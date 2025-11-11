Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
- ООльга11 ноября 2025Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
- ЕЕлена10 ноября 2025Спасибо за отлично проведенную экскурсию. Мария- мягкий и приятный рассказчик. Мы получили ответы на все вопросы, увидели Тамбов красивым, уютным и интересным. Однозначно рекомендую Марию всем любознательным и неравнодушным к истории своей Родины путешественникам.
- ННаталья5 ноября 2025Наша экскурсия прошла просто замечательно, очень переживали за то что мы были с детьми но Марина организовала все на высшем
- ААлександр2 ноября 2025Интересно, очень интеллигентно, прекрасная прогулка с прекрасной беседой
Если хотите «почувствовать» Тамбов, то это здесь
- ВВиктор27 октября 2025Экскурсия очень понравилась.
Не смотря на сильный ветер и мелкий дождь,с большим удовольствием и интересном послушали рассказ о Тамбове,прошлись по центральным улицам и послушали интересную экскурсию.
- ЕЕкатерина11 октября 2025Очень понравилась экскурсия! Информация подается живо и интересно, мы получили огромное удовольствие! Вернемся еще!
- ТТатьяна29 сентября 2025Недавно побывали на экскурсии по Тамбову и были приятно удивлены насколько этот город богат на историю, атмосферу и неожиданные открытия.
- ММарина29 сентября 2025Спасибо Марии за проведенную экскурсию.
Но надо сказать что город Тамбов в данной время выглядит ужасно!!! Вот уж точно, кому
- ААлена17 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! 3 часа пролетели незаметно!
- ААлла16 сентября 2025Три часа экскурсии на одном дыхании, так красиво рассказали нам про город и область, что захотелось вернутся и самостоятельно изучить историю громких имен.
С огромной благодарностью вспоминаем нашу экскурсию!
- ЗЗоя8 августа 2025Просто в восторге от экскурсии! Мария великолепный экскурсовод! Чувствуется, насколько она любит и знает Тамбов, его историю. Очень хорошо составлен
- ААнна6 августа 2025Очень интерсная экскурсия, узнали много нового, побывали в "тайных" уголках Тамбова (без Марии точно не догадались бы зайти в эти места). Спасибо большое, Мария!
- ООльга4 августа 2025Добрый день! Экскурсия прошла превосходно! Было безумно интересно. 3 часа пролетели незаметно. Были с детьми 12 и 11 лет. Рекомендую и детям и взрослым. Хочется посетить и другие экскурсии в Тамбове. Спасибо
- РРаиса5 июля 2025Огромное спасибо Марии за познавательную и увлекательную экскурсию. У нас экскурсия была в 14.00. До этого мы много гуляли по
- ТТатьяна24 июня 2025Еще раз хотим поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Тамбову! Безупречная по содержанию, организации, доступная и очень интересная подача материала,
- ЛЛюба22 июня 2025Марина очень чудесный рассказчик. Очень любит историю своего города!
- ААнастасия19 июня 2025Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
- ГГалина15 июня 2025Благодарны Марии за то, что она смогла учесть нашу просьбу по времени проведения экскурсии, хотя мы обратились к ней всего за несколько часов до начала мероприятия.
Бесспорно, она профессионал высокого класса. Рекомендую!
- ААндрей13 июня 2025Посетили данную индивидуальную экскурсию втроём. Нам всё очень понравилось, много интересной информации по существу, ничего лишнего, Мария ответила на все интересующие нас вопросы. Удобный темп пешеходной экскурсии, интересный маршрут. Советую Марию как гида по Тамбову!
- ССергей31 мая 2025Мария- настоящий знаток и мастер своего дела, патриот Тамбова и родного края, тонко чувствует слушателей, учитывает их настроения и интересы. Всем желающим приобрести реальные знания об истории и сегодняшнем дне тамбовщины рекомендуем обращаться к Марие. Сергей, Татьяна.
