Коммунальная улица – экскурсии в Тамбове

Найдено 5 экскурсий в категории «Коммунальная улица» в Тамбове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
3 часа
186 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
3 часа
210 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Провинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 ноября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
    Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Спасибо за отлично проведенную экскурсию. Мария- мягкий и приятный рассказчик. Мы получили ответы на все вопросы, увидели Тамбов красивым, уютным и интересным. Однозначно рекомендую Марию всем любознательным и неравнодушным к истории своей Родины путешественникам.
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в Тамбов
    Наша экскурсия прошла просто замечательно, очень переживали за то что мы были с детьми но Марина организовала все на высшем
    читать дальше

    уровне и детям и родителям было интересно. Город очень колоритный, сейчас есть понимание, что хочется вернуться и еще раз все пересмотреть и дольше погулять, посмотреть ночной Тамбов. Спасибо

  • А
    Александр
    2 ноября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Интересно, очень интеллигентно, прекрасная прогулка с прекрасной беседой
    Если хотите «почувствовать» Тамбов, то это здесь
  • В
    Виктор
    27 октября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Экскурсия очень понравилась.
    Не смотря на сильный ветер и мелкий дождь,с большим удовольствием и интересном послушали рассказ о Тамбове,прошлись по центральным улицам и послушали интересную экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    11 октября 2025
    Добро пожаловать в Тамбов
    Очень понравилась экскурсия! Информация подается живо и интересно, мы получили огромное удовольствие! Вернемся еще!
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Недавно побывали на экскурсии по Тамбову и были приятно удивлены насколько этот город богат на историю, атмосферу и неожиданные открытия.
    читать дальше

    Маршрут оказался продуманным и насыщенным: за несколько часов мы прошли целую эпоху от купеческих особняков до современных городских символов.

    Особое спасибо нашему гиду — Марии. Это невероятно добрая и внимательная женщина, с которой сразу чувствуешь себя как с давней знакомой. Она рассказывает легко и увлекательно, всегда готова ответить на вопросы, помогает заметить мелкие детали, которые можно было бы пропустить, и создаёт ту самую тёплую атмосферу, когда экскурсия превращается не просто в познавательную прогулку, а в настоящее путешествие с душой.

    Начали с исторического центра. Прогулка по музейному кварталу и улице Державинской — настоящее путешествие в прошлое. Старинные дома, Гостиный двор, Александринский институт, Тамбовский Арбат — всё это создаёт ощущение, что время здесь течёт иначе. Далее нас ждали религиозные памятники, и это был настоящий восторг. Спасо-Преображенский, Казанский монастырь с уникальной росписью гризайль — редкость даже для России. Город оказался богат на неожиданные факты: здесь была первая в России провинциальная газета, в XIX веке славились уникальной по качеству водой, а сегодня Тамбов — один из самых экологически чистых регионов страны. Финалом стала прогулка по набережной.

    Итог: Тамбов — город, который умеет удивлять. Это не просто провинция с купеческим прошлым, а место с богатой историей, уютной атмосферой и множеством тёплых деталей. Экскурсия оставила чувство умиротворения и желание вернуться сюда снова, чтобы открывать новые стороны этого «скромного, но обаятельного» города.

    Недавно побывали на экскурсии по Тамбову и были приятно удивлены насколько этот город богат на историю, атмосферу и неожиданные открытия.
  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Спасибо Марии за проведенную экскурсию.
    Но надо сказать что город Тамбов в данной время выглядит ужасно!!! Вот уж точно, кому
    читать дальше

    надо поставить двойку за работу, так это чиновникам города. Все дороги и тротуары в городе раскурочены и ждут своего ремонта. Набережная вся изломана и когда отремонтируют неизвестно. По всему городу в воздухе стоит «амбре» от сломанной в Тамбове канализации. В исторической части города множество старинных домов в плачевном состоянии. При чем на этих домах висят мраморные таблички, указывающие что, дом является историческим наследием города Тамбова и охраняется государством!!! А кругом разруха. Надеемся, что ситуация в городе все-таки со временем измениться к лучшему!
    Что касается самой экскурсии и экскурсовода. За проведение экскурсии оценка « 4».
    Маршрут экскурсии оказался не большим. Хотелось бы больше ходить, во время экскурсии. Больше смотреть достопримечательностей города, а не сидеть на скамейках по 15 минут, то там, то сям. Хорошо погода была солнечная и теплая, не могу представить, как эту экскурсию проводит экскурсовод в дождь или в мороз.
    Во время экскурсии экскурсовод сильно и подробно углубляется в историю и не только города, но и нашей страны, уходит местами в темы, совершенно не соответствующие данной обзорной экскурсии.
    А нарушено правило проведения экскурсий, которое гласит: «Без показа – нет рассказа!!!» Если экскурсовод не ведет туристов внутрь храма, то и не рассказывает подробно какие уникальные фрески там находятся. Человеку не сведущему о фресках, вообще не понятно будет, что такое «гризайль», сколько бы ему на пальцах не объясняй.
    Когда я спросила супруга об оценки экскурсовода, он тоже, поставил « 4». Его потряс показ экскурсоводом скульптуры тамбовской казначейши. Показать пышные формы барышни на скульптуре и потом бросить фразу «Это Лермонтов. После моего рассказа вы посмотрите на эту даму другими глазами!» - это конечно, было «круто» и не понятно. У мужа (да и у меня) возникли мысли, что это действительно наш знаменитый поэт переоделся в женщину. Но тогда спрашивается откуда такая здоровенная грудь, вываливающаяся из корсета платья дамы? Оказалось, все более прозаично: скульптура сделана по произведению Лермонтова «Тамбовская казначейша».
    Ну а по большому счету, все таки экскурсия прошла не плохо
    Ещё раз хочу сказать нашему экскурсоводу Марии – спасибо за проведенную экскурсию.

