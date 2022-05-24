Балтийск

Наше путешествие на комфортабельном автомобиле начнется с посещения самого западного города России — Балтийска. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк, построенный еще в середине XIX века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета, чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр Первый и почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского.

Я поведаю вам удивительную историю об отважном пирате Бенджамине Рауле, основавшем здесь, в Пиллау, бранденбургский военно-морской флот, и открою тайну, где находится форт Гросс-Фридрихсбург или, как его еще величали Прусский Золотой Берег. И еще много, о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии.

Янтарный

Из Балтийска мы отправимся в еще один замечательный приморский городок. Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывания в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Вы посетите здание крепостного замка Пальмникен XIV века, в подвалах которого до сих пор стоит камера пыток для тех, кто ворует драгоценный камень.

Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и увидим дворец янтарного магната Мориса Беккера (бывший замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты.

Светлогорск

Завершим наше путешествие увлекательной прогулкой по очаровательному курортному городку Светлогорску, утопающему в зелени, где каждый домик — произведение искусства.

Вы увидите главный символ города — водонапорную башню водолечебницы, созданную выдающимся немецким архитектором Отто Вальтер Кукком в начале XX века, увидите лиственничный сквер со знаменитой скульптурой кенигсбергского скульптора Брахерта «Несущая воду», я покажу вам Охотничий домик, в котором появился органный зал Макарова, мецената, который за свои деньги установил этот уникальный инструмент.

Мы прогуляемся по широкому променаду вдоль моря, с прячущейся в раковине русалкой и гигантскими мозаичными солнечными часами «Зодиак». И конечно же, вы увидите знаменитый «Янтарь-Холл» выстроенный на берегу Балтийского моря. Это современный многофункциональный культурный центр, с потрясающим концертным залом, где проходят выступления знаменитых артистов, спектакли ведущих театров страны, международные фестивали, конкурсы, включая полюбившийся «Голосящий КиВиН». Здесь под одной крышей расположены деловой центр, кафе, рестораны, магазины, а также филиал Музея Мирового океана.

Кроме того, на этой экскурсии по дороге в Балтийск мы сможем посетить знаменитый фирменный магазин рыбколхоза «За Родину», чтобы купить рыбные деликатесы по номинальной цене, а в Янтарном на «Площади мастеров» выбрать себе понравившиеся украшения из солнечного камня.

Поехали?