказывать о самых интересных и важных событиях края, произошедших за последнюю тысячу лет: от первых христианских миссионеров до героических событий конца Второй мировой войны.
Брутальный Балтийск
В самом западном городе России вы узнаете о далекой эпохе Пиллау, увидите шведскую крепость 17 века и другие исторические сооружения. Осмотрите старинный маяк, работающий по сей день, а на площади Балтийской славы — памятник времен войны, торпедный катер. Поговорим о роли города в истории российского флота и о том, как он стал местом расположения крупнейшей военно-морской базы на Балтике. Также вы посетите Свято-Георгиевский морской собор и, конечно, увидите главную «открытку» города: военные корабли новейших моделей с белыми лебедями на фоне серой стали.
Солнечный Янтарный
Очень скоро вы окажетесь в другом городе с совсем иной историей — легендарной сокровищнице солнечного камня, где находится единственное в мире предприятие, занимающееся промышленной добычей и обработкой янтаря. Я расскажу о самобытной жизни Янтарного, сложившейся благодаря его невероятным природным богатствам, и традициях работы с камнем. Вы осмотрите янтарный карьер, прогуляетесь по великолепному парку М. Беккера, спуститесь к одному из лучших пляжей страны и взглянете на красивый храм Казанской иконы Божией Матери. А местные магазины предложат широкий ассортимент традиционных изделий.
Уютный Светлогорск
Прекрасный финальный аккорд путешествия вдоль побережья — городок, сохранивший архитектуру вилл и особняков в стиле модерн. Гуляя по променаду вдоль Балтийского моря, вы узнаете об истоках курортного Раушена, его символе — водонапорной башне — и старинной планировке типичного европейского города. А заглянув в одно из светлогорских кафе на чашечку кофе, вы сможете проникнуться атмосферой неспешного чудесного Светлогорска.
Организационные детали
Дополнительные расходы: общий билет на карьер и музей Янтарного комбината — 1200 ₽/чел., билет только в музей — 750 ₽/полный, 450 ₽/льготный
Экскурсию в музее проводит местный сотрудник, программа проходит в группах 5-25 человек
Программу можно продлить: + 1000 ₽/дополнительный час
Экскурсия начинается и заканчивается в Светлогорске. За дополнительную плату можем забрать вас из другого города.
Рекомендуемый возраст для детей на экскурсии: от 3 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 1411 туристов
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников.
Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей!
Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!