    Спасибо Марии за проведенную экскурсию.
  • А
    Алена
    17 сентября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! 3 часа пролетели незаметно!
  • А
    Алла
    16 сентября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Три часа экскурсии на одном дыхании, так красиво рассказали нам про город и область, что захотелось вернутся и самостоятельно изучить историю громких имен.
    С огромной благодарностью вспоминаем нашу экскурсию!
    Три часа экскурсии на одном дыхании, так красиво рассказали нам про город и область, что захотелось вернутся и самостоятельно изучить историю громких имен.
С огромной благодарностью вспоминаем нашу экскурсию!
  • З
    Зоя
    8 августа 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Просто в восторге от экскурсии! Мария великолепный экскурсовод! Чувствуется, насколько она любит и знает Тамбов, его историю. Очень хорошо составлен
    читать дальше

    маршрут, прекрасная подача материала. Было настолько интересно, что, можно сказать, полученные впечатления даже превзошли мои ожидания!
    Мария, огромное спасибо! Благодаря Вам я провела в Тамбове прекрасный, интереснейший, незабываемый день!

  • А
    Анна
    6 августа 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Очень интерсная экскурсия, узнали много нового, побывали в "тайных" уголках Тамбова (без Марии точно не догадались бы зайти в эти места). Спасибо большое, Мария!
  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Добрый день! Экскурсия прошла превосходно! Было безумно интересно. 3 часа пролетели незаметно. Были с детьми 12 и 11 лет. Рекомендую и детям и взрослым. Хочется посетить и другие экскурсии в Тамбове. Спасибо
    Добрый день! Экскурсия прошла превосходно! Было безумно интересно. 3 часа пролетели незаметно. Были с детьми 12
  • Р
    Раиса
    5 июля 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Огромное спасибо Марии за познавательную и увлекательную экскурсию. У нас экскурсия была в 14.00. До этого мы много гуляли по
    читать дальше

    городу и уже устали немного. Думали, что не сможем ходить 3 часа. Но Мария так провела экскурсию, что мы и не заметили как пролетело время. Узнали много нового и интересного об истории Тамбова. Мария любит свой город и много знает про него.

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Еще раз хотим поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Тамбову! Безупречная по содержанию, организации, доступная и очень интересная подача материала,
    читать дальше

    легко и непринужденно, на одном дыхании три с половиной часа пролетели как один миг. Мария - профессионал, влюбленный в свой родной город, в дело которым она занимается, человек, зажигающий этой любовью своих туристов! Очень понравился Тамбов!!! Спасибо, Мария, за экскурсию, за прекрасное настроение и удовольствие, которое Вы нам подарили!
    Ваши благодарные туристы: Татьяна, Махмуд и Моника (собака Мальтипу).

  • Л
    Люба
    22 июня 2025
    Добро пожаловать в Тамбов
    Марина очень чудесный рассказчик. Очень любит историю своего города!
    Марина очень чудесный рассказчик. Очень любит историю своего города!
  • А
    Анастасия
    19 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
    читать дальше

    качественная, достаточно исторических фактов, выстроеная хронология событий. По нашему мнению один из лучших встретившихчя нам экскурсоводов, а у нас большой опыт, более 20 экскурсий за последние 4 года. 1 звезду сняла за цену, кажется, что это в принципе дороговато, но с другой стороны мы не пожалели.

  • Г
    Галина
    15 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Благодарны Марии за то, что она смогла учесть нашу просьбу по времени проведения экскурсии, хотя мы обратились к ней всего за несколько часов до начала мероприятия.
    Бесспорно, она профессионал высокого класса. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    13 июня 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Посетили данную индивидуальную экскурсию втроём. Нам всё очень понравилось, много интересной информации по существу, ничего лишнего, Мария ответила на все интересующие нас вопросы. Удобный темп пешеходной экскурсии, интересный маршрут. Советую Марию как гида по Тамбову!
  • С
    Сергей
    31 мая 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Мария- настоящий знаток и мастер своего дела, патриот Тамбова и родного края, тонко чувствует слушателей, учитывает их настроения и интересы. Всем желающим приобрести реальные знания об истории и сегодняшнем дне тамбовщины рекомендуем обращаться к Марие. Сергей, Татьяна.

